胡，怎麼說》1977，「狼來了」時代

詩人余光中過世了，在此致哀，他的辭世，各方「蓋棺論」紛紛湧現，評論十分兩極，基於人死為大，不出惡聲，美言亦非恰適，在此僅描述他一生最爭議事件的時空背景。

1977年余光中那篇「狼來了」及引發的鄉土文學論戰，當年在不同族群背景，感受是很不同的；延伸到今，不同國家認同、不同族群、世代之間，對他的評價也很不同。

在1977年代，台灣在國民黨黨國威權的嚴密政治禁錮中，社、經、教、文都在黨國威權控制下，司法情治系統就如當權者役使的爪牙...。

詩人余光中過世了，在此致哀，他的辭世，各方「蓋棺論」紛紛湧現。圖為2015年余光中獲頒行政院文化獎。（資料照，記者廖振輝攝）

當時，黨國威權政權更把島內台獨、海外台獨、共匪列為「三合一」敵人，國民黨對付「共匪」無能，卻在島內對台派、民主派、異議人士，羅織罪名，圍剿肅清，社會迷漫一股肅殺之氣。

本土民主異議人士，遭外來政權凌壓，動輒得咎，朝中無人，沒申訴之路，受冤亦莫能白，被打壓而瑟縮於一隅，這是當年台灣不願附從威權集團者的共感。

外省族群則國民黨威權統治集團，佔據政、經、社、文、教等各領域的霸座，不少人得以沾親带故，稍可豁免於遭羅織之恐懼；威權統治權貴集團及依附者，更因朝中有人可恃，在各領域享特權，而昂揚於台灣，這些人是外省族群的少數，卻是加深省籍族群隔閡的禍首。

那篇「狼來了」，就是在那樣的當局要肅清「三合一」敵人的時空下出現，以余光中的背景、聲名、角色，自然被視為威權集團向本土、民主、異議人士發砲攻擊的一個訊號，而文學界首當其衝，因而出來抵抗、應戰...。

以上論述，不是要否定余光中作品的文學價值，也非蓋棺論定，更非鞭屍，只是在回顧那個時代；台灣歷經40年，現在是多元、和解、命運共同體的時代，不必再延續當年的餘緒，更不必因余光中之逝而再起戰火。對余光中一生的評價，作品歸作品，應放在文學史上論斷，對他的人格褒貶，就各自論述，並歸諸歷史。

這裡還要舉兩位跟希特勒納粹黨有關的諾貝爾文學獎得主，一是1920年得主挪威籍的克努特‧漢森，他自甘為納粹黨魔鬼辯護士，連慘無人道、殺人如麻的集中營，他也認為政府一定有理由。另一是1999年得主葛拉斯，他在2006年才坦承，曾任納粹黨親衛隊員（SS）。

其人、其文、其行，凡走過必留痕跡，一切都無所逃於天地之間 ！