故事》從耶路撒冷出發，這條「苦路」見證基督殉難前的每一刻

撇開與真實聖經描述發生的與實際苦路的位置是否正確，這其實是一條給予信徒祈禱的屬靈之路，也是一種「信心地理」路線。苦路全長約 1 公里，從耶路撒冷舊城區東北面的獅子門開始，一路往被釘十字架的各各他（Golgotha）所走出來的一條重要之路。

◎黃偉雯

「使徒信經」

我信上帝，全能的父，創造天地的主。我信耶穌基督，上帝的獨生子，我們的主；因着聖靈成孕，從童女馬利亞所生；在本丟彼拉多手下遇難，被釘在十字架上，死了，葬了；下到陰間；第三天從死裏復活；後升天，坐在無所不能的父上帝的右邊；將來要從那裏降臨 ，審判活人，死人 。我信聖靈；一聖基督教會 聖徒相通；罪得赦免；肉身復活；並且永生。阿們。

《使徒信經》是所有基督徒熟悉且常朗誦的經文。經文中提到羅馬總督本丟彼拉多（Pontius Pilate） 下令處死耶穌，成為耶穌殉難的最後一根稻草。身為猶太行省的總督，本丟彼拉多大部分時間居住在今天以色列的海港城市凱薩利亞，但如果有需要處理的案件時就要前往耶路撒冷。耶穌在本丟彼拉多的手下受到審判，最後踏上苦路被釘死在十字架上。

歷史中對本丟彼拉多的評價褒貶不一，較為通俗的說法是擔任十年羅馬總督的他，對羅馬帝國忠心耿耿，但另一方面，彼拉多雖曾想釋放耶穌，但最終他還是為了自己的仕途，鞭打耶穌並讓人為他戴上荊棘。這段過程在《約翰福音 19章》有較為詳細的敘述。（1）

踏上苦路的前一夜：以色列科西馬尼園（Gethsemane）與萬國教堂（Church of all Nations）

「求你把這苦杯移去；可是，不要照我的意思，只要照你的旨意。」（馬可福音 14：32-42）

回到耶路撒冷準備受審判之前，耶穌所最後停留駐足的一個地點，就是「科西馬尼園」。這個地名的原意是榨油機的意思。這裡的其中八棵橄欖樹據說有二千年的歷史，可說一路見證聖經故事的發生。

科西馬尼園位於耶路撒冷東面的橄欖山腳下，西元一世紀的時候，羅馬兵團便駐軍在此，摧毀了耶路撒冷的聖殿。四世紀以後，因為耶穌曾在此地度過受難前的最後一夜，再加上著名的那幅「最後的晚餐」畫（2），科西馬尼園成為全世界基督徒（包含天主教徒）都會來朝聖的重要地點。

科西馬尼園內，還有一座知名度很高的「萬國教堂」，原因來自於教堂內的一塊大石，據說耶穌受難的前一夜，他就倚靠在這塊石頭上休息。這座教堂興建於二十世紀上半葉，當初在興建之時，發現了 7 世紀時拜占庭帝國及 13 世紀十字軍教堂的遺跡，所以便採用了拜占庭式的鑲嵌與馬賽克拼貼來興建。又因為出資興建的國家有 16 國，所以便用「萬國教堂」來稱呼，每個國家的標誌則被放在了天花板上。

苦路（Via Dolorosa）

如果依照真實歷史的推論，羅馬總督本丟彼拉多應該是留守今天的大衛塔博物館之內（過去大希律王所建的城西宮廷），並且在此處審判耶穌。

然而如今的苦路路線約形成於 18 世紀，起點是安東尼亞堡，而不是城西宮廷。從 12 世紀開始，就陸續有人撰書描寫這段稱為「Via Dolorosa」的苦路，但路線內容多有不同，唯一相同的是成功影響了信徒對這條朝聖之路的嚮往。

十八世紀初，一位方濟會士聖利安納（St.Leonard Of Port Maurice）開始宣揚走這條苦路，來模仿耶穌被釘上十字架的過程；1731 年由教宗教宗克萊門十二世（Clement XII）確定苦路的十四處。

撇開與真實聖經描述發生的與實際苦路的位置是否正確，這其實是一條給予信徒祈禱的屬靈之路，也是一種「信心地理」路線。苦路全長約 1 公里，從耶路撒冷舊城區東北面的獅子門開始，一路往被釘十字架的各各他（Golgotha）所走出來的一條重要之路。

第一站：耶穌被判死刑

「眾人將耶穌從該雅法那裏往衙門解去」（約翰福音 18：28 ）

這裡目前是一所學校，校內可以遠觀聖殿山與阿克薩清真寺。當聖方濟會的信徒開始做紀念十字架的禮拜時，學校的廣場總是擠滿了人。校內的安東尼亞塔，據說是過去耶穌被判刑的所在地。

