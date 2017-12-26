自由開講》關鍵不在署長 是在媒體

◎施奕暉

近日媒體報導役政署長座車闖成功嶺營區，引發各界對此事件的關注與批評。敝人因服務於內政部役政署，願為此事再次澄清並一抒己見。

近日媒體報導役政署長（左）座車闖成功嶺營區，引發各界對此事件的關注與批評。（資料照，記者廖振輝攝）

替代役訓練班為役政署派駐該營區之獨立訓練單位，役政署長於12月22日赴訓練班主持典禮，座車通過哨口時，車上原有通行證，因哨兵阻擋要求登記證件，署長隨即親自下車出示證件，表明身分後進入營區，整個過程並無強闖營區情事。當時署長駕駛因公務時間緊急出言不遜部分，役政署於媒體批露後已表達歉意將駕駛調離原職務，更擇期檢討後續應採行之必要處置。至此，本案可謂塵埃落定。

惟筆者遺憾的是，以此營區衛哨略生摩擦枝微末節之事，媒體竟能僅憑「靠北長官」之網路爆料，即以「好大官威」為標題來博取版面。引發外界對政府機關與高階事務官之韃伐，更造成國防與內政兩部為澄清事實而耗費巨大資源，我們就事論事，本案已顯示國內媒體欠缺新聞專業與倫理之嚴重問題。

役政署成立以來，戮力推動役政轉型、作育數十萬替代役英才，除挹注公共服務、扶持弱勢團體，更為替代役青年建構一座哺育園地，若細數機關貢獻，大可寫成長篇巨著，只是「有功無賞、打破要賠。」盱衡近年來臺灣媒體選擇報導題材時，常不問報導事件的價值與重要性，甚至僅憑網路爆料不予深究，即妄下斗大標題誤導廣大視聽，試問媒體從業人員播報此新聞時可曾深思，此新聞價值有多少？爆料者動機何在，應否運用媒體利器隨之起舞？新聞一出會滋生那些負面影響？

我們環顧臺灣，較於世界各國而言，政治其實相當穩定，族群間雖有歧見但往來熱絡，治安和環境雖仍不理想，但溫馨滿溢、生活便利。然而我們若只接觸媒體，只相信媒體報導，我們會猛然發現，一切將立即變色。整個報憂不報喜的氛圍，充滿腥羶、暴力、衝突與矛盾，聰明如您應該可以發現，其實媒體報導下的臺灣，其實並非真實的臺灣。

對一位奉獻公職四十年的長官，爆料人以「鼠長」謔稱，媒體卻無視其污辱色彩而轉述引用；士兵對營內職務不循正當管道反映，竟於網路汙衊爆料；出言不遜的既是駕駛，可有考慮播報是否造成民眾不當聯想？試問這種報導算專業嗎？有平衡論述嗎？這條新聞能對社會有何幫助？能教給年輕人甚麼智慧？若讓媒體長此以往去建構病態的現象，縱容媒體的反常報導來醜化公務員、扭曲民眾對政府的觀感，我們要說，臺灣的社會並沒有生病，是我們的媒體病了！

筆者誠心建議媒體在選擇議題或報導新聞事件過程中，務須抱持不捲入、不介入的中立原則，提供不加工、不加料的新聞內容。盡責做到為公眾提供純淨報導的義務，對社會和其他領域發揮監督功能的責任。這應該是我國媒體可以做到，也是所有媒體記者在新聞系養成過程中應該自我期許的重要目標。

（內政部役政署視察）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

