無以酩狀》Eggnog：《瘋狂聖誕假期》都是為了與你們團聚

當一切關於聖誕假期的美好想像全都破滅後，才體會到有家人陪伴才是團聚的真意。一個人的蛋酒總不如多人份來得容易準備；聖誕與跨年這樣的節日，不如就準備一盅熱蛋酒暖暖親友的心胃。

縮梭

對於歐美國家，聖誕節是團聚的日子；過往以聖誕節為題的電影就之於台灣賀歲片，充滿笑鬧與溫馨。1989年上映的《瘋狂聖誕假期（Christmas Vacation）》，描述男主角克拉克想為全家帶來意義非凡的聖誕佳節，邀集親朋友好齊聚一堂；即便惹出許多災難式的鬧劇連篇，身為 一家之主的男主角依舊想為大家留下美好回憶。

懷舊聖誕電影《瘋狂聖誕假期》。（圖：Warner Bros）

劇中男主角與表哥艾迪在聖誕樹前喝著用糜鹿造型杯裝盛的蛋酒（Eggnog），聊起艾迪的大女兒正在治療她的酒癮；治療酒癮的英文原句是：「getting cured off the Wild Turkey」，當 中的野火雞（Wild Turkey）便是電影《末路狂花》女主角塞爾瑪一直猛喝的威士忌品牌。

電影裡用糜鹿造型杯裝盛的蛋酒。（圖：Warner Bros＆the dinnervine）

蛋酒演化來自中古世紀英國人在煮沸牛奶中摻入葡萄酒或淡啤酒放涼飲用的牛奶酒（Posset），有時會添加些許薑或糖等香料，據說是治療感冒良方；甚至還有專用的牛奶酒壺（Posset Pot）。15、16世紀流傳的牛奶酒配方，部份會再加進檸檬汁或柑橘汁、鮮奶油或是蛋；到了18世紀，美國移民們會在牛奶裡加進價格相對低廉的蘭姆酒（Rum）與雞蛋，墨西哥人的朗波普蛋奶酒（Rompope）除了蘭姆酒、牛奶與蛋黄外會再放進香草筴和其它香料，波多黎各的科基托蛋奶酒（Coquito）則是用椰漿替代牛奶烹煮。

La Factoria與其調製的Coquito。（圖：World\'s Best Bars﹠Imbibe Magazine）

波多黎各聖胡安的「工廠（La Factoria）」秘密酒吧調酒師羅伯托．貝德西亞（Roberto Berdecia）提供的科基托蛋奶酒酒譜為：30毫升波多黎各蘭姆酒，各15毫升自製椰奶（使用丁香、茴香、肉桂、多香果調味後的椰奶）、牛奶、椰漿，倒進果汁機打勻後冷藏飲用。

18世紀開始有蛋酒（Eggnog）這樣的字詞出現。至於「Nog」字詞由來推測有三種可能；一 者是指17世紀時英國小酒館裝盛欴料的一種木杯（Noggin），一者來自「格羅格（Grog）」 這款蘭姆酒調酒，另一說是來自稱作「那格（Nog）」的高濃度麥芽啤酒。 美國調酒元老傑瑞．湯瑪斯（Jerry Thomas）於1862年出版的《The Bartenders’ Guide》提及：有明確定義的蛋酒發源自美國，南部大多在聖誕節飲用，而北部則是四季都有人在喝蛋酒 ；在蘇格蘭會拼成「Eggnogg」，被稱作是男人喝的牛奶。

加入肉桂棒調味的Eggnog。（圖：goodtoknow）

湯瑪斯在書中也附上多款不同蛋酒酒譜。最簡易的版本是直接在雪克杯中加入適量白蘭地（ Brandy）、蘭姆酒、牛奶、蛋，裝滿冰塊後搖盪均勻，濾冰倒入杯中；熱蛋酒則是直接將上述材料稍微加熱（太熱就容易變成蛋花湯）。

「巴爾的摩蛋酒（Baltimore Eggnog）」會再額外加入馬德拉酒（Madeira），加入少量磨碎肉豆蔻；「哈里森將軍蛋酒（General Harrison Eggnog）」風行於密西西比河一帶，用蘋果酒（Cider）加入蛋與砂糖製作，不使用牛奶，為哈里森將軍的愛酒；「雪莉蛋酒（Sherry Eggnog）」則是用雪莉酒替代烈酒去調製。

現行大部份蛋酒的酒譜都是用以歡慶佳節多人飲用版本。紐約「世界酒吧（World Bar）」調酒師強納森．波格什（Jonathan Pogash）的蛋酒酒譜約為20人份；將十顆新鮮雞蛋的蛋黃與蛋白分開至兩個碗內，將110毫升的砂糖與蛋白稍加攪拌，再混和至蛋黄碗內。隨後再將110 毫升砂糖、適量杏仁與香草萃取液、660毫升鮮奶油攪拌均勻，加入混合後的蛋黄與蛋白以及440毫升陳年蘭姆酒隔水加熱；飲用時再刨入現磨肉豆蔻粉增加風味。 每個人都有偏好的蛋酒配方；至於蛋酒裡的蛋黄使用比例，根據美國食品藥物管理局（US Food and Drug Administration）規定僅需要1﹪以上；這樣低量蛋黄的蛋酒被戲稱為「奶酒（ Milknog）」或蛋味奶酒。

在義大利，孩子們期待送禮來的不是聖誕老公公，而是聖誕女巫（La Befana）。連續多年名列世界前50名酒吧，開業於2009年秋天，羅馬百花廣場（Campo de' Fiori）附近的傑瑞湯瑪斯（Jerry Thomas Project）秘密酒吧，調酒師米歇爾．加羅法洛（Michele Garofalo）便以巧克力風味蛋酒發想出「是聖誕女巫（La Befana）」這款調酒。 使用45毫升琴酒（Gin）為基底，加上各15毫升柑曼怡干邑香橙酒（Grand Marnier）、巴羅洛甜酒（Barolo Chinato），各30毫升自製巧克力糖漿（加入橙皮調味）與鮮奶油，一顆蛋黄 ，少量柑橘苦精（Orange Bitter）與安格仕苦精（Angostura Bitter），先不加冰塊搖盪（Dry Shake）充份混合後再加入冰塊搖製（這樣的做法可以避免搖太久而融水過多稀釋）。

Jerry Thomas Project與調製的La Befana。（圖：The Pouring Tales﹠Imbibe Magazine）

電影在男主角最後一切關於聖誕假期的美好想像全都破滅後，才體會到有家人陪伴才是團聚的真意。一個人的蛋酒總不如多人份來得容易準備；聖誕與跨年這樣的節日，不如就準備一盅熱蛋酒暖暖親友的心胃。

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