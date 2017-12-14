故事》你以為台灣現在才推新南向？早在半世紀前就已開始，甚至有南向主題曲！

西元1945-1975 年間，在美國的主導下，台灣與南越成為曬恩愛的盟友，彼時台北大官屢屢南巡，像定期健檢似的。而在當年的時空背景下，那些年的江湖，影視、文學、藝術…等等，多嬌奔放，例如：高凌風的鼻音遺傳自越南？余光中的摯友是西貢洗衣粉大王？楊英風的雞跑到西貢幹嘛？…等等，來一探究竟吧！

◎洪德青

1970年蔣經國訪問越南。右為當時南越總統阮文紹。（照片出自：國家文化資料庫）

上回寫過史前到 1945 年的台越星辰往事（你知道嗎？1945 年以前，臺灣與越南之間曾經發生過這些事（上）），現在接著來到 1945-75 年階段，當年在美國主導下，台灣與南越成為曬恩愛的盟友，彼時台北大官屢屢南巡，像定期健檢似的，你以為台灣現在才推新南向？

噢不，半世紀前「舊（就）南向」了，還有專屬主題曲哩！

當時蔣經國、陳誠、嚴家淦到了越南西貢（今胡志明市），一下了飛機就被紅遍大街小巷的〈美麗的西貢〉（Sai Gon Dẹp Lắm）熱音洗耳，趙耀東、李國鼎、葉公超應該也哼過這首俏皮輕快的歌，畢竟他們官運開展都與越南有關，更不用說孫運璿、谷正綱、申學庸、高玉樹、黎玉璽等去西貢像日常走灶腳般，連最近流行的「seafood」也可能伴著這首歌講經祝禱：善導寺演培法師、新竹續明法師、輔大于斌主教、田耕莘樞機等，都在那時南向西貢，難怪這首老歌後來被徐小鳳、姚煒翻唱成中文〈愛我愛到底〉。

不只這樣，當時來過台灣的南越總統或總理，更是族繁不及備載，圓山大飯店就靠這批越客在撐：阮文心（Nguyễn Văn Tâm）、吳廷琰（Ngô Đình Diệm）、阮高祺（Nguyễn Cao Kỳ）、阮文紹（Nguyễn Văn Thiệu）、陳善謙（Trần Thiện Khiêm）、楊文明（Dương Văn Minh）、陳文香（Trần Văn Hương）、潘輝括（Phan Huy Quát）、阮有固（Nguyễn Hữu Có）等，而他們美麗的夫人多半也到過台灣，像是前第二夫人藤雪梅（Đặng Tuyết Mai），空姐出身的她，據說很愛西門町中華商場「點心世界」的酸梅湯，還到過衡陽街試鞋、選購珊瑚飾品呢。

1960 年南越總統吳廷琰訪問台灣。在他之後，美國總統艾森豪才緊接著訪台。 （照片出自：國家文化資料庫）

二戰後，我們從印度布商手中，買下這棟古老的兩層樓法式建築，作為駐越大使館。1967年大使館遭越共恐攻，造成1死27傷，建物損毀，登上國際新聞。地址：47 Pasteur , District 1, HCMC。（照片出自：國家文化資料庫）

1969年第二座駐越大使館落成，由榮工處負責興建，據說是全球少數台灣自建的駐外使館。可惜1975年後被中國接收，現為中國總領事館。地址：175 Hai Ba Trung, District 3, HCMC。（照片出自：國家文化資料庫）

《琅琊榜》有句台詞說，「問題在朝廷，答案在江湖」，朝廷的事我寫到這裡，有興趣的人可點閱上述人名。至於那些年的江湖，影視、文學、藝術…等等，多嬌奔放：高凌風的鼻音遺傳自越南？余光中的摯友是西貢洗衣粉大王？楊英風的雞跑到西貢幹嘛？劉其偉的舟成就了怎樣的越南淡彩？余天、洪流等老牌演員與越南影后沈翠姮（Thẩm Thúy Hằng）對戲？〈西貢夜市〉如何讓詩人變詩魔？南越總統阮文紹為何想在淡水買地？

高凌風特殊鼻音唱腔，承襲越南母親

1950 年高凌風出生在高雄。他的媽媽陳金蓉是越南人，曾在越南駐台大使館工作。高凌風曾提到他從媽媽那裏學會唱越南歌，青蛙王子特有的唱腔，想必是經由母親越南口音所啟發的鼻腔共鳴。

