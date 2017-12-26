這是假消息》【假圖片】交通裁罰新規定圖表？搭配酒駕裁罰新規的「本月 20 日起」謠言

真的純屬假圖片一張，警方其實也出面澄清過 N 次了，相關媒體報導過這樣的謠言月經文，只是這次給它做成一張精美的圖表，事實上也只有酒駕裁罰的說明表是對的，但依照處罰條例來說還是不夠完整，請大家還是依照政府官方相關單位公布的交通規範，訊息常常都是假的，更別說前面提及的「本月 20 日起」的謠言了。

◎這是假消息

最近 LINE 都會收到這張「交通裁罰新規定」的粉紅色謠言圖片，除了「本月20日起」的謠言之外，圖表下方的酒駕裁罰新規也不是說明的很清楚，國道公路警察局和相關政府官方也出面澄清過了，真的別再傳囉！只是把謠言文字做成精美的圖表而已。

交通裁罰新規定的謠言圖片



原始謠傳版本：



好多人 LINE 收到這張圖片

說是交通裁罰新規定和酒駕裁罰新規！

謠言破解說明：

真的純屬假圖片一張，警方其實也出面澄清過 N 次了，相關媒體報導過這樣的謠言月經文，只是這次給它做成一張精美的圖表，事實上也只有酒駕裁罰的說明表是對的，但依照處罰條例來說還是不夠完整，請大家還是依照政府官方相關單位公布的交通規範，訊息常常都是假的，更別說前面提及的「本月 20 日起」的謠言了。



正確闢謠解釋：

基本上查詢道路交通管理處罰條例就能夠知道了：紅燈右轉處新臺幣 600 元以上 1800 元以下罰鍰，並沒有像謠言依樣提高到誇張的 5400 元。



其中謠言的描述文字：「國道限速100只能開到105！國道限速110只能開到115了」，根據 UDN 採訪，國道三隊交通組組長賴協駿表示：全都是假消息，彈性空間還是 10 公里。



依據國道公路警察局的聲明： 一、 依違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條第1項「行為人有下列情形之一，而未嚴重危害交通安全、秩序或發生交通事故，且情節輕微，以不舉發為適當者，交通勤務警察 或依法令執行交通稽查任務人員得對其施以勸導，免予舉發。」暨第11款規定「駕駛汽車行車速度超過規定之最高時速未逾十公里。」。故行車速度逾越法定速限未達十公里者，以勸導為原則免於舉發。 二、 有關網路流傳高速公路速限，速限100只能開105速限110只能開115，純屬網路誤傳，請用路人於行駛高速公路時，應遵守速限標誌指示行車，以維行車安全。



關於酒駕裁罰新規的圖表，這裡以臺北市交通事件裁決所違規裁罰課在 2017/12/8 所更新的圖表，來看「酒後駕車要繳納交通違規罰鍰金額」比較準確放心。

根據交通部「道路交通管理處罰條例酒駕處罰修正條文施行」的公布，總統102年1月30日公布道路交通管理處罰條例第35條修正加重酒後違規駕車處罰之規定，為本次條例主要修正重點，交通部已會銜內政部報請行政院核定自102年3月1日起施行，並已完成施行配套之酒駕違規統一裁罰基準研修，原則按罰鍰由現行15,000元以上60,000元以下修正為15,000元以上90,000元以下之規定，將各類違規酒駕情節於應到案期限內到案裁罰基準，修正提高1.5倍，詳細說明如下：



1. 未領有駕駛執照、初次領有駕駛執照未滿2年之駕駛人或職業駕駛人駕駛車輛時，吐氣所含酒精濃度超過0.15mg/L未逾0.25mg/L者，駕駛機車、小型車、大型車之裁罰基準分別為15,000元、19,500元及22,500元。

2. 吐氣酒精濃度超過0.25mg/L未滿0.4mg/L者，駕駛機車、小型車、大型車之裁罰基準分別為22,500元、29,000元及33,500元。

3. 吐氣酒精濃度超過0.4mg/L未滿0.55mg/L者，駕駛機車、小型車、大型車之裁罰基準分別為45,000元、51,500元及56,000元。

4. 吐氣酒精濃度達0.55mg/L以上者，駕駛機車、小型車、大型車之裁罰基準分別為67,500元、74,000元及78,500元。

5. 5年內有第2次以上之酒駕累犯違規者，法定最高罰鍰9萬元處罰。

6. 駕駛人不依指示停車接受稽查或拒絕停車接受測試檢定，法定最高罰鍰9萬元處罰。

為促使駕駛人儘早建立養成酒後不開車觀念，交通部業已於去（101）年10月15日修正發布道路交通安全規則規定，自102年1月1日起，未領有駕駛執照、初次領有駕駛執照未滿2年之駕駛人或職業駕駛人駕駛車輛時，飲用酒類或其他類似物後其吐氣所含酒精濃度超過0.15mg/L，係不得駕車。為呼應社會對於推動國內開車酒精零容忍之共識與期待，未來配合適用刑法處罰酒精濃度下修至0.25mg/L之修法，交通部將配套研修道路交通安全規則全面規定各類駕駛人不得駕車之酒精濃度標準限制至0.15mg/L。



未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：國道公路警察局 - 澄清網路謠傳消息─高速公路行車速限（速限100只能開105，速限110只能開115）超過者一律舉發?

本文經授權轉載自 這是假消息 : 【假圖片】交通裁罰新規定圖表？搭配酒駕裁罰新規的「本月 20 日起」謠言