自由開講》新莊舊鎮《幸福路上》的情懷

◎新北。現

如果要定義「家鄉」你會怎麼說呢？即將上映的國產動畫片《幸福路上》，將引領我們一同細細品嘗屬於每個人心底的家鄉味。

國產動畫片《幸福路上》（幸福路映畫社提供）

工業社會快速變遷，人口由鄉村遷移至都市外緣，本片是以搬家至新莊的女孩「小琪」為橫跨三十年的生命歷程為軸線，鋪陳個人在大環境的遭遇，猶如本片設定的地點背景──新莊，從台北外緣都市逐漸轉變為都心的過程，時代巨輪無情地向前輾壓，個人之於社會千絲萬縷的羈絆，人心無處可棲，都市也遍尋不著定位，但晦暗朦朧的前景終將漸漸露出光明。

《幸福路上》透露出兩種意義的「回家」，一個是生理層面的近似於候鳥返航的內建GPS定位，物質上尋求避風港的意味；另一個則是心理層面在流離劇變年代，渴求回到夢幻童年棲身所居，需要精神撫慰、安定心靈的家。

小琪的生日是1975年6月5日，一個「風雨同悲」特殊日子呱呱墜地的小女孩，一路開展的人生地圖，伴隨台灣社會氛圍從高壓秩序到激烈衝撞的解放，人心在傳統與新穎來回擺盪的成長軌跡，小琪一路奉父母之命，勤奮讀書穿上「小綠綠」的制服，考取有「椰林大道」的大學，埋首書堆的慘綠年華，隨著外界政治自由化的風暴，「野百合學運」、「反軍人干政」等等激越的情懷，內嵌於人心渴望自由、民主、公平、正義的價值，引領青年的身心靈深入其中，意圖一展抱負，但年歲增長，終究愈趨安穩度日，年少時刻印在靈魂深處的衝擊與憧憬，卻也讓小琪越加迷惘惘：「時代變了，每個人被期待該走的路卻還是沒變」。

《幸福路上》中的主角 小琪。（圖片取自《幸福路上》預告）

小女孩的故事看來瑣碎平凡，深刻勾勒出回不去的美好舊日時光的景色，成長的人們就像變化的家鄉，兩者息息相關，清澈的小水渠承載著童年般夢幻的紙船，成熟了揚帆遠洋到達他鄉求學、就業，卻好比長錯地方的玫瑰，無法適應氣候與土壤、更受到人際間緊張關係的壓力，是該回到夢中的故鄉小溪，面對早已面目全非的小水溝呢？還是固守異地，依傍在國外大河奮力求生呢？



電影裡的表哥扮演重要的啟蒙角色，他說「要用自己的眼睛和智慧去看這個社會」，表哥熱愛知識的青年時期，遭逢一些難以想像的變故，也連帶啟發了後來的小琪。讓人不斷思索：若說家鄉予人是過去的意象，工作的地點是未來的意象，此時此刻尚未被定義的現在，則是充滿拉扯、徬徨與衝突的。

台灣社會不也經歷如此的變化嗎？

同樣也是新莊人的蔡依林演唱的主題曲有段歌詞：「成為了你理想的人了嗎／那故事後來有什麼留下／但每次太陽落下依然往上爬／新的枝椏來自舊的傷疤」，譬如新莊在短短三十年間，人口增長十幾萬人，在新莊這個清代時漳泉械鬥的熱點，再次帶來雜揉新舊多元的移民文化色彩，都市除了硬體的更新，還有著全球化下都會精神的展現。

時光不停地流逝，《幸福路上》是部以小窺大的作品，小女孩慧黠的雙眼，隨著台灣社會的急遽變遷，擁有了不同的視野，就跟每個辛勤為生活打拼的台灣人一樣，我們努力的為人生拚搏，卻也看似無力的在社會浮沉；我們拼命冀望自我實現的機會，但環境卻又一次次的來拖磨。我們每天生活都在不斷地捫心自問，自己到底該前向或歸往何方？所以，屬於我們的家鄉是什麼呢？幸福又是甚麼面貌呢？《幸福路上》將於2018年1月5日正式上映！這部影片將帶給我們兩個小時的美好時光 讓我們一同來欣賞屬於這代人的《幸福路上》