魔幻拉美》 莎爾莎，騷？不騷？

「醬汁」（莎爾莎）賦予頌新解，不僅說明頌融合了多種曲風，同時也象徵頌宛若醬汁，為枯燥生活增添味道、慵懶律動添加變化。就這樣，一句「莎爾莎」，讓頌重新粉墨登場！

陳小雀

頌反映古巴社會階層的各形各色，每一首頌的背後皆有一個故事藍本，詞曲搭配無間，除了詮釋主題情境，尚營造環境氣氛。畢聶羅（Ignacio Piñeiro，1888-1969）於1929年完成《香腸上加點醬汁》（Échale salsita），1933年錄製發行。畢聶羅在美國巡迴演唱時，曾嚐了一道索然無味的古巴食物，因而想起家鄉的醬汁軼事。

據傳，距哈瓦那五十公里的圭內斯（Catalina de Güines）小鎮，一位綽號剛果（Congo）的黑人，在路邊擺了一個香腸小吃攤，黑人調配了獨家醬汁，在香腸淋上醬汁之際，總是拉高嗓音，道著：「香腸上加點醬汁」。香腸攤遠近馳名，數年後，黑人的兒子繼承父業，並將小吃攤擴張成露天餐廳。畢聶羅於是將「醬汁」這個故事加入頌之中，當主調唱出「醬汁」，合唱便呼應著：「香腸上加點醬汁」，相當逗趣討喜，增添歡樂氛圍。

1950年代，委內瑞拉的某一電視綜藝節目主持人公開以「莎爾莎」一詞，讚揚古巴頌樂的奔放魅力；從此，「莎爾莎」的名聲不脛而走。作曲家相繼仿傚，或以「醬汁」為題、或將「醬汁」融入歌詞中，貼切地形容古巴音樂的融合特色。

根據西班牙皇家學院辭典的解釋，莎爾莎，「醬汁」（salsa）之音譯，為各種食材混合調製而成。在古巴、墨西哥等拉美國家的美食以融合見長，醬汁更是廚師的匠心之作，食用時可嚐到前、中、後不同層次的味覺，因此，醬汁也是味道之代名詞。

salsa為各種食材混合調製而成。在古巴、墨西哥等拉美國家的美食以融合見長，醬汁更是廚師的匠心之作。（mexicanplease.com）

「醬汁」賦予頌新解，不僅說明頌融合了多種曲風，同時也象徵頌宛若醬汁，為枯燥生活增添味道、慵懶律動添加變化。的確，當頌的第一個音符響起時，即釋出灑脫奔放的魔力，令人無法抗拒而沉醉於旋律中，隨著節奏哼唱舞動。

那麼，頌為何易名為莎爾莎？莎爾莎是頌的摩登變奏曲？頌與莎爾莎之間有何關係？或者，莎爾莎是新曲種？

威利．齊瑞諾（Willy Chirino，1947-）在1974年所作的莎爾莎《我是》（Soy），歌詞中已隱約透露出兩者之關係：

「若你在塞拉街上和她巧遇，請對她說，我已為她譜寫一首心靈頌樂。」

顯示，莎爾莎就是千變萬化的頌，這其中的轉變與古巴大革命有關。

古巴大革命後，美國對古巴實施禁運，一併封殺古巴出品的音樂，以波多黎各音樂取代之。在古巴方面，雖然經濟受到禁運的影響而日益蕭條，但頌並未就此繁花散盡，從風光轉入蒼涼。卡斯楚政府的社會主義改革政策包括落實民族文化，設立藝術學校培訓更多的專業人士。許多樂人歌手，終其一生以樂聲展現古巴民族意識，對抗美國強勢的音樂工業，為古巴民族音樂盡力。正如「音樂之島」的美名，古巴音樂無遠弗屆，不容小覷。

另外，近百萬古巴人民逃亡美國，古巴音樂也隨之移植美國。古巴大革命期間，西莉亞．克魯斯（Celia Cruz，1925-2003）與所屬樂團正在國外演唱，因而與樂團於1960年移居紐約，她後來單飛，並以其獨特的沙啞唱腔和極富磁性的嗓音，擄獲樂迷的心。另外，威利．齊瑞諾集創作與演唱才華為一身，於1961年流亡邁阿密，作品多元，曲風雖加入美國色彩，仍不失古巴傳統特色。流亡美國的古巴人並非對祖國無情，而是對卡斯楚政權的不滿。魂縈夢牽的思鄉情懷只能寄予音樂，在旋律中恣意馳騁。多位古裔美人樂手以美式古巴音樂，為美國流行界注入活力，甚至得到葛萊美獎。

古巴大革命期間，西莉亞．克魯斯與所屬樂團正在國外演唱，因而與樂團於1960年移居紐約，她後來單飛，以其獨特的沙啞唱腔和極富磁性的嗓音，擄獲樂迷的心。（celiacruz.com/）

頌隨著作曲家移植美國後，悄然變形。古裔美人作曲家以商業考量，藉用畢聶羅的《香腸上加點醬汁》，而將頌易名為「莎爾莎」，凸顯頌的味道、活力、熱鬧與繽紛。如此改變，竟蔚為流行，並在拉丁樂風中獨領風騷。1960年代，莎爾莎有「卡西諾」（casino）之稱，因許多樂團在邁阿密的觀光大飯店、賭場演唱而得名。然而，卡西諾不如莎爾莎來得響亮，亦少了莎爾莎所蘊涵的象徵意義，卡西諾一詞因而逐漸被淡忘。

除了「醬汁」之外，在莎爾莎的歌詞中譜上食物，已成時尚。西莉亞．克魯斯致力推廣莎爾莎，被譽為「莎爾莎女王」，她在《生命即是嘉年華》（La vida es una carnaval）中，以震撼的「蔗糖」（azúcar）詮釋生命之甜蜜。因之，歌詞中出現蔗糖、玉米、番茄、檸檬、香草、小羊排、烤乳豬等，均不足為奇。二十世紀後葉，莎爾莎旋風席捲環加勒比海地區，甚至歐亞各國，這陣狂飆至今依然盪漾不退。

莎爾莎就如醬汁一般，儼然生活必需品，少了她，生活無趣，飲食無味。音樂與食物之聯想，彷彿曼妙的節奏挑逗了嗅覺與味蕾，在旋律中，陶醉於飄渺的香味，品嚐醬汁漸層濃郁不一的味道，令人莫不為之稱奇叫絕。

莎爾莎的魔力來自音樂，卻在嫋嫋舞姿中得到昇華，這種音樂騷？不騷？樂迷心中自有定論。

莎爾莎的魔力來自音樂，卻在嫋嫋舞姿中得到昇華。（Love Music Travel）