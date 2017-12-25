紐約地途》大人小孩都愛的 Holiday Train Show

大中央車站的假日火車秀雖然規模小，但內行的人會知道要仔細觀察整座模型的細部結構和景觀細節處理，而且這裡還是免費參觀！紐約植物園的火車秀雖然需要不算便宜的門票，但能夠目睹充滿綠意的溫室裡Paul Busse巧奪天工般的工藝所製造出的景觀模型和奔跑在總長度半英里鐵道上的電動模型火車，絕對是值回票價！不管是不是鐵道迷，這兩個假日火車秀都不能錯過！

NYDECO

航空運輸還沒太發達之前，搭火車是美國一般民眾長途旅行的方式，通常也是在一年當中幾個重要日子才會發生。不論在哪裡，火車逐漸與假日，出遠門做成連結。現在出門旅行不論是開車自駕或是搭乘飛機都非常方便。「火車」這個交通工具在民眾心中反而多了一種懷舊，珍貴的象徵。而玩具火車對小朋友來說有一種無法抵擋的魔力，電動玩具火車更是許多小朋友生日或過節的終極理想禮物！一來可以自己構築鐵道路線，再來是看著電動火車在軌道上行駛也會有莫大的成就感。

不論在哪裡，假日搭火車出遊都有懷舊，獨特的感受。（深奧線鐵路。圖：作者提供）

電動玩具火車和聖誕假期其實也有著不可分開的奇妙關係，據賓州「國家聖誕博物館」主要策展人Jim Morrison表示，十八世紀時移民賓州的德裔基督徒在過聖誕節時開始了在聖誕樹下鋪設溫馨的莊園景觀模型佈置的傳統。到十九世紀後期火車發明後，鑄鐵打造的模型火車也成為樹下的裝飾品之一。後來二十世紀初真正電動模型火車發明後，這些玩具火車在繞著聖誕樹的軌道上行駛很自然的就成了最生動的佈置。

每年年底聖誕假期紐約地鐵都有假日復古列車的行駛，用1930年到1970年之間不同車型的地鐵車廂搭載紐約客與觀光客們，像時光機器一樣轟隆隆地回到過去。但對於歷史觀念尚未真正建立小朋友來說，可能是覺得這火車怎麼又舊又吵，一點都不舒適。不過這段期間紐約市還有兩個地方，不僅會讓小朋友們看得目不轉睛，即使是家長大人們看了也會勾起兒時回憶，真心讚嘆。那就是大中央車站（Grand Central Terminal）裡的紐約捷運博物館分館（New York Transit Museum）與在布朗克斯區的紐約植物園（New York Botanical Garden）裡的假日火車秀（Holiday Train Show）。

每年十二月紐約復古地鐵列車行駛都吸引眾多紐約客搭乘，但小朋友們通常無法體會搭乘這種「時光機器」的感受。（圖：作者提供）

Holiday Train Show at Grand Central Terminal 先來介紹這個在曼哈頓最經典的火車站Grand Central Terminal裡的電動模型火車展。這個每年在感恩節前開始到隔年二月的假日火車展有十六年的歷史， 其實這裡是紐約捷運博物館的禮品店，販售火車模型，紐約地鐵相關產品，所以空間不是很大。最初這個假日火車秀的模型是由全世界第一家製造玩具模型火車公司Lionel所設計搭建。在有限的空間下，他們在長方形平台上搭建的模型是以所在地大中央車站為主體包括紐約知名建築的都會景觀和紐約郊外的自然地形所組成。環繞這些景觀的火車則是雙層各約34英尺長的鐵軌，並有包括紐約地鐵以及紐約中央火車公司的列車行駛於上。

