胡，怎麼說》兩件超94狂的12月怪談...

前總統馬英九赴最高檢察署遞狀。（記者錢利忠攝）

兩件超94狂的12月怪談濫言，竟然都發生了，不能不為之記。

一件發生在台灣，馬英九辦公室發言人徐巧芯，為馬英九被控主導三中交易案、賤賣國民黨黨產的關鍵錄音曝光辯解，她稱，馬英九擔任國民黨主席時，「只是給予承辦人一些建議」，這是馬的管理原則云云。

俗云，沒知識也要有常識，她的說法實在太奇怪了，簡直94狂到超出知識及常識理解範圍，如果此說為真，那我們豈不可以說，古代皇帝的「聖旨」只是給臣下的一些「建議」，而馬擔任黨魁及總統時的所有「指示」，豈不全都只是給部屬的一些「建議」？這種卸責的超狂說法，實在令人聽了耳朵都要掉滿地！

馬辦發言人徐巧芯今天接受媒體採訪時，對馬英九被控主導三中交易案辯解，她稱，馬英九擔任國民黨主席時，「只是給予承辦人一些建議」。（記者錢利忠攝）

另一件發生在中國，習近平在中共19大的報告，32000多字，中國佛教協會副會長印順和尚，竟宣稱「19大報告就是當代佛經」，閃耀共產黨信仰的光芒，他已手抄經3遍，準備再抄10遍。

這個中國和尚鐵定是政治和尚，拍習的馬屁是他份內工作，但這馬屁實在拍的太離譜。佛教的經位階最高，之下是律、論，中國史上被公認列為經的只有六祖惠能的「壇經」，19大報告是什麼碗糕，竟稱為當代佛經，根本就是毀法謗佛，也就是中共一直在幹的事，這不只94狂，而是狂到無知，更無知到卑鄙可恥至極！

中國佛教協會副會長印順和尚（左）近日表示，19大報告是當代佛經，他已經手抄3遍。（圖取自網路）

清朝乾隆、嘉慶皇帝時有一個大官叫朱珪，是嘉慶的老師，為了保嘉慶的太子之位，大拍乾隆馬屁，他上書讚乾隆論史的文章是「用史成經，紹六為七」，意思是乾隆天縱英明，論史文章成了「經」，可與儒家的詩、書、易、禮、樂、春秋六經並列為七經。朱珪的官聲學問都不錯，卻因馬屁太過，飽受當代及後人批評。

喔，這個印順和尚，會升官了，只是馬屁可能拍在馬腿上，讓習皇不受用反而震怒！