↑不知 Frankie Kao 是否有越文名或暱稱？

台灣首支越南紀錄片

先簡介當時越南複雜局勢，以及台灣施力時機。

二戰結束後，日本退出佔領了五年的越南，越南國父胡志明抓準時機，用不到一個月的時間在河內宣布建立越南民主共和國（俗稱北越）。但法國一直想奪回印度支那，遂與胡志明展開九年戰爭。後來法國在西貢扶植阮朝末代皇帝保大成立越南國（俗稱南越），隸屬法蘭西聯盟，此後越南進入南北分裂時期。

1954 年，胡志明在奠邊府一役中趕跑了法國人，法國人前腳剛走，美國人後腳隨至，當時談妥北緯十七度線以北，由胡志明負責；以南，則改由取代保大皇帝的親美派總統吳廷琰統轄。情勢底定後，同樣親美的台灣與南越很快地展開外交關係，1957 年這支商用越南紀錄片就可證實當年雙方第一次親密接觸，片中台灣煙酒、台糖、台鋁、中鋼、台灣樟腦、大同電扇等賣力南向，據說吸引了破百萬的西貢人潮。

傳奇台商：詩人吳望堯

趙耀東算是近代越南台商鼻祖，他先在越南辦紡織成功才回台辦中鋼。而當時類似越南台商會長輩分的人，就屬余光中摯友吳望堯（1932-2008）。

早年詩人洛夫、瘂弦、張默、辛鬱、管管、向明等，均去過越南，與西貢、堤岸（Chợ Lớn，西貢旁的中國城）當地華人文壇有過交流，但最傳奇的就屬吳望堯，久居西貢 17 年的他，因研發天龍洗衣粉 TICO 富賈一方。

吳望堯，念過淡江英專，曾在新店化工廠上班，據說他的父親曾受白色恐怖牽連坐過牢，後為「藍星」詩社成員，是台灣五○年代現代詩壇重要人物之一。余光中說吳望堯喜歡觀星、古典音樂、講鬼故事，也熱愛油畫。

1960 年 28 歲的吳望堯到西貢闖蕩，專心洗衣粉等化工事業因此停筆十餘年。1973 年他以巴雷為筆名在西貢復出，也出資在台灣設立現代詩獎，拔擢了羅青、吳晟等人。

當時吳望堯位於堤岸的白雲路私宅車水馬龍，詩人洛夫在西貢擔任軍事顧問工作之餘，常到他家聚會打麻將。1974 台灣文藝界組成東南亞訪問團，吳望堯在堤岸同慶酒家設宴款待，當時參加人數超過200 人，盛況可見。另一位台灣詩人秀陶當時也在西貢，與吳望堯、洛夫形成詩三角。秀陶台大畢業後在華航前身 CAI 航空公司工作，1966 年被派去西貢。

1975 年西貢易幟時，吳望堯捨不下龐大的事業故未逃出，直到兩年後在余光中父親與林海音援助下才離越返台，陸續出版了數本控訴越共的書，後移居宏都拉斯終老一生。

1957 年吳望堯（右二），攝於余光中（左一）的北市廈門街家中。（照片出自：余光中私家紀念）

吳望堯很有派頭。（照片出自：台灣文學年鑑）

楊英風的雞參加西貢第一屆國際美展

出生於宜蘭的台灣雕塑大師楊英風（1926-97），擁有台、日、中三地人生經驗。他曾任職農復會《豐年雜誌》美術編輯，作品〈司晨〉，結合台灣農村創作精神以及中國青銅刻紋技法，遠赴越南參加 1962 年西貢第一屆國際美展，這是越南史上第一次舉辦大規模藝術盛宴，共 21 國 435 藝術家參與。。

同時，現代水墨畫之父劉國松、水彩宗師馬白水、油畫大師吳隆榮等人作品也到西貢共襄盛舉，嶺南派大師黃君璧更擔任美展評審委員，並以《萬竿煙雨》贈予當時南越吳廷琰總統。不過，西貢國際美展像天邊流星般，似乎沒繼續持續舉辦下去？

楊英風雕塑作品<司晨>。（照片出自：楊英風數位美術館）

劉其偉的越南淡彩

1965 年，53 歲的探險畫家劉其偉，為改善生活，到越南西貢擔任美軍工程師，工作之餘他也到中南半島蒐集古代藝術資料，對占婆歷史、西貢畫壇等有深刻觀察，曾受邀到嘉定藝專（今胡志明市美術大學）講學，完成《中南半島一頁史詩》系列繪畫，從此成名。

當時他發現：越南受到越戰激勵，藝術風潮反而更朝氣蓬勃，例如 1959 年起伊索公司都在西貢國立文化館舉辦伊索年展，已連續舉辦七屆，這是越南工商業界為扶植藝術而辦，當時台灣都還沒這種概念。而西貢除了國立文化館，還有法國文化協會、市立畫廊、以及兩間商辦畫廊，一年到頭街上都有畫展（至今你仍可在胡志明市精華區看到不少畫廊遺緒）。