第二站：耶穌揹起十字架

「當下本丟彼拉多將耶穌鞭打了」（約翰福音 19：1）

鋪華石路就是通往聖殿的道路。耶穌被判刑及鞭打的聖方濟會禮拜堂也座落於鋪華石路上。《新約聖經》提到的鋪華石路可能指的就是希律王宮殿前的石階，官員會在此進行審判。而聖方濟教會選在這裡蓋禮拜堂也是因為發現羅馬帝國時期留下的石塊路，但後來考證這些石塊的年紀比耶穌晚了一百多年，為哈德良皇帝在位時期所建。但發生地應該是在附近無誤。

第三站：耶穌第一次在十字架下跌倒

「那當安慰我，救我性命的，離我甚遠」（耶利米哀歌 1：16）

在一座凱旋拱門前，本丟彼拉多將鞭打後的耶穌提到眾人前說：「你們看這個人啊！」而耶穌揹著沉重的十字架經過這一道拱門跌倒。此處位在今天愛華路（El Wad）轉角的波蘭禮拜堂前。

第四站：耶穌遇見母親

「你們一切過路的人哪，這是你們不介意嗎？你們要觀看有像這臨到我的痛苦沒有？」（耶利米哀歌 1：12）

當時，聖母瑪利亞站在今天的亞美尼亞天主教禮拜堂前，等候耶穌。一位母親著急想見兒子的的憂傷，被生動的刻畫在教堂門楣上。

第五站：古利奈人西門被強逼十字架

「有一個古利奈人西門，就是亞歷山大和魯孚的父親，從鄉下來經過那地方，他們就勉強同他去，好揹著耶穌的十字架」（馬可福音15：21）

據說，當耶穌揹著十字架走這段路時，大部分的圍觀者都在對耶穌叫罵。耶穌扶了一下牆壁（還在牆面留下了手印），就遇到一位叫西門的人剛從田間前來，他被圍觀者強逼與耶穌一起背著沉重的十字架。西門後來成爲耶穌的忠實追隨者和愛心助人的象徵。這件事發生地現在是一座聖方濟會的祈禱室。

第六站：維若妮卡替耶穌抹汗

「願主使他的臉光照你」（民數記6：25）

一位叫維若妮卡的女孩用手絹在這裡替耶穌擦汗，手絹保存在今天梵蒂岡聖彼得大教堂裡。而擦汗的發生地目前是一座修女院，這裡在六世紀左右曾經是一個修道院。

第七站：耶穌第二次跌倒

「他們在一切苦難中，他也同受苦難，他以慈愛和憐憫救贖他們」（以賽亞書 63：9）

耶穌第二次跌倒處。目前是一座聖方濟會的禮拜堂，在堂內的羅馬圓柱標示了耶穌在這裡跌倒，信徒又稱這裡為「審判之門」。

第八站：耶穌安慰婦女

「耶穌轉身對他們說：耶路撒冷的女子，不要為我哭，當為自己和自己的兒女哭」 （路加福音 23：28）

當耶路撒冷的女子看到耶穌受苦的模樣時，她忍不住落淚，跟在耶穌身旁哭泣。耶穌說：「不要為我哭，當為自己和兒女哭…」耶穌會這樣說，是因為已經預見到 40 年後羅馬人燒毀聖殿與對耶路撒冷的摧殘。這段故事發生的地點目前是一座東正教的教堂。

苦路的第八站

第九站：耶穌第三次跌倒

「我的神啊！我樂意照你的旨意行」（詩篇 40：8）

耶穌第三次跌倒的地方是聖墓教堂的牆外，站在這裡可以看到前方聖墓教堂的屋頂跟半圓形的後殿。據說，當時耶穌跌倒時無人上前扶起他。目前這裡有一個十字架道具來讓人體驗沉重十字架的感受。

第十站：耶穌被剝去外衣

「從腳掌到頭頂，沒有一完全的，盡是傷口」（以賽亞書 1：6）

聖墓教堂建於西元四世紀，由君士坦丁大帝的媽媽—海蓮娜太后，下令在耶穌受難及埋葬處建立教堂。苦路的後面五站都在聖墓教堂裡發生。沿著教堂大門外的樓梯上去可以到達耶穌被剝去外衣之處。

由於基督教創教之後經過幾次的分裂，衍生出許多教派與分支，因此聖墓教堂的歸屬權就不僅僅只屬於基督教或天主教。內部屬於天主教，廣場屬東正教，通往前院的樓梯則屬于亞美尼亞教。另外敘利亞正教會、衣索比亞正教會、科普特正教會則享有部分使用權及管理權。（3）

