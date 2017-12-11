自由開講》如果蔣萬安想選台北市長

◎展昭

國民黨立委蔣萬安，因在藍綠《勞基法》修法戰中，一「站」成名！而他近來上節目時也談到自己的名字由來。蔣萬安表示，自己的名字是爺爺蔣經國取的，當時因為他的父親兒時曾逃難到江西萬安。祖父希望他不要忘本，要記住逃難時的艱苦歲月，因而將他取名萬安。蔣萬安顯然在自我吹噓，因為若是如此，當初為何不讓他們父子認祖歸宗？其用意為何？大家心知肚明。

國民黨立委蔣萬安（中），因在藍綠《勞基法》修法戰中，一「站」成名！（記者陳志曲攝）

蔣經國能為他未來的選舉加分嗎？恐怕未必，畢竟以前是國民黨有意造神，讓人只看到他好的一面，其實他與蔣介石一樣都想當「皇帝」，對自由、民主與人權的迫害，比起蔣介石，未遑多讓，否則美麗島事件、林義雄家屬、陳文成與江南等命案怎麼說？江南命案如果發生在台灣，一樣是無頭公案，同理可推前兩件命案會是誰幹的？

如果蔣萬安想在明年角逐台北市長，應該在明年的228向台北的228和平紀念碑下跪，為台灣的228大屠殺和獨裁者的白色恐怖罪孽謝罪。當時人雖然不是蔣萬安殺的，然而面對歷史，應勇於承擔，否則不能只想繼承蔣家的好處，卻不願意為蔣家以前所做的壞事負責。只有這樣，台灣人民對他才會有正面評價，畢竟這是有先例可循。

1970年12月7日，前西德總理勃蘭特在波蘭華沙猶太起義紀念碑前獻花致敬後，突然自發性下跪，為納粹德國在二戰時種種慘絕人寰的濤天大罪真心懺悔，因為是出自真心才更加令人動容，這就是著名的「華沙之跪」。勃蘭特事後表示「我當時突然感到，僅僅獻上一個花圈是絶對不夠的」。

雖然勃蘭特沒有參與當年對華沙的屠殺與迫害，但是他既然擔任西德總理，就有責任代納粹德國的殺人兇手，向波蘭人謝罪。此事不僅沒有減損勃蘭特與西德的尊嚴，反而提高勃蘭特與戰後德國的國際形象與地位，也為日後歐洲各國願意重新接納德國墊下重要基礎；勃蘭特也因此獲得1971年諾貝爾和平獎。所以屆時如果蔣萬安也能在二二八紀念碑前誠心一跪，代他祖父與曾祖父向台灣人，尤其二二八與白色恐怖受難家屬謝罪，一定可以提高他個人和國民黨的形象。

遺憾的是，至今仍有一些藍營人士，是非搞不清楚，總以為當年二二八與白色恐怖，是「皇民」與中共想推翻阿歐西而搞內亂，所以蔣介石才派兵平亂，雖然「誤殺」幾千人，卻保衛了台灣兩千萬人免於被中共赤化的命運，可真是吹牛不打草稿，被國民黨黨國教育長期愚弄而不自知。其實是陳儀等國府官員貪汙腐敗在前，人民憤怒於後，如同當年國民黨盧漢部隊接管北越時，也是因為官員貪汙腐敗在前，所以被越南人聯合法國驅逐出境。

至於說蔣介石若沒有來台，台灣將被赤化，實在很可笑！當年蔣介石都保不住大陸，如何保衛台灣？金馬守住的原因是日本白團與美國軍援的協助，以及孫立人在台所訓練的部隊犧牲奮鬥的成果。孫立人曾說，蔣介石那些嫡系部隊在大陸已經被中共徹底擊垮，無法在作戰。縱使失去金馬，中共既不敢也沒有能力進犯台灣，畢竟台灣當年是美國的勢力範圍，中共有何膽量？就算有膽量，又有能力嗎？畢竟當年中共進攻金馬所用的船隻，許多還是租用民間的破爛漁船。

讓台灣人民最不能接受的是，最該出來道歉的人，依舊死不悔改也永遠死不認錯，如許歷農、郝柏村與連戰等深藍之流，永遠不會承認他們做錯，甚至還自以爲功在台灣，難怪228大屠殺和白色恐怖受難者家屬不願原諒他們。先前馬英九有事沒事就跑去恭謁獨裁者的陵寢，其內心深處其實是認同獨裁者的所作所為，有口無心道歉一千次也沒有用；如果他跪在228和平紀念碑前並誠心懺悔，溫良恭儉讓的台灣人民早就放下了。試問，陳澄波、柯旗化、張七郎與陳能通等當時台灣社會名流與知識分子，會是「暴民」嗎？國民黨與兩蔣是怎麼對待人家？

這些少數泛藍政客應該跪在228和平紀念碑與綠島的人權紀念碑前誠心懺悔，否則一味對轉型正義反對到底，甚至認為是「鬥爭」或「報復」，只是加深他們的罪孽而已。蔣萬安如果能在正確的時機做出正確的事，代其祖父與曾祖父的不是，向台灣人誠摯道歉，屆時不只是台北市民，台灣人民也將張開雙臂擁抱你，如同大家接受蔣友柏一樣。

（教師）

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