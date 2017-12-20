瞭望之窗》美國「國家安全戰略」對台灣的啟發

近幾個月來，中國戰機屢屢穿越巴士海峽和宮古海峽，測試台、美、日三國的反應，也公然挑釁美國的第一島鏈，自然加重華府的戒心。此外，北京持續在南海填海造陸且部署軍備，美國海軍近期也多次刻意繞行中國占領的島礁。這部國安戰略報告更直指北京在南海的不當作為，這些變化都讓華府必須更加重石台灣的戰略地位。

◎托克維爾

上任不到一年，美國川普政府提出第一份「國家安全戰略」報告，勾勒川普上任以來更為清晰的安全戰略藍圖與路徑。這份報告指出美國國安戰略的「四大支柱」，包括保護美國本土、促進美國繁榮、以實力維護 和平、增進美國的影響力，完全呼應川普自競選至上任的基本外交與安全主張。

上任不到一年，美國川普政府提出第一份「國家安全戰略」報告，勾勒川普上任以來更為清晰的安全戰略藍圖與路徑。（路透社）

與幾位前任政府不同的是，這份報告清楚定義了美國國家安全的挑戰對象，包含以俄羅斯和中國為主的「修正型強權」、北朝鮮與伊朗等「流氓政權」，以及跨國的恐佈主義組織。有別於前任將中國定義為戰略夥伴或戰略國，川普明確視中國為「戰略競爭對手」。

台灣最關切的部份傳來好消息，那就是這份報告在觸及川普11月訪問亞洲時揭櫫的「印度太平洋戰略」優先行動時，特別強調將依美國的「一個中國政策」與「台灣關係法」來維持美台的強韌關係，同時依據此一承諾，提供台灣在防衛與嚇阻威迫方面的合理需求。這段論述出乎外界意外的是，並未如往常同時是及美中三個公報，而是僅提及「台灣關係法」。台灣的蔡英文政府高層官員上週才分別在不同場合，公開向美國與日本表達台灣願意成為「印太戰略」的重要參與者，這份報告就積極回應，除了顯台美政府默契，也可反駁台灣「親中」勢力唱衰「印太戰略」的消極論調。

只不過，台灣在解讀這份報告時，不應僅著眼於內容文字，而是應該掌握它的政策形成過程，因為他代表著川普政府內部專業幕僚逐漸對川普令人難以預測的決策模式產生有效約制作用，也排除川普上任初期部份家人與親信介入、干預外交決策的不正常因素。換言之，有了這部國安戰略報告的指引，至少川普政府國安團隊與外交體系較有政策綱領可以依循，國際社會對於川普政府的國安戰略走向也較有清楚輪廓，知道如何因應。

據了解，這份報告是在年初國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）將軍接任因「通俄門」風波下台的佛林（Michael Flynn）之後，指示其親信幕僚薩德羅（Nadia Schadlow）女士整合相關部門，歷經數月撰寫而成。薩德羅近期即將接替原任副國家安全顧問鮑威爾（Dina Powell）女士的職位，負責執行此一國家安全戰略。果真如此，薩德羅的思維就令人矚目。

美國國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）將軍。（路透社）

薩德羅為學者出身，過去曾在國防部任職，後活躍於智庫界。她過去主張美國的國安戰略不應只偏重用軍事手段解決國際衝突，而是必須深入研究涉及衝突環境的政治、經濟與社會因素，如此才不會陷入尾大不掉的外交泥沼或是埋下後續情勢惡化的種子。薩德羅的戰略理念與麥瑪斯特、國防部長馬提斯（James Mattis）不謀而合。這三人不只在這部國安戰略報告扮演主導角色，也是替川普醞釀出「印太戰略」的影武者。更重要的是，他們都獲得川普的信任。

薩德羅雖非亞洲安全事務專家，但她的理念清楚傳達給國安會負責亞太事務的官員，包括熟悉兩岸情勢的白宮國安會亞太事務資深主任博明（Matt Pottinger） ，以及曾任「美國在台協會」（AIT）台北辦事處經濟組組長、現任美國國安會亞太經濟安全事務主任的卡爾頓（Josh Cartin）。也因此這份報告有關台灣部份，特別強調台灣在「印太戰略」中的功能。如果再加上川普提名出任國防部亞太事務助理部長的薛瑞福（Randell Schriver）也力挺「印太戰略」，他個人在日本、台灣和印度也有廣泛人脈，可以期待未來台灣的戰略地位將更獲得川普政府重視。

幕僚薩德羅（Nadia Schadlow）為學者出身，過去曾在國防部任職，後活躍於智庫界。（路透社）

近幾個月來，中國戰機屢屢穿越巴士海峽和宮古海峽，測試台、美、日三國的反應，也公然挑釁美國的第一島鏈，自然加重華府的戒心。此外，北京持續在南海填海造陸且部署軍備，美國海軍近期也多次刻意繞行中國占領的島礁。這部國安戰略報告更直指北京在南海的不當作為，這些變化都讓華府必須更加重石台灣的戰略地位。白宮國安團隊歷經整頓之後，在川普進行上任以來首度訪問亞洲行程時，規劃由他正式定調宣布「印太戰略」，卻也未讓川普與中國起正面衝突，替川普做足了面子，然後再按照劇碼，於川普返美一個多月後，提出這份國安戰略報告作為呼應。

台灣既然想要在「印太戰略」中發揮建設性助益，就必須強化自我防衛能力、提升國防預算與資源、精進國防安全意識、對美採購必要的防衛性武器。更重要是，台灣必須主動向美方提出具體的軍事作合行動計劃，才能掌握先機。