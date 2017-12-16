無以酩狀》Chaos cocktail：《東方快車謀殺案》我們都是兇手而兇手不只一個

一件憾事的發生，或許會讓十數顆心靈蒙上陰影；再怎麼良善的人在對面義理不彰時，也只能尋求黑暗裡透出的一絲光明。

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英國偵探作家阿嘉莎．克莉絲蒂（Agatha Christie）同名小說改編，電影《東方快車謀殺案（ Murder on the Orient Express）》描述開往歐洲的辛普倫東方快車，受困大雪途中發生的離奇謀殺案。

電影《東方快車謀殺案》改編自英國偵探作家阿嘉莎．克莉絲蒂著作。（圖：Twentieth Century Fox）

1883年10月4日，第一列東方快車從巴黎開出，經過奧匈帝國再輾轉至伊斯坦堡，搭載政商名 流返往東西間。一戰爆發後，東方快車從1914年停駛至1918年復業，1919年瑞士與義大利交 界處的辛普倫隧道開通，列車南行路線經過米蘭、威尼斯，稱為辛普倫東方快車（Simplon Orient Express）；《東方快車謀殺案》的故事便是在這線東方快車上發生。二戰時再度停止服務，1945年戰爭結束後直到1952年，此段時間因為保加利亞與土耳其邊境 關閉致使東方快車不能直達伊斯坦堡。幾經歲月變遷，航空興起與金融危機影響下，多條東方快車業務停歇；如今僅剩由美國出生的英國運輸大亨詹姆斯．舍伍德（James B Sherwood） 蒐羅修復十七節老舊車廂，於1982年首次出發往返倫敦與威尼斯之間的威尼斯－辛普倫東方快車（Venice Simplon Orient Express）迄今仍在3月至11月間每週一班運行。

威尼斯－辛普倫東方快車其中一節奢華餐車。（圖：Prestigeonline.com）

這輛復古奢華的東方快車有一節鋼琴酒吧（編號3674）。沃爾特．耐司（Walter Nisi）自 2008年擔任東方快車調酒師經過六年升任吧台經理，酒單上有一專頁是他為東方快車發想調酒，每杯雖然要價22歐，卻已然是車上賓客們拍照打卡必備飲品。

威尼斯－辛普倫東方快車吧台經理Walter Nisi。（圖：Prestigeonline.com）

以《東方快車謀殺案》小說內共有12個兇嫌為概念，加上東方快車行經12個國家，沃爾特嚴選12種秘密素材各代表一名角色，調製出「12名罪嫌（Guilty 12）」調酒。至於內容物有哪些？沃爾特只肯透露有香檳與櫻桃。

威尼斯－辛普倫東方快車上配方保密的招牌調酒﹣Guilty 12 （右）與British Connection（左）。（圖：Hot Dinners）

另一款近似馬丁尼濃烈風格的「混亂（Chaos）」調酒，沃爾特先在雪克杯中加入五至六滴選用30餘種材料的布克苦精（Boker Bitters），45毫升有47種原料且帶有花果香的猴子47琴酒 （Monkey 47 Gin），15毫升浸泡130多種素材的綠色夏翠斯藥草酒（Green Chartreuse）； 加起來共有200款原物料的各自細緻風味。經過搖製後，在不同溫度下溢散出多樣香氣，入喉則是各種滋味層疊。

正在使用Green Chartreuse與Monkey 47 Gin調製Chaos Cocktail的Walter Nisi。（圖：Belmond）

「連連大不列顛（British Connection）」則是使用黑刺李琴酒（Sloe Gin）為基底，加上2小滴裴喬氏苦精（Peychaud's Bitter），裝盛於淺碟香檳杯內再注入香檳；酸甜果香間隱約有淡淡草本氣息。

2012年創設於紐約的「東方快車酒吧（Orient Express Bar）」，店內來自南法的調酒師賽門．日亞爾（Sam Ziar）結合《東方快車謀殺案》小說概念與調酒「午後之死（Death in the Afternoon）」，以30毫升捷克溫泉藥草酒－貝赫洛夫卡（Becherovka）加上數滴艾碧斯酒（ Absinthe）及一顆方糖於笛型香檳杯內，再倒入義大利普羅賽克氣泡酒（Prosecco）微微攪拌 ，創作出這款「東方快車之死（Death On The Orient Express）」。肉桂、薄荷、甘草氣味 與茴香隨杯中氣泡竄昇，每口都是一段往返東西方的味蕾旅程。

當時仍在紐約Orient Express酒吧任職的調酒師Sam Ziar 與他創作調酒﹣Death On The Orient Express。（圖：nerve.com）

除了一連串謎團拆解，《東方快車謀殺案》更讓是非裁決有另一層釋意。一件憾事的發生，或許會讓十數顆心靈蒙上陰影；再怎麼良善的人在對面義理不彰時，也只能尋求黑暗裡透出的一絲光明。

就算無法像《東方快車謀殺案》裡的名偵探白羅那般精明透析「12名罪嫌」調酒配方，至少我們能喝杯「混亂」，試著在混亂中找出人生的秩序。

（自由評論網提醒您，未成年請勿飲酒，酒後請勿開車，飲酒過量，有害健康）