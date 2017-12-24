故事》去不了世界中心，那就在臺灣中心呼喊愛情吧？

其實，早在一百多年前，當時的日本人便已經測出臺灣的地理中心位在南投埔里虎頭山，並豎立了臺灣地理中心碑。不過呢，這個地理中心點在戰後經過重新測量，雖然差距並不是很大，但才發現日治時期所界定的地理中心並非臺灣真正的地理中心？！

◎每日一冷

在過去交通比較不方便的時代，受限於交通以及人們的認識，有時候會把某些地方視為世界的中心。 同樣的道理，也會有世界的盡頭。

世界的盡頭有一說是新加坡。（圖片來源：https://goo.gl/8LYzad）

例如，在《聖經》當中，以色列就被視為世界的中心，而希臘神話當中則是視德爾菲（ Delphi ）為世界的中心。祕魯的庫斯科（ Cusco ），在過去是印加帝國的商業、農業與宗教中心，因此也有世界的中心之稱。

不過，最有名的世界中心大概是澳大利亞的烏魯魯（ Uluru ），在日本知名作品《在世界的中心呼喊愛情》中，裡面提到的世界的中心就是烏魯魯（舊稱艾爾斯岩）。

這個別稱「世界肚臍」的烏魯魯，對於當地原住民阿南古人來說，是創世神話的起點，是非常神聖的聖地，也因此澳洲烏魯魯—卡達族塔國家公園管理委員會決議在 2019 年正式關閉攀登步道，不再允許他人進入。（尊重原住民聖地 澳洲巨岩「烏盧魯」2019年禁爬）

烏魯魯（Source: Jim C@flickr）

世界的中心除了離我們遙遠外，現在又因為後年要關閉攀登步道，想在世界的中心呼喊愛情感覺更不容易了。那如果縮小呼喊範圍，留在臺灣的話，你知道臺灣的中心在哪裡嗎？

根據一般大眾對臺灣島的認識，應該不難推測出在臺灣的中心應該位在島上的內地──南投。不過，確切的經緯度或地點在哪可能就不是大多數讀者會知道了。

其實，早在一百多年前也就是 1906 年時，當時日本人便已經測出臺灣的地理中心位在南投埔里虎頭山，並豎立了臺灣地理中心碑，而我們今天看到由白色弧牆環繞，中間碑座為三公尺高之赭色屏牌，上豎一柱不銹鋼桿，最上端頂著兩個相交的圓環，則是於 1979 年重建過後的模樣。

底座上還有蔣經國在周書楷、魏景蒙及林洋港三人陪伴下巡視時，題下的「山清水秀」四字。也因此這座地理中心碑又被稱為山清水秀碑。

臺灣地理中心碑（圖片來源：https://goo.gl/QCHKmU）

不過呢，這個地理中心點在戰後經過重新測量，雖然差距並不是很大，但才發現日治時期所界定的地理中心並非臺灣真正的地理中心。因此，1952 年後便將臺灣地理中心點，移至相鄰不遠的虎頭山山頂。沿著題有山清水秀的舊地理中心碑後的石階沿階而上，攀爬約五百階左右，便能夠抵達真正的臺灣地理中心囉。

地理中心遷移到現址後，同樣也立下基石作為三角點。不過， 發生在 1999 年的九二一大地震導致三角點因此而位移且毀損，之後就在原址設立了衛星追蹤站，提供衛星控制點系統基準資料。

重新校正後的臺灣地理中心（圖片來源：https://goo.gl/xFcZ6z）



除了上述的新舊兩個臺灣地理中心以外，在那附近還有兩塊題有「臺灣地理中心」的石碑。一塊是由謝東閔在 1993 年所題，另一塊則沒有署名。

謝東閔所題的臺灣地理中心碑（圖片來源：https://goo.gl/zXXRwc）

沒有署名的臺灣地理中心碑（圖片來源：https://goo.gl/kaK1u3）

介紹了那麼多個臺灣中心碑搞得我頭好暈啊，那位於虎頭山的臺灣地理中心到底有什麼作用呢？

臺灣地區目前現有的四種坐標系統至少有一半是以其作為大地基準點來計算的。而位在虎頭山頭的大地基準點，實際的經緯度座標是東經 120 度 58 分 25.975 秒，北緯 23 度 58 分 32.340 秒。這就是目前現知的臺灣地理中心！！！

如果你沒錢、或是沒能來得及去澳洲的烏魯魯呼喊愛情，沒關係，你也可以就近去臺灣的中心呼喊，讀過今天的冷知識週刊以後，可別去錯中心囉！

[Mr. Yesterday]

參考資料

臺灣地理中心碑

臺灣地理中心

臺灣地理中心碑

地理中心碑

平面控制

南投埔里。哪一個才是正港的「地理中心碑」

地理中心碑-埔里旅遊景點

臺灣地理中心碑

[南投埔里] 臺灣地理中心碑 臺灣地理幾何中心點之所在 20110506

本文經授權轉載自故事：去不了世界中心，那就在臺灣中心呼喊愛情吧？