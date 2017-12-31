這是假消息》MUJI 無印福袋詐騙！千萬別買，貨到付款也沒用

基本上日本無印福袋都已經抽籤結束了，真的要小心這個詐騙，尤其粉絲團內容很短淺，故意用 MUJI 的各種連結，粉絲數很少，網頁版型多半都是一頁式網站，強調「貨到付款」、「安心退貨」這種更要小心，因為收到都是垃圾！

◎這是假消息

臉書詐騙！MUJl 無印良品福袋 Facebook 頁面，內容為「無印超值福袋開搶啦!今年線上首發，限量500,先到先得，每人限購一件。專櫃直送，貨到付款！」這樣類似的網路訊息，這個是一頁式詐騙啊！尤其有強調貨到付款更要小心，新聞也報導過了，之後收到的都是垃圾，大家真的不要被騙了！



MUJl 無印福袋的詐騙



原始謠傳版本：

無印超值福袋開搶啦!今年線上首發，限量500,先到先得，每人限購一件。專櫃直送，貨到付款！

詐騙破解說明：

基本上日本無印福袋都已經抽籤結束了，真的要小心這個詐騙，尤其粉絲團內容很短淺，故意用 MUJI 的各種連結，粉絲數很少，網頁版型多半都是一頁式網站，強調「貨到付款」、「安心退貨」這種更要小心，因為收到都是垃圾，也有相關新聞報過囉！

正確資訊說明：

許多網友表示：一看就假的，甚至盜用部落客【貝遊日本】阿貝的採買影片，實際上根據新聞報導，Facebook 就算是貨到付款的也不要買，因為並不是先驗貨才付款，而是你先付款後才能拆包裹的檢查的，結果最後收到垃圾，多半都收到品質落差很大的東西！

2018 年無印良品的福袋不在店面販賣，全部都是網路抽選，於12月8日（五） 早上10：00開抽，只要登錄網路會員就可以抽，時間為 2017年12月8日（五）10:00～2017年12月14日（四）10：00，活動已經結束了。

北市府主任消保官何修蘭表示，這類消費糾紛商品多來自中國，法務局已與相關業者開會，擬成立快速處理機制。何修蘭說，臉書今年10月也加入台灣無店面商業同業公會，如今也可透過公會向臉書溝通一頁式廣告內容，並反映民眾如受到詐騙該如何處理。

根據網友回報經驗，未來想走退貨流程會發現求償無門，因為網頁寫的聯絡方式都是假的，未來一頁式網站可能不只是物流金流等退貨問題，可能還會有信用卡盜用問題，大家真的要小心囉！

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：PTT - [問題] 無印良品福袋搶購



資料來源：自由時報 - 臉書一頁式廣告 主播花萬元買回廢物



資料來源：165反詐騙 - 最近網路上出現許多一頁式購物網站

本文經授權轉載自 這是假消息 :【假臉書】MUJL 無印福袋詐騙！千萬別買，貨到付款也沒用