胡，怎麼說》燒耶誕樹、打耶誕老人，「中國基本教」好猖狂...



中國這幾天掀起反耶誕節浪潮，多個城市發生火燒耶誕樹、毆打耶誕老人等事件，還派公安警察禁止耶誕慶祝活動。在中國官方默許、縱容、鼓動下，「中國基本教」好猖狂！

本月初，中國佛教協會副會長印順和尚聲稱，中共十九大習近平的報告是「當代佛經」、共產黨是「現世佛菩薩」，不少人指他拍馬屁太過頭，太可恥！

中國這幾天掀起反耶誕節浪潮，多個城市發生火燒耶誕樹、毆打耶誕老人等事件，「中國基本教」好猖狂！（翻攝自Bruce Lam臉書影片）

現在看來要重解讀他的馬屁話了，他可能無意間洩露了中國「國家機密」，那就是中國只容許一個宗教，那就是「中國共產黨」，只能有一個神兼教主，那就是中共領導人習近平。不論佛教、天主教、基督教、道教...，都要臣服在中國共產黨之下、都要接受中共教的習大教主領導，都要以愛黨做為最高價值...。

反耶誕節的「中國基本教」信徒，抬出的理由，不值一哂，說什麼反西方文化入侵、反耶穌基督及聖經外來權威、耶誕節是中國受西方壓迫的屈辱日、慶祝耶誕節是腐化、中國人要過中國自己的節..云云。但他們卻同時高喊「毛主席萬歲」、「中國萬歲」等等，曝露出中國只許一個權威、只能信一個宗教，那就是一黨專政的中國共產黨及獨裁頭子。

中國只許一個權威、只能信一個宗教，那就是一黨專政的中國共產黨及獨裁頭子。圖為習近平在中共19大演說。（彭博）

言論自由，在中國成了顛覆國家政權罪；民主憲政，在中國成了企圖和平演變推翻中共政權、耶誕節慶，在中國成了西方文入侵...。「中國基本教」什麼都反，唯一不反的就是錢、錢、錢...。

喔！中國也不是沒有「民主」，這兩天中共中央政治局在北京召開了「民主生活會」，這個以民主為名的會在幹嘛？答案是「認真學習領會習近平新時代中國特色社會主義思想...」。好一個反諷民主的民主生活會！

中國基本教愈猖狂，將是中國從崛起到開始衰落的徵兆，但也是中國勢力擴張危害世界和平的警訊！