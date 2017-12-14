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故事》你以為台灣現在才推新南向？早在半世紀前就已開始，甚至有南向主題曲！

西元1945-1975 年間，在美國的主導下，台灣與南越成為曬恩愛的盟友，彼時台北大官屢屢南巡，像定期健檢似的。而在當年的時空背景下，那些年的江湖，影視、文學、藝術…等等，多嬌奔放，例如：高凌風的鼻音遺傳自越南？余光中的摯友是西貢洗衣粉大王？楊英風的雞跑到西貢幹嘛？…等等，來一探究竟吧！ 　
作者： 故事
2017-12-14 11:38
 | 2017-12-14 11:38

◎洪德青

1970年蔣經國訪問越南。右為當時南越總統阮文紹。（照片出自：國家文化資料庫）

上回寫過史前到 1945 年的台越星辰往事（你知道嗎？1945 年以前，臺灣與越南之間曾經發生過這些事（上），現在接著來到 1945-75 年階段，當年在美國主導下，台灣與南越成為曬恩愛的盟友，彼時台北大官屢屢南巡，像定期健檢似的，你以為台灣現在才推新南向？

噢不，半世紀前「舊（就）南向」了，還有專屬主題曲哩！

當時蔣經國陳誠嚴家淦到了越南西貢（今胡志明市），一下了飛機就被紅遍大街小巷的〈美麗的西貢〉（Sai Gon Dẹp Lắm）熱音洗耳，趙耀東、李國鼎葉公超應該也哼過這首俏皮輕快的歌，畢竟他們官運開展都與越南有關，更不用說孫運璿谷正綱申學庸高玉樹黎玉璽等去西貢像日常走灶腳般，連最近流行的「seafood」也可能伴著這首歌講經祝禱：善導寺演培法師、新竹續明法師、輔大于斌主教、田耕莘樞機等，都在那時南向西貢，難怪這首老歌後來被徐小鳳、姚煒翻唱成中文〈愛我愛到底〉。

不只這樣，當時來過台灣的南越總統或總理，更是族繁不及備載，圓山大飯店就靠這批越客在撐：阮文心（Nguyễn Văn Tâm）吳廷琰（Ngô Đình Diệm）阮高祺（Nguyễn Cao Kỳ）阮文紹（Nguyễn Văn Thiệu）陳善謙（Trần Thiện Khiêm）楊文明（Dương Văn Minh）陳文香（Trần Văn Hương）潘輝括（Phan Huy Quát）阮有固（Nguyễn Hữu Có）等，而他們美麗的夫人多半也到過台灣，像是前第二夫人藤雪梅（Đặng Tuyết Mai），空姐出身的她，據說很愛西門町中華商場「點心世界」的酸梅湯，還到過衡陽街試鞋、選購珊瑚飾品呢。

1960 年南越總統吳廷琰訪問台灣。在他之後，美國總統艾森豪才緊接著訪台。 （照片出自：國家文化資料庫）

二戰後，我們從印度布商手中，買下這棟古老的兩層樓法式建築，作為駐越大使館。1967年大使館遭越共恐攻，造成1死27傷，建物損毀，登上國際新聞。地址：47 Pasteur , District 1, HCMC。（照片出自：國家文化資料庫）

1969年第二座駐越大使館落成，由榮工處負責興建，據說是全球少數台灣自建的駐外使館。可惜1975年後被中國接收，現為中國總領事館。地址：175 Hai Ba Trung, District 3, HCMC。（照片出自：國家文化資料庫）

《琅琊榜》有句台詞說，「問題在朝廷，答案在江湖」，朝廷的事我寫到這裡，有興趣的人可點閱上述人名。至於那些年的江湖，影視、文學、藝術…等等，多嬌奔放：高凌風的鼻音遺傳自越南？余光中的摯友是西貢洗衣粉大王？楊英風的雞跑到西貢幹嘛？劉其偉的舟成就了怎樣的越南淡彩？余天、洪流等老牌演員與越南影后沈翠姮（Thẩm Thúy Hằng）對戲？〈西貢夜市〉如何讓詩人變詩魔？南越總統阮文紹為何想在淡水買地？

高凌風特殊鼻音唱腔，承襲越南母親

1950 年高凌風出生在高雄。他的媽媽陳金蓉是越南人，曾在越南駐台大使館工作。高凌風曾提到他從媽媽那裏學會唱越南歌，青蛙王子特有的唱腔，想必是經由母親越南口音所啟發的鼻腔共鳴。

