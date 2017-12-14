胡，怎麼說》「反」字正當紅，台灣「倒退櫓」！

這個也反，那個也反，當今台灣社會充斥著反，最當紅的就是反，最不缺的就是反！

反年金改革、反轉型正義、反去蔣、反去中國化、反台獨、反勞基法修法、反空汙、反滅香、反核電、反電廠、反工業區、反土地徵收、反同婚、反殯葬專區，反....，還有多少個反？

正反，反正，都是一體兩面，兩個字的價值中立，絕不是正就是好、反就是不好，民主社會不能沒有反，否則就談不到制衡監督了，不過，到處都是反反反，讓台灣「行不得也，哥哥」！」更恐怕前進不得反而倒退櫓！

這個也反，那個也反，當今台灣社會充斥著反，最當紅的就是反，最不缺的就是反！（資料照，記者張忠義攝）

以「反」為名的各種社會運動，常自命正義，認為「反對有理，革命無罪」，不過，所謂正義、有理沒理，不是反對者說了就算，必須要經過社會價值的檢驗，但反者往往不容人家檢驗。

沒有人是局外人，這句話有道理，不過，當相衝突的議題都在反時，他們好像是局外人，甚至還一起反，像反滅香、反空汙相衝，反者卻有部分重疊；像反年金改革、反空汙、反核電、反勞基法修法...，也有不少人重疊。

「沒有事是局外事」應該比「沒有人是局外人」更貼近台灣現況，反對的人重疊、反對的事卻完全分離，那就易於變成為反而反。反，必須有憑有據，假造或太誇大數字，就是為反而反、因反而假、因假而反。

「沒有事是局外事」應該比「沒有人是局外人」更貼近台灣現況，反對的人重疊、反對的事卻完全分離，那就易於變成為反而反。（資料照，記者陳志曲攝）

像反勞基法修法者在傳的「勞動條件倒退100年」，就誇張的太譜譜，100年前的1917年俄共10月革命當年，無論中國、台灣、俄國、甚至美歐，都是奴工、農奴、童奴工、半奴工充斥，婢僕買賣盛行、長工全年無休...。你知道100年前工農是怎麼生活的嗎？