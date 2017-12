韋恩的食．農．生活》好萊塢的seafood–葛妮絲派特洛

seafood不是只有台灣有,其實全世界都有。而他們的共通點是,這些seafood們好像錢都挺好賺?!

葛妮絲派特洛在電影鋼鐵人裡演活了小辣椒,身為史塔克工業的執行長。但是她在銀幕之外的身分,確實也是一個自己創立的購物網站goop的執行長。這個goop的網站反映了她的個人喜好,充滿了能量、心靈、奧拉、靈魂等等的字眼。goop這個網站也被很多美國媒體評論為集偽科學大成的地方,很多部落客也多次著實狠狠的奚落她。

她到底賣了哪些東西呢?

1、goop 推出一系列的營養補充綜合膠囊錠,有四種不同配方的產品供用戶購買,有哪四種呢? 他們的品名是:

WHY AM I SO EFFING TIRED(超譯:我為什麼老是他媽的累)

BALLS IN THE AIR(超譯:半空中的球)

THE MOTHER LOAD(超譯:媽媽的負擔)

HIGH SCHOOL GENES(超譯:高中基因)

這看了還真讓人一頭霧水,每包裡面到底有哪些神奇成份,我也很好奇,不過這一個月份可是要$90美金呀。

2、 更神奇的來了,goop還賣了一款噴霧,叫做psychic vampire repellent (防心靈吸血鬼噴霧)。產品介紹說可以保護你的奧拉,驅散壞的氣場,抵禦心靈攻擊與情緒的傷害。這到底是甚麼噴霧,感覺比克蟑還厲害…

3、當然不只有心靈能量,這裡當然還有黑科技。Goop還有賣一種貼紙,叫做Body Vibes (身體氣氛),號稱來自NASA的科技,NASA開發的這種貼紙是「傳導性碳材質(甚麼鬼?)」的貼紙,本來是用在太空衣的內層,作為感應太空人生命跡象的用途。現在被開發為「再平衡身體能量頻率(誰看得懂?)」之用。NASA後來有出來打臉說,NASA的太空衣從來沒有用到所謂傳導性碳材質,一直都是用了高分子聚合材質。但是goop不管,繼續照賣,小小的貼紙分成不同設計,就有不同功能,要貼在靠近心臟的地方,比如說左手臂。這高科技貼片24片就要$120美金。

4、真正神奇的是這個玉蛋,號稱來自中國宮廷的秘密。這個專門給女生用的蛋是用塞的(不要問我塞哪裡,這裡是普級的),可以讓人提升能量,補充氣,還有凱格爾運動般的肌肉運動,提升性的能量、健康與愉悅。這個玉蛋一顆要價美金$66-90元。中國歷史上真的有這個東西嗎? 不知道故宮博物院有沒有紀錄,或是得問問正黃旗的人?

(資料照,goop官方臉書)

於是我們知道seafood不是只有台灣有,其實全世界都有。而他們的共通點是,這些seafood們好像錢都挺好賺的。我覺得葛妮絲派特洛演出鋼鐵人之外,應該也很適合奇異博士的宇宙,因為「復仇者聯盟對抗有形體的物質危險,而魔法師則是保護世界對抗形體之上的神祕威脅」。能量的次元宇宙應該超適合她的。

本文經授權轉載自韋恩的食.農.生活 好萊塢的seafood–葛妮絲派特洛