郭老師的跑步教室》12月連兩場國際級超馬賽事-東吳與杭州

12月連兩場國際頂尖賽事，讓2017超馬在高潮中收官，中國超馬的發展令人驚喜，東吳超馬賽再拿金牌賽事，振奮全校師生。

郭豐州／國際超級馬拉松總會技術委員

年末運動季節已近尾聲，但是超馬賽事卻不停歇，12月連兩場24小時賽事都創下世界級成績，讓今年世界超馬體壇的句點轉成是驚嘆號！首先登場的是12/3的東吳超馬賽，從2012年之後，東吳超馬賽每年離要金牌賽事條件的五位國際級成績都僅有一兩步，雖然每年都邀請到世界級高手來參賽，他們賽前狀況也都不錯，但是近幾年每年都扼腕，充分顯示漫長的24小時當中，無法掌握的狀況很多，能出成績，拿到金牌賽事真是難得。

我今年更早開始物色高手，透過常與跟全球各地跑友互動的盈樺居中牽線，邀請到幾名沒有來過的高手，尤其在七月北愛爾蘭世界盃後，我們邀請到幾位在那場賽事沒跑好，但是實力堅強，正想跑一場高水準的比賽來展現訓練成果的跑者，例如美國的島瓦特小姐，本來是美國記錄保持者，在世界盃沒跑好，記錄被另一名美國女選手娜姬刷新，因此一定想再奪回后座，於是我們一邀請她，她立刻答應來參賽。

美國的島瓦特小姐。（圖片來源：東吳大學官網）

賽事在毛毛細雨中開跑，日本的楢木十士郎一開賽就展現奪冠氣勢，這位在神宮外苑24小時賽以258公里奪冠的選手，在前12小時以五分半的速度跑出143.2公里，而後12小時完成118.4公里，最終以261.6公里奪下第二名也刷新自己最佳成績。七月才奪得世界盃冠軍的石川佳彥，前半段一直在總排名第四第五之間，但是他不慌不忙，以穩健的配速，在後半段名次逐漸往上升，終於以266.936公里的佳績奪冠，不虧是關家良一之後的日本超馬王者。

日本的石川佳彥先生。（圖片來源：東吳大學官網）

女子方面，不出意料的，一開始就是美國前後記錄保持者娜姬和島瓦特之間的對決，從匈牙利移居美國佛羅裡達的娜姬，上場時總是一身勁裝，強而有力的跑姿總是令人賞心悅目，協調的動作仿佛是為跑步而生的，而總是穿著長長籃球短褲，身材細長的島瓦特是另種完全不同的典型，活脫脫的就是一位腳步輕快的馬尾妹。娜姬在中途身體不適退出戰場，島瓦特也曾經在晚上差點熬不過低潮期，蹲在場邊，所幸在隨行的先生一番勸慰後，再踏入跑道。天亮後越跑越輕鬆，即使最後一小時仍維持微笑且輕快的跑姿，以256.405再次推高美國記錄，而且一口氣提高了五公里，想必娜姬是心服口服了。

最後結果，日本石川佳彥（266.938）、日本楢木十士郎（261.605）、法國魯爾（259.178）、美國島瓦特（256.405）、波蘭拉吉國斯基（245.180）、匈牙利魯道夫（241.699）、英國勞森（241.205），七人達到國際級標準，抽檢兩人尿液，送世界禁藥檢查組織認可的禁藥檢驗單位檢查，兩人均合格，東吳成為今年全球唯一金牌賽事！

東吳超馬24小時男子組冠軍石川佳彥（右）及女子冠軍柯特妮‧島瓦特。（圖片來源：東吳大學官網）

僅隔一週12/9，在杭州舉辦了第一屆悍將杭州超級馬拉松24小時金杯賽，也是在大學田徑場上舉行，之所以會稱為金杯賽是因為大會特地從台灣定做了一男一女的高品質金杯，由宜蘭跑者林毓桓設計，上面有精美的跑步元素，該金杯採國際大賽型式，把冠軍名字刻在冠軍盃上，由大會永久保存。

該賽事一開始設計就以世界頂級賽事為目標，全球最高的一萬歐元首獎，果然造成轟動，本來大會只收50人，結果82人參賽，中國頂尖高手齊聚，而女子世界記錄保持者波蘭籍的貝雷娜絲卡（記錄是259.991K）、2013年環台賽和連兩年橫越台灣超馬賽冠軍日本的井上真悟是最受矚目的外籍選手，大會其實只邀請四名外籍選手，男子還有法國的高手蒂爾米和台灣的多項超馬記錄保持者周玲君博士。

