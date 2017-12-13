藍色電影夢》李安創新：法國人認證

李安的《比利林恩之中場戰事》寂寞了整整一年多，終於獲得法國「電影筆記」年度十大電影的認證肯定，先行者不再寂寞，真是好！

◎藍祖蔚

歲暮時分，海外傳來佳音，李安導演的《比利林恩的中場戰事》，被法國權威電影刊物「電影筆記」選為年度十大電影；另外，新導演徐漢強執導的ＶＲ電影《全能元神宮改造王》，也入選了引領美國獨立製片風潮的日舞影展，這兩部電影都是在科技上務求創新，技藝苦工與苦心終於都有人看懂了。

《比利林恩的中場戰事》是李安追求科技突破的力作，他要求每秒一二○幀，又有4K畫質的「未來3D」，其實是「不滿足又不滿意」的反省。過去十年來的3D電影，從《阿凡達》到《少年PI的奇幻漂流》，固然不乏驚人視效，但是，普遍光度太暗，戴上特製眼鏡看起來還是吃力，而且有隔，並不舒服，就算得獎連連，藝術家對於作品的不足之憾，心知肚明，才會想要精進再創新。

《比利林恩的中場戰事》是李安追求科技突破的力作，他要求每秒一二○幀，又有4K畫質的「未來3D」，其實是「不滿足又不滿意」的反省。（双喜提供）

不過，美國主流媒體並不買單，奧斯卡的全面摃龜，年度十大佳片悉數落榜，都重挫了銳意革新的李安。做為技術革命的先行者，李安固然做足心理準備，一肩擔起美國評論界的冷漠與嘲諷，但他或許沒有料到，就在電影問世後一年，發明電影的法國影評人，看見他用光影層次說故事的用心與用力。

法國盧米葉兄弟當初定出一秒二十四格的視覺殘留規格，讓一格格靜止畫面串出了動感「錯覺」，創造出擬真世界，帶動了電影百年風光。如今法國「電影筆記」雖然只給了李安第十名的肯定，卻是極不容易的破冰大禮。

《比利林恩》用燈瓦數勝過一般3D電影，才會有連毛孔呼吸都能清楚感受的力道，如果只想炫技，《比利林恩》大可像好萊塢超級英雄系列一般從頭打到尾；但這部「未來3D」電影的第一場戲，採用了傳統媒體新聞報導比利奮勇殺敵時的「2D」畫面，畫質不僅不夠「未來」，更不夠「3D」，對於專程來朝拜「未來3D」的影迷而言，難免失落。但，比利全因這則報導才成為戰鬥英雄，故事該怎麼說，技術就該那樣配合，技術應為戲劇服務的美學堅持，正是李安不凡的創作高度。

戰爭究竟多慘烈？只有比利清楚，李安透過比利的回憶，炮製了這伊拉克前線的一場戲，簡練，卻勁力萬千，一擊即中。此時，「未來3D」帶來了前所未見的臨場震撼，比利與對手在大水管內的翻滾肉搏，其實是極具巧思的場面調度：空間變小了，氣氛凝聚了，密度加大了！被空間制約的生死決戰，強化了讓人屏氣凝神的緊張效應。

電影是光的藝術，吃光夠，紋路才明，暗影才深，才夠立體，新導演徐漢強的《全能元神宮改造王》為了達到雙眼各8K的虛擬實境視效，同樣也強化了數倍光源，技術上先做到了「物理」正確，色彩飽滿，細節又繁複，觀眾才會有身歷其境的「心理」感應。

金獎導演徐漢強以VR體驗神奇觀落陰，拍出笑彈喜劇〈全能元神宮改造王〉。（記者黃佳琳翻攝）

平常就愛玩電玩的徐漢強，更進一步在細節上繡花，讓觀眾不時想要伸手觸摸道具，電影的互動趣味，更因徐漢強堅持「實境」重建，前後左右都有戲同步上映，想要改造命運的男主角在「觀落陰」過程中，不時上演搞笑情節（前有人，後有女鬼要捉你），讓戴起頭套、忙著左旋右轉的觀眾，常常因為扭動太劇烈，音響線掉落，充分感受到「從來沒有這麼忙過」的觀影經驗。

技術上讓人驚豔，戲劇上更讓人驚喜。《全能元神宮改造王》能入選日舞影展，標示著台灣的三百六十度ＶＲ影片技術已達領先山頭，更讓一位懂得運用新科技、創造互動趣味的導演，說出了立體成像的動人故事。

「未來3D」的追隨者目前還不夠多，做為先行者的李安，只能繼續把自己相信的技術做得更趨完善；ＶＲ影片則因有科技大廠前仆後繼研發新技術，未來三年還有無限可能，有了《全能元神宮改造王》的佳績，讓人更加期待徐漢強的《返校》電影版。





本文經授轉載自藍色電影夢：李安創新：法國人認證