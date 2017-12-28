胡，怎麼說》新牛拉破車，嘎嘎烏啦啦，螺絲掉滿地！

昨天，三位簡任十三職等級高階文官，內政部役政署長、外交部領務局前、後任局長被拔官，一個是闖哨事件行事失當，另一是因主管的新版護照出大包。這兩案曝露了兩大問題，一是官僚系統因循苟且、反應遲頓，另一是危機管理。

老牛拉破車，早已無法因應當前高速變化的內外局勢，當今蔡賴政府大力推動改革，不過，因文官系統官僚化問題不可能一下就解決，仍不免出現「新牛拉破車，嘎嘎嗚啦啦，螺絲掉滿地」窘況！

役政署長林國演闖哨及署長座車司機罵哨兵風波，事情爆發後，不肯認錯，還抬出內政部要跟國防部比大小，根本就是老官僚作風。（資料照，記者廖振輝攝）

闖哨事件及護照大烏龍，正如莫非定律（Murphy's Law）說的，「凡是可能會出錯的事必定會出錯」。

這兩案都在沒預料到的地方出差錯，各該應負責的文官系統因循苟且、習慣性的輕忽，出包後又是官僚化木頭人制式反應-死不認錯，簡直遲頓到近乎麻木，在網路高速時代，事件馬上如野火燎原，燒向蔡賴政府。針對這兩案，政務系統危機管理比過去快但還不夠快，役政署長、領務局前、後任局長三人被拔官，也只能剛好滅火頭而已，政府形象受損尚待補破網。

護照是國家的門面，照片誤把杜勒斯機場當桃園機場，丟國家的臉，當然是大烏龍，事前既沒有精準校正，被抓包後應該馬上比對，錯了馬上認錯，卻死咬沒錯，問題就更大條了。役政署長林國演闖哨及署長座車司機罵哨兵風波，事情爆發後，不肯認錯，還抬出內政部要跟國防部比大小，根本就是老官僚作風。

護照是國家的門面，照片誤把杜勒斯機場當桃園機場，丟國家的臉，當然是大烏龍。圖為外交部領務局長陳華玉。（資料照，記者王藝菘攝）

蔡賴政府高舉改革大旗，改革的落實，必須依靠文官系統，目前的情況，就像一部牛車，老牛失能被換掉，強勁有力的新牛上場，但破牛車卻只能修修補補，運轉不順發出嘎嘎嗚啦聲，不時掉幾根署長級大螺絲卡車輪，即使是飛天神牛拉車，改革也會被拖住，無法回應民意高度期待。

當前國事如麻，改革千端萬緒，很多實幹苦幹拚公務的好文官，絕不能因這兩案就被否定。蔡賴政府應該體認，文官系統也需改革，改革才能加速，應即刻課各部會首長重責，用人惟才，為國舉才，大刀闊斧，拔擢幹才出任文官體系領導幹部，否則，莫非事件時常發作，即使你們有三頭六臂，一樣防不勝防，改革必定大打折扣，甚至一事難成，而時間不會等人，民意更不會等人！