簡單來說，好多人點進去就發現是假冒 LINE@ 生活圈帳號，有經驗的人一看到就直接跳出了，如果大家看到這類帳號發出相關縮網址時也要小心連結，LINE@ 生活圈台灣官方也公告表示有些人利用送貼圖或禮券等手段吸引大量用戶加入，未來可能被這些不肖業者發送商業廣告或非法內容，請大家多多防範。

◎這是假消息

2017聖誕節你的 LINE 又收到這些聖誕節主題免費下載的詐騙嗎？從「迪士尼、史努比、臭跩貓、小熊維尼、7-11百元好禮」的下載邀請，這全都是假的唷！這跟之前的「永久的LINE免費主題限時下載」一樣是假的，有些人想要衝粉絲數來賣，或是不當使用 LINE@ 生活圈帳號，假裝送貼圖或佰元禮券的方式來引誘許多人加入，真的別被騙了，如果不小心點進去加入了也沒關係，簡單封鎖刪除就沒事了，也不會受到影響唷！

聖誕節主題免費下載的詐騙

原始謠傳版本：

在嗎?....我真的領到了OPEN小將動次動次24組貼圖了耶!!!不是詐騙唷~我發誓 趕快來跟我一起來領呀好開心唷可以領貼圖..聖誕節快樂~活動快結束了耶 !!剩兩天而已!

https://lnk.pics/4CMPF

加入立即領取300元

7-ELEVEN禮卷金!!!

：https://line.me/R/ti/p/@ram6184i



另外像是這個



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點擊下方連結

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分享至3個以上群組【不可重複】

沒line群組可分享30個好友

（smile）系統自動偵測審核

請大家耐心等候下載。謝謝!!



還有這種



欸欸我真的領到熊大主題和貼圖了耶..不是詐騙哦 你也跟著我一起來領吧~~小編都會在線上發送 都是會隨機發送的~好刺激可以得到東西耶 聖誕節快樂~領取只有今天哦!信不信隨你

http://lnk.pics/stLK_4PETV

來看看你中了哪個呢？

謠言破解說明：

真的純屬詐騙邀請，這類下載訊息趁著聖誕佳節不斷換圖、換下載訊息，最後附上的分享連結都不是是到 LINE Store 的官方下載網站，都是導到假的 LINE@ 生活圈加入連結，別上當囉！

正確闢謠解釋：

簡單來說，好多人點進去就發現是假冒 LINE@ 生活圈帳號，有經驗的人一看到就直接跳出了，如果大家看到這類帳號發出相關縮網址時也要小心連結，LINE@ 生活圈台灣官方也公告表示有些人利用送貼圖或禮券等手段吸引大量用戶加入，未來可能被這些不肖業者發送商業廣告或非法內容，請大家多多防範，另外這也很有可能等到累積大量好友後再把該帳號轉賣來套利，這部分真的要小心囉。



最簡單的辨識方式就是避免加入完全沒有綠色官方帳號或藍色認證的圖示，這招學起來就能應付大部分的詐騙生活圈帳號囉！

本文經授權轉載自 這是假消息 : 【假LINE】聖誕節主題免費下載？迪士尼、史努比、臭跩貓、7-11佰元好禮都假的！