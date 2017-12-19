胡，怎麼說》惡霸崛起：用軍機嗆狠話！

胡文輝

粗暴、野蠻、危險、不負責！

中國派遣軍機飛經台灣、日本及韓國防空識別區，台日韓都曾出動戰機升空攔截警戒。（本報合成）

中國竟然用軍機飛越、繞行他國防空識別區等威脅方式，向台、日、韓，乃至與美國嗆話，以上九字差堪形容。任何21世紀的文明國家，都不會這樣蠻幹！國際社會也不應縱容中國蠻幹！

中國軍機近半年來，頻頻進出巴士海峽、宮古水道、對馬海峽從南到北三孔道，到太平洋演訓，更繞飛台灣四週外海空域，甚至切過台日韓的防空識別區，更曾向台軍、日軍升空攔截的戰機嗆聲，毫不顧忌顯露它進窺、稱霸北太平洋的陽謀。

中國軍力崛起是不爭的事實，但這樣粗暴、危險的動作，卻十分罕見，習近平兼中共軍委會主席，令人質疑這是師法毛澤東、希特勒的擴張故技-蠻幹！

中共軍機今上午不僅繞台，甚至還派出5架軍機侵入南韓防空識別區。圖為中共空軍運8遠程電子干擾機。（圖為國防部提供）

毛澤東在1958年，對金馬地區發動砲戰，事後傳出老毛是用砲彈與蔣介石及美國對話，這種對話真是殘民以逞！希特勒則在歐戰爆發前，一邊放出和談煙霧假象，一邊頻派兵進出波蘭、捷克等國試探，自認時機及實力到了就大舉攻佔。

中國進出太平洋有如毛、希策略的混合體，先少量飛行測試反應，再大舉編成遠攻戰隊把飛越及繞行常態化；中國先前都聲稱例行演訓，不談針對性，等飛越常態化後，就曝露其針對性野心。對台繞飛的針對性野心已曝露，飛越對馬海峽，未來如其實力大到一定程度，將會明目張瞻針對日本，並將南韓納入勢力範圍。

中國一架轟六轟炸機行經台灣海峽西側。圖為日前我國戰機伴飛轟六轟炸機照片。（資料照，國防部提供）

老實說，如真的對上，中國轟六及電偵機、電戰機就如同飛行靶，即使是蘇愷30戰機或殲11...等，掛他們先進的霹靂15等導彈，我軍F16戰機等如掛先進的AIM120空對空飛彈，在空中對抗仍佔很大優勝。

它們有意「惹事」，用軍機嗆狠話，我們則不願「生非」，寧守忍以和平，更凸顯中國的行徑粗暴野蠻危險更不負責。

18世紀哲學家伯克的名言「惡人所以得逞，只因好人都無所作為」。惡霸（魔）崛起，更用惡霸的魔語-軍武嗆狠話！請美國、日本及國際社會嚴密注意並採取有效對策，否則恐將悔之晚矣！