↑不知 Frankie Kao 是否有越文名或暱稱？

台灣首支越南紀錄片

先簡介當時越南複雜局勢，以及台灣施力時機。

二戰結束後，日本退出佔領了五年的越南，越南國父胡志明抓準時機，用不到一個月的時間在河內宣布建立越南民主共和國（俗稱北越）。但法國一直想奪回印度支那，遂與胡志明展開九年戰爭。後來法國在西貢扶植阮朝末代皇帝保大成立越南國（俗稱南越），隸屬法蘭西聯盟，此後越南進入南北分裂時期。

1954 年，胡志明在奠邊府一役中趕跑了法國人，法國人前腳剛走，美國人後腳隨至，當時談妥北緯十七度線以北，由胡志明負責；以南，則改由取代保大皇帝的親美派總統吳廷琰統轄。情勢底定後，同樣親美的台灣與南越很快地展開外交關係，1957 年這支商用越南紀錄片就可證實當年雙方第一次親密接觸，片中台灣煙酒、台糖、台鋁、中鋼、台灣樟腦、大同電扇等賣力南向，據說吸引了破百萬的西貢人潮。

傳奇台商：詩人吳望堯

趙耀東算是近代越南台商鼻祖，他先在越南辦紡織成功才回台辦中鋼。而當時類似越南台商會長輩分的人，就屬余光中摯友吳望堯（1932-2008）。

早年詩人洛夫、瘂弦、張默、辛鬱、管管、向明等，均去過越南，與西貢、堤岸（Chợ Lớn，西貢旁的中國城）當地華人文壇有過交流，但最傳奇的就屬吳望堯，久居西貢 17 年的他，因研發天龍洗衣粉 TICO 富賈一方。

吳望堯，念過淡江英專，曾在新店化工廠上班，據說他的父親曾受白色恐怖牽連坐過牢，後為「藍星」詩社成員，是台灣五○年代現代詩壇重要人物之一。余光中說吳望堯喜歡觀星、古典音樂、講鬼故事，也熱愛油畫。

1960 年 28 歲的吳望堯到西貢闖蕩，專心洗衣粉等化工事業因此停筆十餘年。1973 年他以巴雷為筆名在西貢復出，也出資在台灣設立現代詩獎，拔擢了羅青、吳晟等人。

當時吳望堯位於堤岸的白雲路私宅車水馬龍，詩人洛夫在西貢擔任軍事顧問工作之餘，常到他家聚會打麻將。1974 台灣文藝界組成東南亞訪問團，吳望堯在堤岸同慶酒家設宴款待，當時參加人數超過200 人，盛況可見。另一位台灣詩人秀陶當時也在西貢，與吳望堯、洛夫形成詩三角。秀陶台大畢業後在華航前身 CAI 航空公司工作，1966 年被派去西貢。

1975 年西貢易幟時，吳望堯捨不下龐大的事業故未逃出，直到兩年後在余光中父親與林海音援助下才離越返台，陸續出版了數本控訴越共的書，後移居宏都拉斯終老一生。

1957 年吳望堯（右二），攝於余光中（左一）的北市廈門街家中。（照片出自：余光中私家紀念）

吳望堯很有派頭。（照片出自：台灣文學年鑑）

楊英風的雞參加西貢第一屆國際美展

出生於宜蘭的台灣雕塑大師楊英風（1926-97），擁有台、日、中三地人生經驗。他曾任職農復會《豐年雜誌》美術編輯，作品〈司晨〉，結合台灣農村創作精神以及中國青銅刻紋技法，遠赴越南參加 1962 年西貢第一屆國際美展，這是越南史上第一次舉辦大規模藝術盛宴，共 21 國 435 藝術家參與。。

同時，現代水墨畫之父劉國松、水彩宗師馬白水、油畫大師吳隆榮等人作品也到西貢共襄盛舉，嶺南派大師黃君璧更擔任美展評審委員，並以《萬竿煙雨》贈予當時南越吳廷琰總統。不過，西貢國際美展像天邊流星般，似乎沒繼續持續舉辦下去？

楊英風雕塑作品<司晨>。（照片出自：楊英風數位美術館）

劉其偉的越南淡彩

1965 年，53 歲的探險畫家劉其偉，為改善生活，到越南西貢擔任美軍工程師，工作之餘他也到中南半島蒐集古代藝術資料，對占婆歷史、西貢畫壇等有深刻觀察，曾受邀到嘉定藝專（今胡志明市美術大學）講學，完成《中南半島一頁史詩》系列繪畫，從此成名。

當時他發現：越南受到越戰激勵，藝術風潮反而更朝氣蓬勃，例如 1959 年起伊索公司都在西貢國立文化館舉辦伊索年展，已連續舉辦七屆，這是越南工商業界為扶植藝術而辦，當時台灣都還沒這種概念。而西貢除了國立文化館，還有法國文化協會、市立畫廊、以及兩間商辦畫廊，一年到頭街上都有畫展（至今你仍可在胡志明市精華區看到不少畫廊遺緒）。

