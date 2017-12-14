自由開講》國會的荒謬「時代」劇

黃豐仁

隨著立法院會期結束日的靠近，加上2018選舉已經迫在眉睫，這個堪稱台灣最大的秀場所上演的劇碼，真的是一天比一天精彩，然而戲要能演的久，除了譁眾取寵外，更要有些內涵，才能發人深省，但觀諸近日立法院上演的劇碼，只能說荒謬有餘，但內涵不足。

就拿十二月十三日的衛環委員會來說吧，當日排定的議程，是審查環保署107年度的總預算，本來，鑒於最近空汙問題屢屢成為頭條，尤以台中更是焦點，在野黨委員若是有心，絕對可以在此好好發揮，除了要求環保署必須為空汙問題提出檢討，更可以藉此展現出關心選區居民健康的態度。然而這一切都在時代力量總召徐永明委員突然「發難」之後，全部亂了套。 究竟徐永明委員提了什麼呢？其實不難猜到，正是針對上周初審通過的《勞基法》而來。

徐委員提出臨時動議，認為上周《勞基法》審議的程序有瑕疵，應該要重新審查，但，對會議規則有點常識的人都知道，如果要針對上一次的會議結論重新議決，則第一件事情，當然是要確認，這是不是「同一場」會議，而上周《勞基法》審查的委員會，其實是衛環與經濟「聯席」審查，徐永明委員如果忘記的話，看看十二月十三日的衛環委員會現場，應該也可以發現，怎麼上周跟我一起開會的委員少了一半呢？

立法院社會福利及衛生環境委員會13日審查預算案，時代力量立委徐永明突然提出，之前衛環和經濟聯席委員會所審查通過的勞基法修正案，過程有缺失應屬無效。（記者朱沛雄攝）

坦白說，這一個月來，徐永明委員的各種「激情」演出，諸如法案審查到一半關燈、帶助理進議場拍照、或是拿一個根本不可能發生的理由來占據發言台杯葛議事，的確是很有政治效果，但同樣的劇碼演過頭，最後大家也只會審美疲勞，更讓人懷疑，以徐永明委員為首的時代力量這個政黨是否具有自己中心價值，或者，只是純粹為博取眼球而存在？抑或是這些理由牽強的「演出」，只是為了轉移同黨的黃國昌委員罷免案的注意力而已？

至於在衛環委員會主秘說明議事規則之後，竟然還提案要求表決的國民黨眾委員們，則更是證明了「演戲的是瘋子，看戲的是傻子」這句話所言不虛。當時在場的國民黨委員，不乏連任兩屆以上的資深委員，居然還配合時代力量加碼演出，全然不顧議事規則，而主持議事的召委蔣萬安委員，竟然還裁示進行表決，這樣的場面，真是令人感嘆，曾幾何時，一個叱吒台灣政壇的國民黨，現在居然在議事操作上，淪落到需要配合一個新生的小黨，似乎忘記了自己曾經國會多數十餘年的那段過往，看來，國民黨離一個稱職的在野黨，還有不少的努力空間要走，而這，似乎不是台灣社會之福。

在野黨窮盡各種手段對抗執政黨，可說是天經地義，但手段的運用，總是要遵循一定的規則，當出號稱要進入體制改變這個國家社會的人們，如果還是抱持著這種以「在體制內破壞體制」，自己闖紅燈被罰之後，再來宣稱這邊不該有紅綠燈的方式處理各種議題，就太對不起當初投票給諸位的選民了，不是嗎？

（智庫研究員）

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