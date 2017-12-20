胡，怎麼說》「王炳忠們」的豬隊友出手了...

胡文輝



當檢調警大陣仗搜索、拘提、約訊新黨青年軍黨工王炳忠等4人，新黨及藍軍盟友忙著批判民進黨政府白色恐怖、綠色恐怖、納粹、法西斯等等，營造被政治迫害形象之時...。



中國國台辦發言人安峰山夜間緊急出手、即刻救援了，狠批台灣政府、力挺「王炳忠們」，這一出手，把王炳忠們藉勢獲取的政治資本打回原形，悲悲切切哭哭營造出受政治壓迫的張力，馬上被消風。安峰山既像是「王炳忠們」的靠山、更是豬隊友...。

中國國台辦發言人安峰山夜間緊急「救援」，狠批台灣政府、力挺「王炳忠們」，但對「王炳忠們」並沒有任何加分作用。（中央社資料照）

安峰山代表中國國台辦出手，讓大家恍然大悟，「王炳忠們」背後竟有那麼硬的「山」可靠，我陸委會雖回批不容外力「說三道四」，但台灣是民主法治國家，政治不能介入司法，無法阻卻中國惡「山」對我國司法調查中的案件「指手畫腳」。



不過，中國國台辦出手「批台挺王」的效應卻自動醱酵，王炳忠們、馬英九們不是大罵民進黨政府納粹、法西斯、獨裁專制、白綠恐怖嗎？這些幹話用在台灣很荒謬，假如那是真的，他們早就「被消失」了；但是，用在那個聲援他們的一黨專政、極權統治的中共政權，不過剛剛好而已，「紅色恐怖」有現代監控科技為工具，天羅地網、包山包海，鎮壓異議手段比當年納粹及法西斯更細密殘酷。



「王炳忠們」罵台灣罵成那樣，對中國卻不但不批評，更認中國為祖國效忠，簡直如五體投地拜倒在中共政權腳下，還要民主台灣被專制中國統一。他們是什麼貨色，台灣人民看在眼裡，了然於心。



「王炳忠們」在檢方複訊後請回，紛紛宣布參選公職，但因豬隊友安峰山出手，政治效應回歸基本面，搶的仍將是藍的那塊版圖，最受擠壓的將是國民黨，國民黨也只能衰嘆，躺著竟也中槍！