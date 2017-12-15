Lin bay好油》奇異果的前世今生（二）：紐西蘭奇異果的第二次危機

台灣蔬果如果要走向國際市場，園藝農藝化的推動就是一個關鍵，可惜我們一直未能積極投入這個部分，還一味認為台灣的農產品很好，是缺乏行銷，但連穩定品質的供應量都做不起來了，還跟人家談什麼行銷？

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續上篇

1985年，日本首次發現的奇異果藤潰瘍病Pseudomonas syringae pv actinidiae（PSA），這種病菌僅危害奇異果，對其他果樹、動物和人類都沒有影響，感染的奇異果樹葉會出現褐色斑點。PSA在1992年重創義大利的奇異果園，使得產業面臨危機，而隨著全球化的影響，PSA也開始對各國奇異果產業造成影響。

面對PSA的問題，紐西蘭開始要求進行果園的出入管理，避免因人為因素讓PSA擴散，儘管PSA不可能全面防堵的，但這樣的管理也為紐西蘭爭取到緩衝的時間。

一個產業的強弱，端看如何度過危機，例如，口蹄疫，當年丹麥養豬業受口蹄疫影響，讓台灣終於壓過丹麥成為世界第一豬肉外銷國，只可惜台灣只爽了半年，丹麥在半年內解決口蹄疫的問題時，台灣也感染了口蹄疫，只是20年了，台灣還是口蹄疫的疫區，危機處理能力羸弱，且沒有居安思危觀念的產業，自然在全球化競爭下淘汰，只能緬懷往日的美好時光，豬肉如此，香蕉也是如此，一堆號稱王國的農產業都是一樣的狀況。

2010年，紐西蘭發現第一個受到PSA病菌感染的果園，接著越來越多果園受到感染，但ZESPRI早有面對PSA的對策，它們請農民砍掉受到PSA感染的果園，並種植新的品種Sun Gold（陽光金圓頭），這個品種的選育花了十幾年的時間，就是為了對抗PSA培育的新品種，品種的替換前期必然造成供應量的下降，但該斷不斷只會造成更大的損失，這是一個不得已的選擇。不過，和2013年的產業最低潮期相比，2016年的產值成長了77%，對比2015年，2016年是爆發的一年，總外銷產量增加了15%，總外銷產值增加20%，這是自從PSA大肆虐後的重建爆發期，紐西蘭在2016年總計共外銷了58萬噸的奇異果，總售價達到11.9億美金左右，預計未來四到五年還將大幅成長約20%。

危機無法逃避，但有韌性（resilience）的產業就是能化危機為轉機。產業的強弱不單看規模，韌性是一個非常重要的內涵，韌性（resilience）農業是屬於CSA（Climate smart agriculture）的一部分，而CSA是目前的主流，藉以解決目前的農村問題、社會問題及環境問題。

群雄並起的奇異果產業

現在的水果產業發展和過去差異甚巨，過去一支優良的商業品種可以販售三、四十年以上，但如今一支優良的商業品種產品生命週期卻可能只剩下10年，消費者的喜好變化非常快，因此育種腳步也越來越快。從推出第一支金色奇異果開始，現在ZESPRI已有三種金色的奇異果：尖頭金果、金圓頭、陽光金圓頭，金色奇異果越來越收到亞洲地區的消費者青睞，而中國作為奇異果的原產國怎麼可能讓人家任意侵略奇異果的市場？

ZESPRI陽光金圓頭奇異果。（Zespri）

中國過去就曾大面積投入種植奇異果，近年來整合了生產端，開始以品牌的方式行銷奇異果，陝西的齊峰果業整合了中國的獼猴桃果農以綠心的徐香、綠心早熟的翠香還有紅心的紅陽來販售，雖然還無法和紐西蘭相比，但奇異果外銷的產值也已達到3億美金，未來的潛力不可小覷。

紅陽。（圖：取自齊峰果業官網）

翠香。（圖：取自齊峰果業官網）

徐香。（圖：取自齊峰果業官網）

回頭再看義大利，受創嚴重的義大利一直擺脫不了PSA的影響，而屋漏偏逢連夜雨，近年來還多了椿象的災難，加上義大利人的選別一直都做得很爛，一盒奇異果中，果型差別非常大，導致主要市場歐盟被紐西蘭奇異果攻城掠地。儘管如此，義大利還是設法力圖振作，畢竟相較於紐西蘭他們有很強的地理優勢，義大利希望透過新的抗PSA的品種，例如黃心「Dori」及其他的新品種重建往日的奇異果最大國產業。因此，除了大幅進軍中國市場外，台灣也有開始少量進口義大利的黃心尖頭奇異果。

日益重要的園藝農藝化 Horti-scalism

不管從蘋果還是奇異果等例子上，我們都可從生產端都看到園藝農藝化的重要性。生產的園藝作物管理規模動輒上百公頃，但卻能像農藝作物般數量化、科技化及簡單化管理，操作簡單化而不是非誰不可的精緻操作模式，一個生產者如果只能管理10公頃的生產面積，如何透過管理的改善，在不影響品質的情況下，讓管理的面積增加，生產者的效率與收入提高？這是農業先進的國家一直專注改善的重點。韓國的彩色甜椒以日本市場為目標的針對性外銷；西班牙Almeria上萬公頃的溫室生菜讓Almeria從落後貧窮的區域搖身一變成為富裕之地；還有墨西哥大面積的酪梨生產等，這些園藝農藝化的例子，說明只要生產端導入園藝農藝化的管理，就能產出品質、數量穩定的商品，之後再配合行銷進行銷售，產業就有發展的前途。

Almeria的溫室海。（圖：作者提供）

偷渡一下作者跟賣酪梨的正妹合照。（圖：作者提供）

台灣蔬果如果要走向國際市場，園藝農藝化的推動就是一個關鍵，可惜我們一直未能積極投入這個部分，還一味認為台灣的農產品很好，是缺乏行銷，但連穩定品質的供應量都做不起來了，還跟人家談什麼行銷？

缺乏有效的產業政策，農政單位只能不斷強化補助，搞點政策性買票，讓大家皆大歡喜！