此外掌管教堂鑰匙的是兩個穆斯林的家族，並由猶太教的警察來維持教堂秩序。這座聖墓教堂可以說巧妙利用各宗教來維持平衡運作。

第十一站：耶穌被釘十字架

「他們就把耶穌帶了去。耶穌背著自己的十字架出來，到了一個地方，名叫髑髏地，希伯來話叫各各他」 （約翰福音 19：18）

聖墓教堂內新裝修好的拉丁主壇，標記著耶穌被釘十字架的地方。

第十二站：耶穌死在十字架上

「耶穌大聲喊著說：以利！以利！拉馬撒巴各大尼？就是說：我的神！我的神！為什麼離棄我？」（馬太福音27：46）

在聖墓教堂內的希臘祭壇，上面的聖母像表現出母親失去孩子的傷痛。

第十三站：耶穌從十字架上被取下來

「眾人所謀所為，他並沒有附從。他本是猶太、亞利馬太城裡素常盼望神國的人」（路加福音 23：51）

這裡是抹膏石擺放的地點，耶穌受難後，從十字架上取下便擺放在上面做安葬前的處理。抹膏石散發的香料的薰香味道，來到此處的朝聖者都會匍匐在抹膏石上，親吻被耶穌鮮血染紅的石頭。

第十四站：耶穌被安放在墳墓裡

「約瑟取了身體，用乾淨細麻布裹好，安放在自己的新墳墓裡，就是他鑿在磐石裡的。他又把大石頭滾到墓門口，就去了」（馬太福音27：59-60）

這裡是苦路的終點，也是最神聖的耶穌被埋葬與復活之處。聖墓教堂的大殿內有一座聖墓，須排隊才能進入參觀，由希臘東正教的教士守衛著苦路的最後一站。

從科西馬尼園到苦路的聖墓教堂，這段路見證了聖經當中，耶穌最後一日的每個重要片刻。一千多年來，基督徒認定這裡是耶穌受難並復活的地方，耶路撒冷因此成為基督教的聖地。

而《舊約聖經》中亞伯拉罕受到耶和華考驗忠誠的「以撒獻祭」的地點，後來被猶太人選為打造聖殿之處。而根據《古蘭經》記載，穆罕默德在天使的帶領下騎上一匹飛馬，前往一座城市升上雲霄，見到歷代的先知們，這段經歷讓伊斯蘭教的信徒猜測那座城市便是耶路撒冷。

最終，耶路撒冷成為三大一神信仰的聖地，承載了信仰的重量，原應該是氣氛祥和平靜的聖地，兩千年來苦傷不斷。信仰，這個千年來的課題，究竟何處找尋和平共處之道？

（1） 約翰福音19：1-16：當下彼拉多將耶穌鞭打了。兵丁用荊棘編做冠冕戴在他頭上，給他穿上紫袍，又挨近他，說：恭喜，猶太人的王啊！他們就用手掌打他。彼拉多又出來對眾人說：我帶他出來見你們，叫你們知道我查不出他有什麼罪來。耶穌出來，戴著荊棘冠冕，穿著紫袍。彼拉多對他們說：你們看這個人！祭司長和差役看見他，就喊著說：釘他十字架！釘他十字架！彼拉多說：你們自己把他釘十字架吧！我查不出他有什麼罪來。猶太人回答說：我們有律法，按那律法，他是該死的，因他以自己為神的兒子。彼拉多聽見這話，越發害怕，又進衙門，對耶穌說：你是哪裡來的？耶穌卻不回答。彼拉多說：你不對我說話嗎？你豈不知我有權柄釋放你，也有權柄把你釘十字架嗎？耶穌回答說：若不是從上頭賜給你的，你就毫無權柄辦我。所以，把我交給你的那人罪更重了。從此，彼拉多想要釋放耶穌，無奈猶太人喊著說：你若釋放這個人，就不是該撒的忠臣（原文作朋友）。凡以自己為王的，就是背叛該撒了。彼拉多聽見這話，就帶耶穌出來，到了一個地方，名叫鋪華石處，希伯來話叫厄巴大，就在那裡坐堂。那日是預備逾越節的日子，約有午正。彼拉多對猶太人說：看哪，這是你們的王！他們喊著說：除掉他！除掉他！釘他在十字架上！彼拉多說：我可以把你們的王釘十字架嗎？祭司長回答說：除了該撒，我們沒有王。於是彼拉多將耶穌交給他們去釘十字架。

（2） 耶穌與他的門徒在逾越節之後於錫安山馬可樓進行最後晚餐，餐後來到科西馬尼園禱告。橄欖山到加利利一帶原來就是耶穌常常走動的地方，尤其是參加節期活動後需要避靜禱告，耶穌就會挑選科西馬尼園。猶大熟知耶穌的日常模式，因此就把科西馬尼園這個地點出賣給猶太教的領袖，而這裡也是耶穌說：「起來，我們走吧！看哪，那賣我的人近了！」的發生地 。

（3） 部分資料來源：維基百科 https://goo.gl/9tGH8L

本文刊登於翰林高中歷史專刊 2017 年 11 月號





本文經授權轉載自故事 從耶路撒冷出發，這條「苦路」見證基督殉難前的每一刻





