胡，怎麼說》當，他們的「共匪」，變他們的「祖國」...

胡文輝



王炳忠疑涉「國家安全法」被檢調搜索、約談、偵訊，馬上出現的卻是政治無限上綱的荒謬景象，王的同黨同志及馬英九等藍軍統派同夥，納粹、法西斯、警總、戒嚴、白色恐怖、綠色恐怖....對政府什麼幹話、髒話都罵出口！

這種景象之所以荒謬，就是那些罵幹話、髒話的人，背景大都出身國民黨威權集團或威權之子，換句話說，他們就如同前納粹、前法西斯，曾警總、曾白色恐怖、曾戒嚴....。

王炳忠因捲入共諜案，被檢調搜索、約談、偵訊，在案情未明之前，不應扣他「共諜」帽子，但更不應對台灣政府亂扣納粹、法西斯等大帽子。（記者羅沛德攝）



那些如同前納綷、前法西斯、曾威權、曾戒嚴、曾白色恐怖之子，罵出的幹話，不就是剛好罵到自己，罵到他們的父祖嗎？卻見，他們罵的理歪氣粗、罵的口沫橫飛，簡直像順口溜...，荒謬到令人好氣又好笑。他們曾浸淫其中，現在又與一黨專政的中共政權交好，那些幹話、髒話罵的東東，就是他們最熟悉的吧？



他們如不是罵到自己及父祖，又能罵到誰呢？當今的台灣，執政的民進黨何德何能？那來幹納粹、法西斯、警總、戒嚴等惡行的條件與能力？唯一長期幹過那些惡行的，不是他們那個集團還有誰！



說荒謬其實也不算太荒謬，因為，當年他們的「萬惡共匪」，現在竟成了他們的「祖國」，他們的「光復大陸夢」，現在成了「中國統一台灣夢」，他們當年要大家「仇匪、恨匪」，現在卻要「兩岸一家親」...。這些核心東西錯亂、荒謬至極，出口成幹罵納粹等，只是核心荒謬的映像吧了。



王炳忠所涉司法案件，案情未明，不應該扣他「共諜」帽子，但也不應對台灣政府亂扣納粹、法西斯等大帽子，馬英九竟口出惡言，曝露其反民主心態，其行失格、其心可誅！



本案有兩個觀察檢驗點，第一點，辦案是否符合正當法律程序？目前看來，檢調搜索、約談偵訊，並沒有發現有違背正當法律程序之處。



至於檢調偵辦行動是否符合比例原則？那就涉及第二觀察點，罪刑法定及案情證據，要看檢調蒐證及當事人抗辯結果，王炳忠等今天凌晨經北檢複訊後請回，目前應可暫時維持其無罪推定狀態，至於本案前因後續，則尚待檢調出面說明。



還有一事要辨明，柯文哲不明案情卻逕將王炳忠案與中國辦李明哲案做類比，民主台灣與專制中國怎麼類比？王炳忠案怎跟李明哲案比？這種不倫不類的亂比，豈只白目而已!