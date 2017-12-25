兩岸與國際》習近平舞劍，志在川普？

2017年底中國對其周邊國家所做的諸多不友善舉措，或許其真正的對手是美國。

顏建發／健行科技大學企管系教授

10月18－24日中共第十九次全國黨代表大會以及11月8－10日川普訪中，是習近平今年年底的兩件大事。為了圓滿這兩件大事，中國的對外關係極為克制，甚至做出很多寬和的舉措，包括：

一、對台灣

9月26日政院長賴清德說，他是主張台灣獨立的政治工作者。國台辦發言人馬曉光只是制式地回應:「台灣從來就不是一個國家，也永遠不可能成為一個國家，搞台獨分裂必將自食惡果。」

二、對韓國

今年3月中旬韓國部署薩德系統後，中國祭出「限韓令」，但10月30日中韓兩國外交部門卻同時公佈，將通過軍方管道溝通薩德問題，以及「盡早恢復各領域的交流與合作，推動韓中關係早日回到正常軌道」。

三、對日本

10月21日中共中央對外聯絡部副部長郭業洲表示，今年是中日邦交正常化45周年，明年是《中日和平友好條約》締結40周年，期待雙方共同努力，創造更好條件與氣氛。

四、對美國

10月30日駐美大使崔天凱宣稱，川普是中共十九大之後首位訪中的外國元首，接待規格將是「國事訪問+」；11月8日，川普專機飛抵達北京機場，由國務委員楊潔篪接機；晚宴，習近平選在紫禁城、乾隆故居的建福宮設宴款待川普。中國1949年建國以來，沒有任何一個其它國家的領導人能獲得在紫禁城款宴的最高禮遇，外媒因而評論川普獲得了皇帝般的對待。

但，習近平得之於川普者，顯然是不滿意的。

中國1949年建國以來，沒有任何一個其它國家的領導人能獲得在紫禁城款宴的最高禮遇，但，習近平得之於川普者，顯然是不滿意的。（AP）

11月10日白宮宣佈川普對中國訪問有三項成果，包括加強國際解決朝鮮無核化的決心、推動自由開放的印度太平洋、促進美國繁榮。川普還從習近平那裡獲得2500億美元的貿易合約。然而川普的「印太戰略」既與安倍圍堵中國的「鑽石戰略」若合符節，又要拉攏剛與中國有邊界齟齬的印度，是可忍，孰不可忍？！同時，根據中國外交部官網，11月9日習近平在會談中告訴川普台灣問題的重要性，希望美國遵守一中原則，不要讓美中關係受到干擾，不過此一說法並未見諸於美國政府的官方聲明或新聞稿中。

猜想，中國高層在經過兩周的內部檢討與沉澱之後，可能發現「鴿派」的作為失靈，必須代之以鷹派的聲音，並以一些激進的行動做出表態，於是有了後續一連串的激越之舉措：

一、對日本

11月24日，4架中國軍機轟六轟炸機，飛越宮古海峽上空，從東海飛往太平洋方向，隨後原路折返。12月18日，5架中國軍機通過對馬海峽進入日本海，且中國空軍同日回應稱，「日本海不是日本的海，對馬海峽屬於非領海海峽，所有國家均享有航行和飛越的自由。」

川普的「印太戰略」既與安倍圍堵中國的「鑽石戰略」若合符節，又要拉攏剛與中國有邊界齟齬的印度，對中國而言，是可忍，孰不可忍（EPA）

二、對台灣

12月7日，解放軍轟炸機飛進鵝鑾鼻空域並放話:「台灣戰機立即離開，否則一切結果須自負」；8日駐美公使李克新放言，美國軍艦抵達高雄之日，就是解放軍武統台灣之時。

三、對韓國

韓國總統文在寅12月13日抵達北京時，中方僅派出負責朝鮮半島事務的外交部部長助理孔鉉佑接機；首日晚餐及次日早餐都沒有中方官員陪同；14日，兩位隨行記者遭中方警衛毆打。原訂15日文在寅與中共國務院總理李克強的午宴及會談，也由於李克強更改行程延至下午。

在川普提出「印太戰略」後，習近平應該越來越清楚，中國的外交處境已陷入「三明治」情境，也就是:被夾在上有「美國霸權的壓制」，下有「次強扯其升級後腿」的被夾擊處境。美國對中國的定位，再明確不過了，只是習近平既允以「國事訪問+」的高規格接待，也只好隱忍，而習近平或許還期待川普在接受高規格接待後，會回心轉意，但沒想到，川普對習近平的回饋只是口惠。在這種不對等的交易上，川習會後的檢討，自然強硬聲調會居上了。

一些跡象已顯示中國對美國的不滿

全國人大外事委主任委員傅瑩在最新一期的德國《明鏡》周刊撰文，批評美國激化朝鮮半島的局勢；12月22日聯合國安理會一致通過由美國提出的第2397號決議，針對朝鮮的能源和進出口實施更有力制裁，卻出現中美官員交鋒的景像；隨後，外交部發言人華春瑩也回應，「不應對朝平民產生不利人道影響，不影響正常經濟活動與合作、糧食援助和人道援助，不影響駐朝外交使團活動。」此外，日前還傳出中國在對朝鮮的政策中央與地方口徑不同調，丹東赴朝旅遊仍舊開放。這些跡象是否意味著中國的不滿，值得進一步觀察。

日前傳出中國在對朝鮮的政策中央與地方口徑不同調，丹東赴朝旅遊仍舊開放。（REUTERS）

無獨有偶，有美國亞太地區的副警長之稱的澳大利亞，最近也槓上了中國。11月23日澳大利亞發佈了14年來的第一份外交政策白皮書並主張，將繼續支持美國的全球領導地位，應對中國不斷增長的勢力。12月7日，澳大利亞總理滕博爾（Malcolm Bligh Turnbull）在澳聯邦議會表示，澳方嚴肅對待媒體有關中國對澳進行滲透的報導，需要給澳中關係劃出界線，並通過法律來維護澳國家主權。澳大利亞政府甚至還派出總檢察長遠赴美國取經，參考美國的《外國代理人登記法》以因應中國投資者對該國的投資，而保護政府機密訊息不被中國間諜竊取。中國外交部發言人耿爽回擊滕博爾說，「其言語充滿了對中國的偏見，毒化了中澳關係氣氛」，被視為年來中國官方對澳大利亞最為憤怒的表態。

恨屋及烏。2017年底中國對其周邊國家所做的諸多不友善舉措，或許其真正的對手是美國。一葉知秋，2018年的美中關係將會如何，值得進一步觀察。