法操》美國同志結婚蛋糕案–宗教自由可以做為差別待遇理由嗎？

本次案件的結果，一定程度上影響將美國LGBTQ族群未來的處境，而由於去年川普提名的保守派法官Neil Gorsuch的上任，目前法院呈現保守派4人、自由派4人及中間派1人的情況，因此中間派法官Anthony Kennedy的意見，將成為本次案件中十分重要的關鍵。

法操司想傳媒

根據新聞報導，12月5日，美國聯邦最高法院針對蛋糕店老闆以宗教信仰作為理由，拒絕為同志情侶製作結婚蛋糕，究竟是歧視、又或者是表現自由及宗教信仰自由的保障範圍此一問題進行言詞辯論，其結果如何將成為各方矚目的焦點。

幫你們做蛋糕跟我的信仰不合

這個故事是這樣的：2012年7月，同志情侶David Mullins和Charlie Craig二人

向蛋糕店（Masterpiece Cakeshop）委託製作他們的結婚蛋糕。然而，蛋糕店老闆Jack Phillips認為：如果替同志情侶製作結婚蛋糕，與他本身宗教信仰的教義不符，所以拒絕了他們的委託。

如果聯邦最高法院認定，宗教自由可以做為差別待遇的理由的話，將導致未來其他相類似案件可能也會援用，使的美國社會上本就有的歧視問題更加嚴重。（圖：路透社）

事後這對情侶轉而向科羅拉多州政府下轄的公民權利委員會（the Colorado Civil Rights Commission）求援，認為蛋糕店長的行為，已經違反該州的反歧視法規。本案歷經一、二審訴訟，兩審法院均認為：店主的行為屬於歧視，經上訴後案件進入聯邦最高法院，並在本月5日進行了言詞辯論。

店主認為：製做蛋糕是一種創作「藝術」的行為，如果強迫他製作一個他不願做的結婚蛋糕，已經侵害了他受美國憲法修正條文第一條（First Amendment）所保障的「表現自由」以及「宗教信仰自由」。

相反地，公民權利委員會的律師認為：該州禁止歧視的法律規範，並沒有限制他蛋糕設計的表現自由，而只是限制他的商業行為。並表示：店主僅僅因為對方是同志情侶就拒絕他們，跟設計什麼的根本沒有關係。

美國聯邦最高法院的判決為什麼重要？

如果對法律有點認識的讀者的話，可能會對「大陸法系」及「英美法系」這組名詞有所印象吧！

相較於大陸法系，對英美法系國家而言，除了我們平常聽到的民法、刑法者類已經明文寫成條文的「成文法」之外，也十分重視法院所做出的「判例」。以美國為例，雖然美國國會、地方議會會制定出一套明確的「成文法」法律規範，而如何適用在各個案件中，則必須要由法院的「判例」來明確化，也因此美國法院所做出的判例就具有一定拘束往後法院判決的效果，形成了我們現在所熟悉的美國司法體系。

那為什麼這個案件又這麼受到矚目呢？理由在於：聯邦最高法院是美國法院系統下最高的機關，它所做出來的判例在還沒被自己推翻前，具有拘束下級審法院的能力，也就是我們常聽到的「判決先例拘束原則（stare decisis）」。因此，如果聯邦最高法院認定，宗教自由可以做為差別待遇的理由的話，將導致未來其他相類似案件可能也會援用，使的美國社會上本就有的歧視問題更加嚴重。

後續如何敬請期待！

本次案件的結果，一定程度上影響將美國LGBTQ族群未來的處境，而由於去年川普提名的保守派法官Neil Gorsuch的上任，目前法院呈現保守派4人、自由派4人及中間派1人的情況，因此中間派法官Anthony Kennedy的意見，將成為本次案件中十分重要的關鍵。究竟未來會如何發展，就讓我們繼續看下去吧！

本文經授權轉載自法操 美國同志結婚蛋糕案–宗教自由可以做為差別待遇理由嗎？