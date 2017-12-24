自由開講》「王炳忠案」是大砲打小鳥？！

◎蕭逸夫

新黨黨員王炳忠在（19）日因涉共諜案，被警調人員於清晨6點搜索住處，王質疑此舉是政治操作，且恐有不合法之虞，參與搜索的法務部調查局發聲明指出，王炳忠拒絕被搜索，因此檢察官指示，「出示拘票拘提當事人」。警方最後找來鎖匠開門，入內搜索。這個事件引起了沸沸騰騰的爭論。

新黨黨員王炳忠（左二）在（19）日因涉共諜案，被警調人員於清晨6點搜索住處。（記者簡榮豐攝）

如果想了解這個搜索的合法性，我們可以把這個事件和最近最著名的美國搜查令進行比較。

特別法律顧問（special counsel）穆勒（Mueller）調查川普（Trump）競選團隊與俄羅斯是否可能性勾結，影響美國大選，Mueller團隊發現總統川普前競選主席曼納福特（Manafort）他的個人財務狀況和作為高薪外國政治顧問的職業生涯中，很多行為有可能有犯罪的問題，美國聯邦調查局人員上月底在黎明時，到維吉尼亞亞歷山大市Manafort的家中突擊搜查了，調查局人員使用不敲門搜索令（No-knock warrant），由鎖匠開門，不敲門直接進入他們的臥室，當時Manafort和妻子正在他們的床上睡覺，調查局人員開始搜索而並扣押了與俄羅斯干預2016年選舉有關的文件和其他資料。

Mueller團隊發現總統川普前競選主席曼納福特（Manafort）（中）他的個人財務狀況和作為高薪外國政治顧問的職業生涯中，很多行為有可能有犯罪的問題。（法新社）

美國調查程序的入侵狀況遠遠超過了王炳忠經驗，這些手法都是合法的搜查，搜查的目的是尋求犯罪證據，檢察官必須證明有可能是犯罪的行為，才能要求法官簽署搜查令。檢察官無需要證明有犯罪事實，一般來說，搜查令在進入搜查地之前需要敲門和宣布（knock and announce），如果破壞證據的可能性很高時，那麼就會使用不敲門令（No-knock warrant）來進行突襲，不敲門搜索令需要法官特別許可，一般來說，搜查是在找犯罪證據或抓嫌犯，在搜查後，搜索負責任的人需要提供他們攜帶出沒收物品的清單。嫌犯抓到轉發到適當的單位處理，根據媒體呈現的所有視頻顯示，所有的程序都明顯遵守了法規的要求，搜索過程有顯著的改善。

這一次警調人員的行動可以與美國的系統相媲美，看不到一點線索可以用來指控「綠色恐怖」的追殺，有些人聲稱同時搜索5個不同的人是過度使用權力。這是無稽之談。穆勒（Mueller）發出了11個搜查令。

王炳忠等人被檢調搜索、約談後全數獲檢方無保請回，有些人聲稱這是大砲打小鳥，事實上檢調約談的對象可以分為三類，見證人（Witness），關係人（Personofinterest），嫌疑人（Suspect），大多數見證人和關係人檢方會無保請回，如果有足夠的證據，見證人或關係人可以轉變為嫌疑人，只有嫌疑人檢調才會要求保釋或監禁，無保請回並不代表無辜，我們需要等待檢調系統通過公平程序來搜索犯罪證據，再由法院公正的判決給我們提正供正確答案。這個過程需要時間，我們不能要求調查機構在幾天之內給出答案。

（美國退休醫師）

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