微思客》發現德國：無障礙，讓身障者得自由

德國的法律規定了任何人不得因為障礙受到歧視，規定了對身體健康的人與身體障礙的人要平等對待。要想真正做到這一點，就必須實現無障礙。

文雨

在德國的大街上不時會見到坐輪椅或用盲杖的人，初到這裡的人也許會好奇，這裡為什麼有那麼多身障者？其實，並非這裡的身障者更多，而是這裡的障礙者有更多機會像普通人一樣外出並參與公共生活。

而這種參與跟便利的無障礙設施密不可分。

舉幾個簡單的例子：公共汽車和火車到站開門後，會伸出斜坡，保證輪椅能夠順利通過；汽車、地鐵和火車到站都不僅有語音提示，也有螢幕文字提示，讓視覺障礙與聽覺障礙者都能夠掌握到站資訊。

另外，大量公共場所設有障礙者廁所，廁所內不僅空間寬敞而且馬桶旁安有長扶手，有緊急呼叫拉繩或呼叫按鈕。不僅僅是身障者，行動不便的老人、推嬰兒車出門的父母、甚至提重物的旅客也都經常能從這些方便的設施中受益。

「無障礙」（ barrierefrei）是一個在德國經常會接觸到的詞彙——無障礙廁所、無障礙住房、無障礙旅遊…「無障礙」意味著盡可能地去除壁壘，讓所有人都能夠不受限制的參與到社會生活的各個領域。它的目的遠遠不是照顧弱勢群體那麼簡單。

德國的法律規定了任何人不得因為障礙受到歧視，規定了對身體健康的人與身體障礙的人要平等對待。要想真正做到這一點，就必須實現無障礙。換句話說，「無障礙」是實現社會平等的一個關鍵。因為在一個包容的社會，人與人之間的不同是正常的，做不到無障礙，就不可能真正實現平等與包容。

「無障礙」是實現社會平等的一個關鍵。因為在一個包容的社會，人與人之間的不同是正常的，做不到無障礙，就不可能真正實現平等與包容。（資料照，記者盧賢秀攝）

所以，實現無障礙不能單依靠社會救助組織的努力，它也被寫進了德國法律。

《身心障礙者權益平等法》（白話文編按：2002 年通過）規定了，除了公共交通工具，公共道路、公共建築也需要做到無障礙。

具體的建築標準由德國標準化協會制訂，比如政府機關大樓在新建或改建時必須做到出入不設臺階；如果有臺階，旁邊要鋪設平緩的坡道，上下樓要有電梯，要有身障廁所，身障停車位。對於餐廳、咖啡廳、旅館之類的私人設施沒有法律上的硬性規定，但政府鼓勵進行無障礙改建，為改建或新建無障礙設施提供經濟補助。

除了行動無障礙，交流也要做到無障礙。

例如為了方便盲人，不僅需要盲文資訊提示，也需要更多有聲讀物；聽覺有障礙的人不僅需要助聽器，也需要手語新聞，到政府機構辦事，需要有手語翻譯，翻譯費用由政府支付；為了方便有學習障礙的人，需要特殊的學校和教材。更進一步來說，需要減少各種繁瑣的官僚手續，各種資訊應盡可能簡單、清晰、明瞭。

無障礙的最終目標是讓所有人都能不依靠第三者的幫助而自由活動。但這仍然還是最理想狀態，現實情況尚有鉅大差距。

儘管德國近幾年的障礙設施不斷增多，但仍有不少偏遠地區的車站、市政廳尚未經過改建，很多短途公交工具也還沒達到無障礙標準。另外在法蘭克福、科隆等一些大城市，公共場所的電梯出現故障不能及時修復，讓無障礙設施形同虛設的情況更是屢見不鮮。

跟據市場調查機構Innofact今年發表的一份抽樣調查，目前德國還比較匱乏的是無障礙住房以及無障礙工作崗位。

隨著社會老齡化以及外來移民的增加，方便人們行動、交流的無障礙設施會變得更加重要。即使是德國，無障礙之路也依舊漫長，但德國的經驗告訴我們，它們的存在並不僅僅是照顧少數群體，而是一項讓每一個人都從中受益的重要舉措。

白話文推薦延伸閱讀

施世駿、孫瑩芯（2017），《比較德國與韓國身心障礙者權利公約首次國家報告：對臺灣的借鏡》，社區發展季刊，第157 期，頁220-235。

周怡君（2016），《德國與臺灣身心障礙者政策與失能者長照政策的比較分析：復健模式的觀點》，臺大社會工作學刊，第34期，頁1-39。

本文經授權轉載自微思客 發現德國：無障礙，讓身障者得自由