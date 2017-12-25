自由開講》換湯不換藥的婦聯會

◎鄧鴻源

內政部日前召開臨時記者會，指出已收到婦聯會拒簽行政契約的回覆，因此即刻撤免婦聯會主任委員辜嚴倬雲及副主委葉金鳳職務，然而婦聯會卻選出雷倩接任，可說換湯不換藥，可能更難讓婦聯會吐出這些當初加工區眾多女工的血汗錢。

婦聯會昨召開臨時常委會議進行改選，新主委由前國民黨立委、婦聯會常委雷倩接任。（資料照）

在此之前，內政部、婦聯會與黨產會協商簽署行政契約，因婦聯會不斷抗拒拖延陷入瓶頸，內政部長葉俊榮日前下達最後通牒，否則將撤換婦聯會負責人辜嚴倬雲，婦聯會承諾提高捐款額度，請求再寬限2天，內政部要求婦聯會22日前做出符合社會期待的終局決定。如今婦聯會拒簽行政契約，顯示其中可能有問題，財產應該不只檯面上那一些。

且看近年來內政部的行政「效率」如下：2016年11月29日，立院內政委員會決議下通牒給婦聯會交出黨產；2017年03月29日，葉部長要求婦聯會啟動解散最後時限；2017年6月18日，葉部長表示婦聯會主委最快7月被撤換；2017年07月12日，葉部長責令婦聯會給予最後期限；2017年12月19日，內政部下最後通牒給婦聯會馬上交出黨產。拜託，行政效率這麼慢，屆時錢可能都「長翅膀」飛走了！若不信的話，看最後結果便知。

內政部行政效率這麼差，難怪有位網友說：蔡政府的內政部講的話人家當放屁，每次都說要怎樣怎樣，最後都自己把話吞回去，政府的威信一再被打折扣，部長身段軟得像海綿，難怪中華民國被人看做是一個屁，誰理你呀！法律可以被你這樣玩的嗎？小英總統與內政部葉部長，你們的行政效率怎麼這麼差？當初國民黨中央只是下個行政命令給各部會或地方政府，基層馬上照做，包括立銅像與蓋紀念堂等也是如此。

婦聯會於1950年由當時第一夫人蔣宋美齡創立，組織歷史逾半世紀，資產卻從不公開。2007年，婦聯會首度被民進黨政府成立的黨產處理小組盯上，列為國民黨附隨組織之一，黨產小組並首次揭露婦聯會自1955年起，整整收了34年的「勞軍捐」，金額還可能高達九百多億元。但對婦聯會的追查，隨著國民黨2008年馬某人重返執政戛然而止。國民黨與婦聯會「撈」之於人民的錢如此龐大，真正用在勞軍等公益的錢到底有多少？從來沒有明細公諸於眾，為何卻老是批判別人，可知羞恥嗎？

有人說，只要有服過兵役的中華民國公民，都知道婦聯會每年端午，中秋，春節犒賞三軍加菜金，還有紅包，經常組團到前线慰問三軍，並舉辦歌星同樂會，又照顧烈士遺屬，還經常做慈善公益活動，對台灣社會貢献歷歷在目，沒想到這些都將成為歷史，令人唏嘘呀！既然如此，到底用了多少？還剩下多少？為何沒有明細可查？難道以「勞軍」名義當幌子、就可以瞞天過海掩飾其它可能的亂用嗎？國務機要費尚且需要發票報帳，然而婦聯會錢的流向，為何不需交代？不是特權中的特權是甚麼？這與詐騙集團假愛心之名行不樂之捐有何不同？

去年顧立雄接下黨產會主委後，黨產會終於有了新突破，發現除扁政府時期揭露的「勞軍捐」之外，婦聯會早期還有「防衛捐」「影劇票附捐」「棉紗附捐」「國民黨代領轉發款項」「政府機關補捐助」等共六大財源，且前四項財源竟都來自國家稅收。可以說，婦聯會的成立與運作，幾乎是靠國家資源的挹注來維繫。為何沒人知道國民黨是有國際認證的貪腐祖師爺？而且是整個黨上下都如此，不只是少數幾個人而已。

婦聯會自稱有三百八十一億元的資產，事實上，婦聯會還有更多巨額資產隱身在旗下的附設組織，包括婦聯聽障文教基金會、婦聯社會福利基金會、國軍暨家屬扶助基金會，及振興醫院、華興學校等，涵蓋醫療、社福、教育三個領域，這些組織雖然都屬於非營利性質的財團法人，但個個身價驚人，還有數筆不動產，如振興醫院就是婦聯系統的不動產大戶。林林總總，可說包山包海，尤其高明的是，專門以合法掩護非法，讓許多人以為兩蔣時代很「清廉」，國民黨很「乾淨」！！

長久以來，婦聯會常假勞軍之名，圖利特定族群，成就許多國民黨高官貴婦人的虛榮心，反觀眾多台灣基層女工，年輕時在加工區出賣勞力賺取微薄薪資，養家活口，老來卻沒有多少退休金可以養老，大都處境堪憐，只能淪落街頭賣玉蘭花、番薯、口香糖或金紙，免強糊口度日。兩相比較，社會之公平與正義安在？

如果婦聯會的錢能交出來，不僅未來長照的經費不用愁，長照員不必做「功德」，每人月領十萬元也不是問題，多餘的錢可以用來補助當初加工區的女工退休後的養老經費，讓她們老來不必再餐風露宿、淪落街頭賣玉蘭花或番薯等，這才是真正的正義與公平。婦聯會再頑抗一日，國民黨就越令人討厭與唾棄。

（大學教授）

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