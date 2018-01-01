韋恩的食農生活》這下混蛋了，取消有效期限標示之路恐怕更遙遠？！

之前為了解決剩食的問題，很多人提倡要仿效歐洲，食品要取消有效期限制。其實這個例子我們可以從另一個角度看，過期的蛋還能作成液蛋，代表它其實沒壞掉，因為蛋壞掉之後是很臭的，不可能客戶沒發現。所以對於過期但是沒壞掉的食品，目前如果拿來銷售當然是「違法」的事情，但是如果加以良好的界定與管理，似乎有檢討的空間。

◎韋恩的食農生活

106年12月28日下午檢察官與衛生單位於「萇記泰安蛋品有限公司」桃園廠查獲將逾期蛋品混製成蛋液，總計製成531公斤液蛋，目前已由桃園市衛生局全數封存，「萇記泰安蛋品有限公司」桃園廠以暫停作業；其液蛋銷售地區為桃園以北，下油客戶如烘焙業等等也主動將懷疑用到該液蛋的品下架。

目前看來，該公司是將有效日期106年12月14日及106年12月26日的蛋回收，改作成液蛋，所以過期將近兩個禮拜。不過倒也沒有之前向媒體所說，將過期蛋原樣賣出，或使用破蛋的現象。



萇記泰安提不出證明 2.5萬公斤「液蛋」遭查封。（衛生局提供）

雞蛋是很營養的東西，因此很容易造成微生物生長，人吃了當然會有食物中毒的可能，因此蛋的衛生安全非常重要。也因為這樣，在今年初，食藥署就以法規要求一定規模之蛋製品食品工廠應於106年7月31日起，建立食品追溯追蹤管理制度。所以這次衛生局上門要求公司負責人提出現有液蛋庫存品原料的證明，但萇記泰安無法拿出，所以衛生局於法有據，認為有使用到逾期雞蛋疑慮全數查封。對消費者當然是有更好的保障。

之前為了解決剩食的問題，很多人提倡要仿效歐洲，食品要取消有效期限制。其實這個例子我們可以從另一個角度看，過期的蛋還能作成液蛋，代表它其實沒壞掉，因為蛋壞掉之後是很臭的，不可能客戶沒發現。所以對於過期但是沒壞掉的食品，目前如果拿來銷售當然是違法的事情，但是如果加以良好的界定與管理，似乎有檢討的空間。

對於只是此一事件爆發後，台灣消費者恐怕會更杯弓蛇影，剩食的解決方案要更傷腦筋了。

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本文經授權轉載自-韋恩的食．農．生活 這下混蛋了，取消有效期限標示之路恐怕更遙遠？！