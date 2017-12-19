韋恩的食．農．生活》恐懼行銷的套路「烏賊、猴子、恐龍」談雞精、雞湯哪來的荷爾蒙?

其實不管是農委會、養雞專家、各協會都出來呼籲過，雞有打荷爾蒙的說法都是謠言，因為它不符成本，換句話說，殺頭生意有人做，賠錢生意是不會有人做的。可惜，好話大家不愛聽，嚇人的話傳的比較快。

韋恩的食．農．生活

近年來，所謂「雞肉有打生長激素、飼料添加荷爾蒙」這種謠言，在婆婆媽媽間一直不斷。就算一直有人苦口婆心出來說明，卻還是怎麼斷都斷不了，現在我終於知道原因出在哪了。因為醫師、中醫師、營養師這類民眾心目中的專業人士，也有少部分帶頭出來以訛傳訛，傳遞這種恐懼。因此恐懼看起來是個好生意，但是我今天就是要用「烏賊、猴子、恐龍」的方式，破解這個恐懼行銷套路，希望大家不要輕易上當。

用「烏賊、猴子、恐龍」的方式，破解這個恐懼行銷套路，希望大家不要輕易上當。

2017/12/15媒體一篇「滴雞精別亂補！小朋友喝多可能…」的報導說：「台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗表示，由於滴雞精標榜「全雞原汁」熬煮，濃度較一般的雞湯要高，因此雞飼料是否含有荷爾蒙或打荷爾蒙針，以及內臟是否一起熬燉都會有疑慮」「孩童如果攝取過多激素荷爾蒙，可能導致性早熟，反而容易長不高，尤其體重已超重者更不適合。」

其實這就是標準恐懼行銷的套路：

1、烏賊：

先噴墨汁先贏，不斷重複一種不明的指控，所謂：雞精用的雞飼料是否含有荷爾蒙或打荷爾蒙針，就是提出一種莫名的質疑！

2、猴子：

如果問你證據在哪？這時候對方就無言了。確保不拿證據，只打迷糊仗，不斷用疑似、疑慮這種手法來含沙射影，這則報導完全沒科學數據，其證據力恐怕比數字週刊的狗仔還薄弱。

3、恐龍：

恐這個恐那個，講到什麼都是恐恐恐，讓台灣民眾生活在無盡恐懼裡。報導後段就是典型販賣恐懼的手法，「恐」造成性早熟、長不高。有具體事例嗎？根本拿不出來。

4、雞：

一時不察的消費者，就像被嚇得迷迷糊糊的雞，嚇到吃手手。

同一則報導後面再加碼，「內湖國泰診所營養師張斯蘭表示…雞皮的油脂可能含有賀爾蒙，所以雞皮可以不要吃」，只是再加強一樣的恐懼手法，可能含有賀爾蒙，如果真有案例，請拿出證據來，不要整天製造恐慌。

其實不管是農委會、養雞專家、各協會都出來呼籲過，雞有打荷爾蒙的說法都是謠言，因為它不符成本，換句話說，殺頭生意有人做，賠錢生意是不會有人做的。可惜，好話大家不愛聽，嚇人的話傳的比較快。

2017/12/16文青別鬼扯粉絲頁也舉出非常類似的案例（按：陳醫師已於自己的粉絲專業道歉）。在電視節目上上「柚子醫師的育兒診療室 – Dr. 陳木榮醫師」最近揭露了一項驚人的秘密：原來只要吃雞屁股，連12歳的小男生都能出現「男性女乳症」。雞屁股這項平民美食為啥如此神奇呢？原來雞農養G時，都會在雞屁股打「生長激素」和「賀爾蒙」。正因為雞屁股內蘊含著讓胸部快速生展的神奇元素，所以小朋友吃了就會出現胸部提早發育的現象。

所以難道造謠生事，製造恐懼是這些專業人士愛用的共同運動？！販賣恐懼難道是專業行銷的唯一方法嗎？在台灣，難道在媒體上信口雌黃是不用負擔應該的基本責任嗎？

這種謠言傷害雞農、傷害雞精生產廠商、傷害消費者，有利的僅是他們的行銷、或是在媒體上博版面、賺形象。但是這樣損人利己，對台灣是一種傷害，讓台灣民眾永遠生活在對農業與食物安全無盡的猜疑與恐慌裡。希望大家以後看到類似的恐怖文，想想「烏賊、猴子、恐龍」的恐懼行銷套路，破解一下是不是又是故意嚇人的文章。

本文經授權轉載自韋恩的食．農．生活 恐懼行銷的套路「烏賊、猴子、恐龍」-談雞精、雞湯哪來的荷爾蒙？