自由開講》在台灣想做產業創新？首先你要面對的是...

◎事情不能只看表面

在台灣想做產業創新？首先你要面對的是陳舊的法規與產業的既存業者？！

日前立法院舉行了一場新創旅行產業公聽會，主題是針對網路新創旅遊業者所推動的第四種旅行業，不過觀光局的態度卻是再議。

根據《觀光發展條例規定》，旅行業屬於特許行業，非旅行業者不得經營旅行業物，而目前所規範的綜合、甲種與乙種旅行業，就分別有三千萬、六百萬與三百萬的資本總額門檻。這次就是新創旅行業者與相關單位想推動增設第四種資本額門檻較低的旅行業分類，讓微型創業、青年創業、社區與在地旅行創業等都能加入。

常常收看本粉專的朋友都知道，面對所謂的「特許」行業，我們都要特別小心它對產業所帶來可能的不良影響。

旅行業由於毛利率不高，所以雖然是特許行業，但卻不像是水泥、石油、金融、電信等產業足以左右國家的發展，但仍有一定的影響力，例如之前在花蓮被中國觀光客養出來的旅行業者跟著花蓮王抗議民進黨政府上任後「陸客不來了」。不過，也由於特許行業的特性，傳統的旅行社業者面對時下最熱門的科技入侵，老牌又有資源的旅行社開始發展數位化、加入手機app功能，沒有資源又沒有能力的旅行社業者自然會對於旅遊科技與旅遊新創等相關創業團隊感到焦慮。

這個場景不只出現在旅行業，像是台灣的金融業也是，很多公股銀行以為架個網站就是金融科技，但這完全是錯誤的觀念.....不僅如此，這些產業的既存業者（或是既得利益者）還會用資源與法規來排除欲或邊緣化這些加入的業者。

但是，這些新創業者或團隊才是真正能夠推動產業去轉型的驅動力。

更遑論這些既得利益者都有一個迷思，「市場的餅就這麼大，如果你們來加入我不就不用賺了？」於是在這場新創旅行產業公聽會上，才會有代表『將年輕人想做入境國外生意比擬為，「不要忘了台灣是一個詐騙王國」』完全就是既得利益者高傲的姿態。

但是，以旅行業為例，現在有越來越多的年輕人開始選擇自由行、自助旅行，已經越少去購買旅行社的團客商品，這也代表需求正在逐漸轉變，本來就應該要有更適合與更創新的業者來加入以滿足這些需求。

甚至，現在的新創旅行團隊也將旅遊行程定位在更深度與更富有人文意涵的體驗，這才是更能與地方結合的永續觀光做法，如果不讓這些有創意與理想的年輕團隊加入，那我們的觀光市場將會越來越保守與缺乏競爭力。

政府近年來不斷喊出產業升級與產業轉型的政策目標，也推動了許多促進青創與新創的政策，但是，如果沒有妥善處理陳舊的法規與產業的既存業者，我們的市場將難以保持競爭力，更別提要徹底推動產業轉型。

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