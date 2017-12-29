這是假消息》橘子泡藥水？LINE 瘋傳惡意剪輯誤導的謠言影片

這跟之前中國傳的香蕉浸泡不明液體是甲醛的謠言一樣，證實純粹是保鮮劑。像柑橘類水果經常使用碳酸氫鈉作為保鮮劑，俗稱小蘇打，目的是減少真菌和微生物的繁殖，同時也降低了腐壞率，不是什麼泡了還變甜的奇怪一體。

◎這是假消息

橘子泡藥水假影片你收到了嗎？近期 LINE 瘋傳內容為「你吃過的那些藥」，裡面有橘子泡藥水，並示範了桃子噴防腐劑和火龍果泡藥水的過程，事實上並不是這樣的，這個來自中國的影片，中國政府與相關單位也有出面解釋這類的影片了！這類手法就是用很詭異的配樂，然後旁白說「看看吧！你們吃的都是這種泡過藥水的」、「好甜唷！」，刻意製造恐慌來讓大家轉傳分享。

橘子泡藥水的假影片

原始謠傳版本：

你吃過的那些藥、橘子泡藥水、桃子噴防腐劑、火龍果泡藥水

謠言破解說明：

真的純屬假影片一則，搭配聳動的字幕、旁白和懸疑的配樂，跟之前瘋傳的熱狗製作過程是如出一徹的手法，這是中國有人刻意製造恐慌傳播的謠言影片。



這跟之前中國傳的香蕉浸泡不明液體是甲醛的謠言一樣，證實純粹是保鮮劑。像柑橘類水果經常使用碳酸氫鈉作為保鮮劑，俗稱小蘇打，目的是減少真菌和微生物的繁殖，同時也降低了腐壞率，不是什麼泡了還變甜的奇怪一體。

正確闢謠解釋：

根據浙江新聞的採訪，農民將剛採收下來的橘子，放在乳白色的液體裡過一遍再撈起來的這件事情，其實目的是為了給橘子保鮮，柑橘專家楊小平表示：浸泡的藥水其實是很常見的殺菌劑，國家農業部准許使用的，主要是殺菌並延長儲存的時間，而且能去除表面的細菌，達到保鮮的功能。1：800 倍稀釋後的殺菌劑不會影響裡面的果肉，除非有人故意刺破表皮。



另外根據蘋果日報的報導，有「柑橘專家」之稱的桃園農改場助理研究員施伯明表示：這些套袋的橘子在採收後，會先噴殺菌劑，再放入塑膠袋來延長保存期。另外毒物專家姜志剛醫師表示：雖然殺菌劑是合法的，但還是建議避免吃進肚子，長期累積可能有礙健康，大家還是勤勞點，吃橘子前先洗洗吧！



此外，為什麼小蘇打可以給橘子保鮮？根據新浪新聞中心的報導：原因是小蘇打的主要成分是碳酸氫鈉，它溶於水後，會使水呈堿性，這樣可以抑制喜歡微酸環境的青黴菌和綠黴菌。同時堿面也清洗水果表面殘留的污物和病菌，這樣也間接減輕腐爛率。而且在浸泡過程中，碳酸氫鈉還可以和橘子皮裡的果酸發生反應，生成鹽和水。自然風乾過程中水分蒸發，鹽保留下來，鹽也真有殺菌消毒的作用。橘子就不容易腐爛。

經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：中國國家食品藥品監督管理總局 CFDA - 专题辟谣丨香蕉浸泡的“不明液体”吃了有毒？实为保鲜剂

資料來源：MyGoPen - 【假影片】中國傳「火腿腸你還敢吃嗎？」假的熱狗製作過程在 LINE 瘋傳，這是移花接木的

資料來源：農業知識入口網 - 波爾多液與橘子問題

資料來源：蘋果日報 - 【更新】皮好毒 剝橘子前一定要先洗

資料來源：浙江新聞 - 浸泡瓯柑的药水到底是什么？专家说：是杀菌剂

本文經授權轉載自 這是假消息 : 【假影片】橘子泡藥水？LINE 瘋傳惡意剪輯誤導的謠言影片