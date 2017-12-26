胡，怎麼說》婦聯會幾百億，從全民A來，速速還全民去！

婦聯會的錢哪來？都是從台灣人民繳交的「勞軍捐」來的，當然應還給台灣人民，還了錢才能瓜清水白，一切乾乾淨淨！那來那麼多囉哩囉嗦？竟還拖拖拉拉，惡言相向，一付死抱巨款拒不交還狀，實在太難看！

婦聯會多有錢？今年初它首度向內政部申報的是381億元，但一般認為被低估了，有立委直指至少500億元，也有了解內情人士估算為700億甚至千億。這些資產絕大多數來自向台灣人民收取的勞軍捐，1955年-1989年的34年間，總共收了900多億元。

婦聯會的錢，都是從台灣人民繳交的「勞軍捐」來的，當然應還給台灣人民。圖為前婦聯會主委辜嚴倬雲。（資料照，記者張嘉明攝）

婦聯會名下的那些錢，不管是381億、500億、1000億，都不是妳辜嚴倬雲的、不是妳們家的、不是婦聯會那幾個前官夫人常委的、不是蔣宋美齡的、不是新主委雷倩的、也不是婦聯會的（頂多是暫時保管），而是台灣人民的錢。

既然不是妳的錢、不是妳家的錢、不是妳們任何人、那家、那姓、那個會的錢，妳們憑什麼死抱著A之於民的偌大財產，不肯還財於民？這不是太難看、太羞羞臉了嗎？

圖為內政部長葉俊榮在今年7月說明處理婦聯會的主要原則，未來將讓資產回歸全民。（資料照，記者林正堃攝）

趕快放手吧，趕快簽下行政契約，把人民的財產「還（不是捐，是還）」給政府用之於人民，政府如果敢亂花，大家一起來監督，想續抱那喏大財產，既抱不住而只會更丟臉，不要給臉不要臉！

至於處理婦聯會案的內政部、黨產會，在過程中，留點人情空間餘地或許有必要，但人情忍讓到了盡頭，就是法、理上場的時候，本案法理充分、民氣支持，再拖下去就會成了歹戲拖棚，大家都會看不下去了。