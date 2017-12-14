一級嘴砲》從「看不懂」到「追不上」

透過網路和交通的便利，產業的發展與更迭速度將會越來越快，若是回頭看看台灣的農業現況，從「看不見、看不起、看不懂」一直到「趕不上」，以前都是去荷蘭、以色列考察，會不會有這麼一天是我們要去越南考察？

一級嘴砲技術士

2015年11月，越南最大的不動產集團VinGroup與以色列廠商Teshuva Agricultural Projects（簡稱TAP）簽署合作協議，要在首都河內周邊興建24公頃的溫室，全部皆是不使用土壤耕作的介質栽培系統。2017年12月，第一座開始運轉的農場在河內北方的三島（Tam Dao），佔地6公頃，使用NFT系統來種植香草、葉菜和芽菜，其餘的18公頃分別是番茄、小黃瓜、彩色甜椒、哈密瓜和萵苣溫室，目前陸續在趕工當中。

由TAP坐鎮指導的Tam Dao農場。（來源：VinGroup網路新聞稿）

三島農場啟用的同時，日本的不動產集團Hulic也透過企業併購的方式，取得了農業重鎮－「大叻」地區的130公頃農地，未來將生產康乃馨、菊花和草莓這三大品項，除了供應越南以及周邊國家的需求，有部分將會銷回日本，這也是日本「地產外商」和「境外農場」的戰略模式。除了Hulic，日本的三井、丸紅等，還有歐美企業都早在越南插旗多年，他們都是看準了越南的人口紅利，未來三十年的消費實力備受期待。

三島農場的NFT栽培系統（Nutrient film technique，薄膜水耕），使用傾斜式的條狀栽培槽，槽內有肥料與水分流經植物的根部。這種設計源始於英國，後經荷蘭、以色列和義大利等廠商多次改良，現在已經是很成熟的農業技術。不同於傳統的土耕和成本頗高的水耕，NFT的優勢是能以低成本的投資來獲得高品質的葉菜，而且能與自動化系統做搭配，大幅度降低管理的人力成本。

為開發中國家設計的簡易NFT系統。（來源：TAP官方網站資料）

NFT系統在台灣目前也僅有一家業者大規模的使用，他們今年10月才對外亮相，沒想到時隔才兩個月，越南就已經出現大規模使用NFT系統的農場。越南，人均所得僅只有台灣的1/4，但農產品出口的總額年年增長，在外資企業的資金和技術的加持之下，農業技術更以驚人的速度在進化。一般人提到「越南」難免嘻嘻哈哈，沒把它當做一回事，看不見、看不起、看不懂，過沒多久恐怕將會「趕不上」。

從「看不見」到「趕不上」，和台灣最相關的例子就「液晶面板」。如果你正透過平板、手機或電腦螢幕閱讀本文章，你眼前的螢幕就是液晶面板的產物。

1968年，美國RCA公司開發出液晶顯像技術的原型，由於RCA是做電視機起家，靠著黑白和彩色電視機的製造而獲得巨額的利益，因此RCA一心專注於把液晶技術運用在大螢幕的顯示器上，要創造出更薄、更輕巧的新一代彩色電視機，其他的商業運用都被認為是蠅頭小利，RCA打從心底沒把其他選項列入考慮。

1970年，美國人發現當時的液晶技術根本沒辦法拿來取代真空管的彩色電視，因此就把技術便宜地賣給日本人，液晶的技術逐漸從美國消失。 1973年，日本夏普利用液晶技術推出了LCD面板的電子計算機，精工則推出了電子手錶，靠著這些小東西，日本的液晶商品席捲全世界，為日本帶來龐大的財富。

日本電子錶不但徹底擊潰瑞士鐘錶，更讓夏普、精工、卡西歐、富士通、東芝、NEC等大廠趁勢崛起。到了1988年，夏普、東芝和NEC都開發出了大型液晶面板技術。夏普隨後在1991年設立了全世界第一條大尺寸的液晶生產線，此時此刻，全世界有95％的液晶面板都在日本生產。

不過，日本也沒有風光太久，由於投入的廠商過多，供過於求的現象讓液晶價格大跌，日本的液晶廠在1993年進行一波大裁員，而這一批被失業的工程師被韓國招攬，三星和LG紛紛在1995年開拓了自己的液晶產線。隨後，液晶技術每兩年就升級一次，2002年韓國已能和日本平起平坐，2004年韓國在液晶領域徹底超越日本。在韓國和台灣的夾殺之下，日本便在不久之後就消失在市場上。夏普從液晶的「Number One」到「No One」，不過才短短13年的時間。

現在透過網路和交通的便利，產業的發展與更迭速度將會越來越快，若是回頭看看台灣的農業現況，從「看不見、看不起、看不懂」一直到「趕不上」，以前都是去荷蘭、以色列考察，會不會有這麼一天是我們要去越南考察？

我想，應該不會，因為我們在趕不上之後就會當作沒看見，繼續「台灣的農業是世界一流」，畢竟我們是個充滿了愛與誠懇，推崇小農手作和友善環境的高尚民族呢。