大會營造出「高大上」氣氛，一開賽個個選手就展現勢在必得的氣勢，來自深圳的黑手跑者鄭汝就光腳大步持續領先，他是達12小時賽國際級水準高手，第一次跑24小時，前12小時非常順，後12小時疲憊上身，腳步變小，緊接在後面的梁晶、斯國松就超車了，後者是目前中國記錄250公里保持者，專業馬拉松選手出身，跑姿像教科書般的優美協調，上半年養傷，下半年才復出。梁晶也是第一次挑戰24小時，但去年的他的12小時149.51公里的記錄就令人驚艷，IAU的國際級標準只要139K就可以，因此他超水準的成績，造成這回賽前的話題，這位中國路跑獎金獵人是否能夠在12小時之後還能維持高水準？還是會被沈穩的斯國松在最後階段超越呢？另外，日本的井上一向很有戰略，他常在前半段居在前面四五名，後半段逐漸往上升，去年在高雄的亞洲盃24小時錦標賽和今年橫越台灣賽，他都以後來居上的方式取得冠軍。杭州夜裡溫度降到四五度，但是井上還是穿著短褲跑，跑道上形成梁晶和斯國松和井上三人對尬局面，維持每小時11.5公里的配速，天亮後，進入最後決戰階段，梁晶與斯國松緊咬對方，23小時不到，就突破原來250公里國家記錄，記錄不斷往前推進，最後梁晶以267.701公里獲得首屆金杯。

超馬選手梁晶先生。（微博）

女子方面，去年東吳賽總冠軍單盈，很早就寫信跟我說她上半年跑步時連跌兩次跤，訓練量沒上來，自知無法在東吳賽跑出成績，因此她想去杭州看看世界紀錄保持者貝雷娜絲卡如何跑，跟頂尖世界級跑者學習，不過看她一開賽，也是採高配速前進，貝雷娜絲卡今年已經刷新兩次世界紀錄，身體負荷太大，所以配速反而只有保守的10K左右，幾個小時之後，女子組態勢就明朗化，大家就看兩位女博士的表演了，台灣的周玲君是成大物理博士，而單盈是加州柏克萊大學數學博士，兩位在專業領域傑出的女性，在超馬領域裡也熠熠生輝，周玲君最後以225.667公里拿到亞軍，這成績又再次刷新台灣女子記錄，而且中間記錄12小時128.467公里，100英里15小時31分34秒都是新國家記錄。賽後冠軍記者會在西湖邊柳鶯裡酒店舉行，本來設計是隔天早上，讓男女冠軍在充分休息之後，在西湖地標雷峰塔之前留下歷史照片，不料，波蘭選手一到杭州就說她比賽隔天一早就一定得趕飛機回去，於是大會臨時把記者會時間提前到比賽完當天下午，想說她輕鬆可以獲勝，需要遷就她的時間。哪知人

算不如天算，冠軍由單盈奪得，兩位男女冠軍沒有休息換衣服就直奔西湖。大會也決定今後形成一個慣例，比賽後招待男女冠軍到這家超高級旅館過夜當獎勵，然後隔天早上神采奕奕地開記者會。

去年東吳賽總冠軍單盈小姐。（資料照：東吳大學）

12月連兩場國際頂尖賽事，讓2017超馬在高潮中收官，中國超馬的發展令人驚喜，東吳超馬賽再拿金牌賽事，振奮全校師生。略有小遺憾的是，日本超馬領隊井上先生在得知杭州超馬有十人達到國際級標準，甚至超過東吳金牌賽事的七人之後，來信問我為何台灣男子記錄停滯在244公里，而且已經十餘年不動了？且讓我們持續努力營造環境吧，讓有潛力的台灣男跑者早日出頭跑出新記錄。

杭州成績Results:

Men 24h:

1.梁晶 Jing Liang （CHN） 267,701 km

2. 斯國松Guo-Song Si （CHN） 265,304 km

3. 井上真悟Shingo Inoue （JPN） 256,800 km

4. Ludovic Dilmi （FRA） 256,688 km

5. 林東和Dong-He Lin （CHN） 244,515 km



Female 24h:

1. 單盈Ying Shan （CHN） 233,033 km

2. 周玲君Ling-Chun Chou （TPE） 225,667 km

3. Patrycja Bereznowska （POL） 222,192 km

4. 李青Qing Li （CHN） 196,910 km

5. 陳小群Xiao-Qun Chen （CHN） 182,502 km