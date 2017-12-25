胡，怎麼說》吃狗屎的是...豬隊友！

這個政府的豬隊友，還真不少！

內政部役政署長林國演被爆要硬闖成功嶺軍事營區，署長座車司機還飆罵衛哨兵「你們都是吃狗屎的！」此事爆開後引發譁然。

問題出在署長司機罵人，但更在車上那位大官的態度，結果呢？罵人的司機被調職處分外，出來道歉的竟是「役政署」這個衙門，而不是「役政署長林國演」，那麼，錯的就是衙門，而不是大官囉？但「役政署」又怎麼會闖哨？這簡直荒唐。

事情爆發後，林國演稱「內政部又不是國防管的」云云，一副要抬出內政部跟國防部「比大小」的樣子，我們不管內政部、國防部怎麼比大小，但無論如何也不能把氣出在衛哨兵身上！

役政署長林國演被爆要硬闖成功嶺軍事營區，座車司機還飆罵衛哨兵「你們都是吃狗屎的！就此事件來看，吃狗屎的，應該是大官才對吧！（資料照，記者廖振輝攝）

衛哨兵值勤的要求，都是依衛哨守則，而且上級怎麼命令就怎麼做，就此事件來看，成功嶺104旅那個衛哨所攔下署長座車、驗證並沒有錯。何況他們都是我們的子弟，當然不是吃狗屎的，也不能被罵吃狗屎的。就此事件來看，吃狗屎的，應該是大官才對吧！

順便一提的是，上週5勞團遊行，入夜後變調走樣失控，部分激進勞團及插花團體，占據、癱瘓北市西區多條交通幹道，直到週6凌晨近2時才排除，數千員警忙翻累翻、23位因公受傷，以萬計的小市民夜間被堵在路上數小時，怨聲載道。

上週5勞團遊行，入夜後變調走樣失控，除了遊行主事者的責任外，台北市長柯文哲的態度也是關鍵。（資料照，記者黃耀徵攝）

此事搞成這樣，除了遊行主事者的責任外，台北市長柯文哲的態度也是關鍵，若決策者對陳抗可能失控白目，甚至寧可「已讀不回」，直至民怨之火燒到自己，近午夜才緊急下令排除，那他最應檢討的就是自己。

記得嗎？8月19日夜世大運開幕，反年改團體來亂，各國選手差點進場不成，柯P次日大罵那些亂世大運的「王八蛋！」。難道亂世大運與亂交通，陳抗失控的處理態度有雙重標準？