1967 年他返台後，舉辦「劉其偉先生越南戰地風物水彩畫展」，並出版《中南半島行腳畫集》。

劉其偉〈大眼雞〉，1966。越南人喜繪兩個大眼睛在船頭，據說這樣可以嚇跑沼澤裡的鱷魚，行船平安。（圖片出自：劉其偉網路美術館）

劉其偉〈湄公河畔〉，1966。（圖片出自：劉其偉網路美術館）

華航第一條定期國際航線：台北飛西貢

越戰時期應美方要求，台灣於 1966 年開闢台北到西貢的航線，成為華航第一條定期國際航線。首航當日乘客 50 餘人，於上午 8:30 從台北起飛，下午 2:00 到達西貢，飛行時間約 5.5 小時，華航因越戰起家。

（照片出自：微笑華航‧ 50 更美曹小姐）

那些年，台越電影裡的沈翠姮

1967 年，對台灣與越南的影史都創下紀錄，因為兩國合作彩色片《西貢無戰事》正式上映，場景包括西貢、台北等地。找來當時越南影星沈翠姮（Thẩm Thúy Hằng）主演，台灣這邊則由台語片導演張英、演員陳揚、余天、洪流等組成合作卡司，其他越南演員還包括小生黎瓊（Le Quynh）以及後來演紅《喜福會》的喬貞（Kiều Chinh）。曾飾演西貢小姐的沈翠姮 1960~70 年代曾多次來台拍片，相關作品請參閱這裡。

1966 年沈翠姮抵台拍攝《西貢無戰事》的迷人風采。（照片出自：國家文化資料庫）



↑ 1973 年越南喜劇片《西貢四傻》（ứ quái Sài Gòn），算是許不了的前輩，配有中、法文字幕，描述四個鄉巴佬坐火車到西貢的趣事。跟著片中翠綠的沈翠姮，一起欣賞西貢解放前比台北更現代化的迷人街景。

詩魔洛夫的〈西貢夜市〉

1967 年詩人洛夫，越戰期間參加駐越軍事顧問團擔任英文秘書，期間發表了作品《西貢詩鈔》，他在 2009 年曾回到闊別 42 年的西貢看看，不知道他當年筆下的〈西貢夜市〉，如今是否還有手風琴、烤牛肉、和尚會？

一個黑人

兩個安南妹

三個高麗棒子

四個從百里居打完仗回來逛窯子的士兵

嚼口香糖的漢子

把手風琴拉成

一條那麼長的無人巷子

烤牛肉的味道從元子坊飄到陳國篡街穿過鐵絲網一直香到化導院

和尚在開會

左起：洛夫、范我存、余光中、瘂弦，1958年左營海軍軍區。 （照片出自：余光中私家紀念）



南越總統阮文紹流亡天母、石牌、淡水

前南越總統阮文紹在 1975 年在南北越統一前的九天，攜家帶眷搭飛機流亡到台北，當時帶了許多黃金。根據國安局密件指出，阮文紹待在天母、石牌一帶，中山北路六段 450 巷 9 號（今天 subway 潛艇堡、春天家具旁的巷內，當年是越南駐台大使館），以及石牌實踐街 92 號（石牌國小旁）。據說阮文紹當年想在淡水買地，常在淡水山頭用望遠鏡看，他想在淡水複製蔣經國復興崗經驗，企圖訓練一支軍隊反攻越南。

↑ 中天有幾個畫面錯把白西裝吳廷琰當成阮文紹。阮文紹穿黑西裝居多。

1975 年 4 月 30 日後

這一天，南越首都西貢正式被北越軍隊接收，史稱西貢解放日，越南終告統一。此後有很長一段時間，台灣對越南一直用難民角度追憶，似乎也投射台灣自己外交上的傷痕累累。1987 年在金門發生屠殺越南船民的「三七事件」。在那之後，越南進行國關政經各方面開始鬆綁的改革開放政策（Đổi Mới），台越關係逐漸改善，邁入下一階段。

1979三台聯播《西貢風雲》連續劇，卡司有常楓、范鴻軒、鄒森、葛香亭等。（照片出自：國家文化資料庫）

↑回顧 1987 年的三七事件。

資料來源均從以下網站收集：

典藏台灣

台灣記憶

國家文化資料庫

台視影音文化資產

國家圖書館數位影音系統

本文經授權轉載自故事 你以為台灣現在才推新南向？早在半世紀前就已開始，甚至有南向主題曲！