1967 年他返台後，舉辦「劉其偉先生越南戰地風物水彩畫展」，並出版《中南半島行腳畫集》。

劉其偉〈大眼雞〉，1966。越南人喜繪兩個大眼睛在船頭，據說這樣可以嚇跑沼澤裡的鱷魚，行船平安。（圖片出自：劉其偉網路美術館）

劉其偉〈湄公河畔〉，1966。（圖片出自：劉其偉網路美術館）

華航第一條定期國際航線：台北飛西貢

越戰時期應美方要求，台灣於 1966 年開闢台北到西貢的航線，成為華航第一條定期國際航線。首航當日乘客 50 餘人，於上午 8:30 從台北起飛，下午 2:00 到達西貢，飛行時間約 5.5 小時，華航因越戰起家。

（照片出自：微笑華航‧ 50 更美曹小姐）

那些年，台越電影裡的沈翠姮

1967 年，對台灣與越南的影史都創下紀錄，因為兩國合作彩色片《西貢無戰事》正式上映，場景包括西貢、台北等地。找來當時越南影星沈翠姮（Thẩm Thúy Hằng）主演，台灣這邊則由台語片導演張英、演員陳揚、余天、洪流等組成合作卡司，其他越南演員還包括小生黎瓊（Le Quynh）以及後來演紅《喜福會》的喬貞（Kiều Chinh）。曾飾演西貢小姐的沈翠姮 1960~70 年代曾多次來台拍片，相關作品請參閱這裡。

1966 年沈翠姮抵台拍攝《西貢無戰事》的迷人風采。（照片出自：國家文化資料庫）

↑ 1973 年越南喜劇片《西貢四傻》（ứ quái Sài Gòn），算是許不了的前輩，配有中、法文字幕，描述四個鄉巴佬坐火車到西貢的趣事。跟著片中翠綠的沈翠姮，一起欣賞西貢解放前比台北更現代化的迷人街景。

詩魔洛夫的〈西貢夜市〉

1967 年詩人洛夫，越戰期間參加駐越軍事顧問團擔任英文秘書，期間發表了作品《西貢詩鈔》，他在 2009 年曾回到闊別 42 年的西貢看看，不知道他當年筆下的〈西貢夜市〉，如今是否還有手風琴、烤牛肉、和尚會？

一個黑人

兩個安南妹

三個高麗棒子

四個從百里居打完仗回來逛窯子的士兵

嚼口香糖的漢子

把手風琴拉成

一條那麼長的無人巷子

烤牛肉的味道從元子坊飄到陳國篡街穿過鐵絲網一直香到化導院

和尚在開會

左起：洛夫、范我存、余光中、瘂弦，1958年左營海軍軍區。 （照片出自：余光中私家紀念）

南越總統阮文紹流亡天母、石牌、淡水

前南越總統阮文紹在 1975 年在南北越統一前的九天，攜家帶眷搭飛機流亡到台北，當時帶了許多黃金。根據國安局密件指出，阮文紹待在天母、石牌一帶，中山北路六段 450 巷 9 號（今天 subway 潛艇堡、春天家具旁的巷內，當年是越南駐台大使館），以及石牌實踐街 92 號（石牌國小旁）。據說阮文紹當年想在淡水買地，常在淡水山頭用望遠鏡看，他想在淡水複製蔣經國復興崗經驗，企圖訓練一支軍隊反攻越南。

↑ 中天有幾個畫面錯把白西裝吳廷琰當成阮文紹。阮文紹穿黑西裝居多。

1975 年 4 月 30 日後

這一天，南越首都西貢正式被北越軍隊接收，史稱西貢解放日，越南終告統一。此後有很長一段時間，台灣對越南一直用難民角度追憶，似乎也投射台灣自己外交上的傷痕累累。1987 年在金門發生屠殺越南船民的「三七事件」。在那之後，越南進行國關政經各方面開始鬆綁的改革開放政策（Đổi Mới），台越關係逐漸改善，邁入下一階段。

1979三台聯播《西貢風雲》連續劇，卡司有常楓、范鴻軒、鄒森、葛香亭等。（照片出自：國家文化資料庫）

↑回顧 1987 年的三七事件。

資料來源均從以下網站收集：

典藏台灣
台灣記憶
國家文化資料庫
台視影音文化資產
國家圖書館數位影音系統

本文經授權轉載自故事  你以為台灣現在才推新南向？早在半世紀前就已開始，甚至有南向主題曲！

故事：寫給所有人的歷史

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