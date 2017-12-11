韋恩的食農生活》讓潔西卡‧艾芭告訴你，天然、無添加的宣稱不再那麼輕易

因產品宣稱天然、無添加而陷入廣告不實的亂象，其實在台灣只能說有過之而無不及。台灣法規環境漏洞百出，而廠商更勇敢，消費者又更容易被廣告所洗腦。提醒大家日後在選購產品時，還是當心點好。

◎韋恩的食．農．生活

2017對美女影星潔西卡‧艾芭的清潔保養事業來說，肯定不是個好過的一年。5年前潔西卡‧艾芭共同創辦一家公司 Honest （誠實），於線上銷售清潔用品及保養品、嬰兒用品等自有品牌商品。一時之間集美女、明星、企業家身分於一身，成為媒體的寵兒。如今很諷刺的是，該公司陸續因為廣告不夠誠實被消費者告上法院而在今年選擇賠償和解。

Honest的定位是天然、植物來源、無刺激性的化學添加、有機的產品，這樣的宣稱當然很符合現在消費者的口味，但是卻因為這些廣告宣稱，陷入多起被消費者控告廣告不實的訴訟。就在今年六月，該公司分別在洛杉磯與紐約的法院達成和解，分別付出7.3與1.5百萬美金，還要退費給有購買特定品項的消費者。

被告的原因主要是有以下兩項:

1.誇大不實宣傳是天然、植物來源的成份，被控其實還是含有多項化學成份，所以廣告是在誤導消費者。而該公司目前已陸續在廣告與包裝上移除爭議的字眼。

2.宣稱不使用有害人體的SLS這種界面活性劑「Honestly free of SLS」，但是被控使用的SCS裡還是含有SLS存在。事後Honest公司仍堅稱SCS來自天然椰子油，而SLS是來自於石油或棕櫚油，但最後仍選擇和解，同時陸續改配方拿掉SCS。

Honest 公司的爭議其實陸續相當不少，包含消費者控訴他們的防曬劑完全沒效果；還有近期內有嬰兒濕巾發黴事件；以及嬰兒爽身粉造成皮膚與眼睛刺激的情形。

這兩起賠償看起來不少，但是2016年該公司營業額高達200萬美金，所以帳面上似乎不會影響公司很大。但是其實這幾件從一兩年前就開始延燒的訴訟案件，卻是相當程度地打擊到了公司的聲譽。因為去年曾傳出日用品的巨人Unilever公司曾開價10億美金洽談收購該公司，但多少被訴訟事件所影響，後來告吹。而該公司IPO計畫也受阻。所以在今年年初，該公司還更換CEO，並且進行裁員，並更改經營模式轉向實體店舖的零售。該公司到去年為止，實際上而未能獲利。

這故事告訴我們，天然、無添加這些字眼，往往只是行銷廣告的噱頭因為合法的化學成份並沒有不好，甚至是有其功用的。而真要做到天然、無添加、純植物來源，會讓產品配方、生產、銷售上有很多限制，難度非常高。策略選擇上必須非常小心，看看自己究竟有沒有能力做到這樣。市面上我相信大部分廠商是做不到的，作不到卻又這樣宣傳，那就是誇大不實或蓄意欺騙了。

同樣的亂象，其實在台灣只能說有過之而無不及。台灣法規環境漏洞百出，而廠商更勇敢，消費者又更容易被廣告所洗腦。所以這幾年我看到太多可疑的天然、植物、恨化學的宣稱了，很多誇大的廣告撲天蓋地，接下來我會另篇以台灣的例子分析給大家聽看看。

本文經授權轉載自韋恩的食．農．生活 讓潔西卡‧艾芭告訴你，天然、無添加的宣稱不再那麼輕易