在曼哈頓大中央車站裡的假日火車秀已經有十六年歷史，雖然規模不大，但是軌道路線設計與模型景觀都非常用心打造，吸引眾多紐約客前來參觀。（圖：作者提供）

除了這個電動火車行駛模型平台外，每年都會請不同藝術家以不同主題來佈置展場，讓整個空間更有假日節慶氣氛。小朋友來看電動火車穿梭於紐約建築和山間隧道之間自然都會非常興奮，但是大人們千萬不要也是這樣粗淺的觀賞這些精美的火車跑來跑去就好，而是要花點時間仔細觀察這個假日火車秀模型各部分的細節。你會發現原來一群正在鋪設鐵軌的工人竟然會前後擺動，就像是真正在挖地施工一樣。上層紐約地鐵月台上等地鐵的人物的穿著，站姿等也都有相當的考究。最有趣的是在大中央車站底下多線軌道的月台，許多火車進站離站，都栩栩如生，完全和真正實體車站裡民眾搭車的景象相符。把鐵道風情如此細緻詳盡的觀察化身在一個小小的電動火車景觀模型上，也難怪這裡總是吸引許多鐵道迷來朝聖參觀。

來參觀大中央車站的假日火車秀一定要記得仔細觀察模型栩栩如生的細部結構，才會更珍惜製作者的用心。（圖：作者提供）

Grand Central Terminal Holiday Train Show

如果離開曼哈頓來布朗克斯區的紐約植物園看假日火車秀，所感受到的氛圍就真的跟從市區都會景觀到風光明媚的郊外一樣。紐約植物園的假日火車秀佔地廣闊，由植物園裡歷史建築Enid A. Haupt Conservatory溫室中的三個空間所組成，所有鐵道加起來長達約八百公尺（半英里）。冬天來逛植物園的民眾不多，但因為這已經26年的火車秀，紐約客帶小朋友在年底聖誕節與新年假期期間來看這非常特別的展覽逐漸成為一個假日傳統。

在紐約植物園裡的假日火車秀是在園裡的歷史建築Enid A. Haupt Conservatory溫室裡，除了看火車展外，也是欣賞認識植物的好活動。（圖：作者提供）

紐約植物園這個假日火車秀和其他類似的展覽有何不同呢？因為有三個主題空間，模型鐵道就配合館內展示的植栽和景觀鋪設。鐵軌上跑的電動火車種類也非常多。從一般客運列車，貨運列車，通勤電車到歐洲常見的輕軌電車都有。為了吸引小朋友的目光，更有可愛的昆蟲造型的單節電車在蜿蜒鐵道上往返行駛。

總長度將近半英里的鐵道上行駛著多種不同款式的電動火車，穿梭於全部由植物部分做成的景觀模型之間。（圖：作者提供）

鐵道沿線的景觀模型是以紐約市知名建築和歷史地標為主，聽起來似乎和在大中央車站的火車秀差不多。但來參觀之後將會被製作這些精雕細琢建築模型的材料給震攝住！因為除了溫室裡的植物，電動火車和軌道之外，所有模型都是由花草，樹枝，樹皮，樹葉甚至是掉到地上的樹果等植物部分所黏製而成。這些都是來自肯塔基州景觀藝術家Paul Busse的傑作。從民眾熟知的帝國大廈到康尼島的雲霄飛車，還有布魯克林大橋，以及中央公園旁的名人住宅等都讓人讚嘆Parl Busse化腐朽為神奇的工藝與巧思。走入紐約植物園的假日火車秀不論大人小孩，都會有走進童話故事的感受。一旦來了之後，要擔心的可能是要如何才能連拐帶騙的跟小朋友說：「乖！我們已經看好久了，是該回家的時候了」而能讓他們不哭鬧心甘情願的離開。

假日期間全家來參觀景觀藝術家Paul Busse巧奪天工的景觀模型和火車秀已經逐漸成為紐約客一個過節傳統。（圖：作者提供）

NYBG Holiday Train Show

大中央車站的假日火車秀雖然規模小，但內行的人會知道要仔細觀察整座模型的細部結構和景觀細節處理，而且這裡還是免費參觀！紐約植物園的火車秀雖然需要不算便宜的門票，但能夠目睹充滿綠意的溫室裡Paul Busse巧奪天工般的工藝所製造出的景觀模型和奔跑在總長度半英里鐵道上的電動模型火車，絕對是值回票價！更不用說天氣好的話，還有整個植物園可以好好的逛一逛。

不管是不是鐵道迷，這兩個假日火車秀都不能錯過！