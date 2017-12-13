自由開講》預算超編數億元？！讓人傻眼貓咪的花蓮縣政府！

預算超編數億元，用公帑做文宣、告媒體，這就是讓人傻眼貓咪的花蓮縣政府！

◎事情不能只看表面

有熱情的花蓮鄉親私訊小編，叫我們要看看花蓮審總預算時出現的奇觀。小編整理了一些新聞跟大家分享，看完之後保證大家一定傻眼貓咪！！！

#tag你身邊的花蓮人

1. ＃花蓮縣總預算年年超編10幾億都編去哪裡？

花蓮縣政府每年超編10幾億元，包括社會處與教育處分別超編3.3億與2億餘元，加起來也才5億餘元，那麼另外還有5億餘元的超編到底在哪裡？



2. ＃編了幾百萬幫傅崐萁與徐榛蔚做文宣，公器私用；＃又編了400萬元律師顧問費來告議員與媒體

其中，有一項「縣政報導」編列了351萬元，但內容滿滿的都是傅崐萁與徐榛蔚的政績，不然就是攻擊中央政府與蕭美琴的不實指控，明顯是公器私用，幫徐榛蔚選縣長鋪路。

另外，還每年編400萬律師顧問費來告議員和媒體，歷來至少有10名媒體記者因報導縣府負面新聞遭縣府控告妨害名譽，最後全數不起訴，根本就是浪費公帑。



3. ＃民政處長缺席質詢竟是跑去中國迎法王，藐視議會

在審民政處預算時，處長蕭明甲因為臨時請假被批評為是藐視議會，而且請假事由竟然是隨縣長傅崐萁赴中「恭迎法王出關」.....

地方政治真的是無奇不有，但花蓮縣在縣長傅崐萁的統治下，真的是玩出自己的特色。小編只能說，花蓮不但有自己的玩法，而且還是有著傅崐萁特色的玩法。

要根除這樣的亂象，最基本的方式就是大家都要關心自己的家鄉，關心地方的政治，從關心與監督開始，才能對政治人物慢慢形成壓力，讓這些人不至於亂搞，讓我們傻眼貓咪的情況也才有機會減少啊！



〖資料來源〗

縣府超編十幾億預算 議員質疑五億編在哪

花蓮》縣政報導滿滿的縣長夫人 議員生氣要求刪

議會審總預算 官員臨時請假陪傅崐萁赴中國迎法王





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