無以酩狀》Chaos cocktail：《東方快車謀殺案》我們都是兇手而兇手不只一個

一件憾事的發生,或許會讓十數顆心靈蒙上陰影;再怎麼良善的人在對面義理不彰時,也只能尋求黑暗裡透出的一絲光明。

縮梭

英國偵探作家阿嘉莎.克莉絲蒂(Agatha Christie)同名小說改編,電影《東方快車謀殺案( Murder on the Orient Express)》描述開往歐洲的辛普倫東方快車,受困大雪途中發生的離奇謀殺案。

電影《東方快車謀殺案》改編自英國偵探作家阿嘉莎.克莉絲蒂著作。(圖:Twentieth Century Fox)

1883年10月4日,第一列東方快車從巴黎開出,經過奧匈帝國再輾轉至伊斯坦堡,搭載政商名 流返往東西間。一戰爆發後,東方快車從1914年停駛至1918年復業,1919年瑞士與義大利交 界處的辛普倫隧道開通,列車南行路線經過米蘭、威尼斯,稱為辛普倫東方快車(Simplon Orient Express);《東方快車謀殺案》的故事便是在這線東方快車上發生。二戰時再度停止服務,1945年戰爭結束後直到1952年,此段時間因為保加利亞與土耳其邊境 關閉致使東方快車不能直達伊斯坦堡。幾經歲月變遷,航空興起與金融危機影響下,多條東方快車業務停歇;如今僅剩由美國出生的英國運輸大亨詹姆斯.舍伍德(James B Sherwood) 蒐羅修復十七節老舊車廂,於1982年首次出發往返倫敦與威尼斯之間的威尼斯-辛普倫東方快車(Venice Simplon Orient Express)迄今仍在3月至11月間每週一班運行。

威尼斯-辛普倫東方快車其中一節奢華餐車。(圖:Prestigeonline.com)

這輛復古奢華的東方快車有一節鋼琴酒吧(編號3674)。沃爾特.耐司(Walter Nisi)自 2008年擔任東方快車調酒師經過六年升任吧台經理,酒單上有一專頁是他為東方快車發想調酒,每杯雖然要價22歐,卻已然是車上賓客們拍照打卡必備飲品。

威尼斯-辛普倫東方快車吧台經理Walter Nisi。(圖:Prestigeonline.com)

以《東方快車謀殺案》小說內共有12個兇嫌為概念,加上東方快車行經12個國家,沃爾特嚴選12種秘密素材各代表一名角色,調製出「12名罪嫌(Guilty 12)」調酒。至於內容物有哪些?沃爾特只肯透露有香檳與櫻桃。

威尼斯-辛普倫東方快車上配方保密的招牌調酒﹣Guilty 12 (右)與British Connection(左)。(圖:Hot Dinners)

另一款近似馬丁尼濃烈風格的「混亂(Chaos)」調酒,沃爾特先在雪克杯中加入五至六滴選用30餘種材料的布克苦精(Boker Bitters),45毫升有47種原料且帶有花果香的猴子47琴酒 (Monkey 47 Gin),15毫升浸泡130多種素材的綠色夏翠斯藥草酒(Green Chartreuse); 加起來共有200款原物料的各自細緻風味。經過搖製後,在不同溫度下溢散出多樣香氣,入喉則是各種滋味層疊。

正在使用Green Chartreuse與Monkey 47 Gin調製Chaos Cocktail的Walter Nisi。(圖:Belmond)

「連連大不列顛(British Connection)」則是使用黑刺李琴酒(Sloe Gin)為基底,加上2小滴裴喬氏苦精(Peychaud's Bitter),裝盛於淺碟香檳杯內再注入香檳;酸甜果香間隱約有淡淡草本氣息。

2012年創設於紐約的「東方快車酒吧(Orient Express Bar)」,店內來自南法的調酒師賽門.日亞爾(Sam Ziar)結合《東方快車謀殺案》小說概念與調酒「午後之死(Death in the Afternoon)」,以30毫升捷克溫泉藥草酒-貝赫洛夫卡(Becherovka)加上數滴艾碧斯酒( Absinthe)及一顆方糖於笛型香檳杯內,再倒入義大利普羅賽克氣泡酒(Prosecco)微微攪拌 ,創作出這款「東方快車之死(Death On The Orient Express)」。肉桂、薄荷、甘草氣味 與茴香隨杯中氣泡竄昇,每口都是一段往返東西方的味蕾旅程。

當時仍在紐約Orient Express酒吧任職的調酒師Sam Ziar 與他創作調酒﹣Death On The Orient Express。(圖:nerve.com)

就算無法像《東方快車謀殺案》裡的名偵探白羅那般精明透析「12名罪嫌」調酒配方,至少我們能喝杯「混亂」,試著在混亂中找出人生的秩序。

(自由評論網提醒您,未成年請勿飲酒,酒後請勿開車,飲酒過量,有害健康)