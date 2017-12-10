恐懼鳥》一人一個聽到腦袋冒煙的陰謀論—川普竟是2036年未來人？！

即使在陰謀論的世界，川普的定位也相當模糊難解，究竟他是推向新世界秩序的旗子，又或是帶來暴風雨的亞馬遜蝴蝶？今天為大家帶來一個關於川普的陰謀論，一個會聽得你腦袋冒煙的陰謀論。

◎恐懼鳥

（事先聲明，小編不相信此陰謀論，但這是我聽過最瘋狂而有趣的一個陰謀論）

不經不覺，川普（Donald Trump，又譯特朗普）已經成為美國總統一年有多。對於他狂放的言行，特別是和金正恩那種中世紀君主也沒做過的隔空叫罵，眾多政治評論員鍥而不捨地嘗試找出當中的策略性，又或者去到某個位索性把所有文件推開，直截了當說︰「他是瘋的，好了嗎？」

不經不覺，川普（Donald Trump）已經成為美國總統一年有多。

即使在陰謀論的世界，川普的定位也相當模糊難解，究竟他是推向新世界秩序的旗子，又或是帶來暴風雨的亞馬遜蝴蝶？小編之前也介紹過川普和青蛙PePe的魔法關係，今天也為大家帶來另一個川普陰謀論，一個會聽得你腦袋冒煙的陰謀論。奇怪的是，這的陰謀論恰好解釋了川普一直以來的瘋狂言行。

你相信川普是2036年未來人嗎？

「科學怪傑與川普家族」

在開始之前，大家還記得未來人John Titor 嗎？2000年，網絡上出現了一個自稱來自2036年的時間旅行者John Titor 。John Titor聲稱受到2036年的美軍指揮，乘坐時光機回到1975年偷取一部BM 5100舊式電腦，好透過裡頭的程式來解決未來世界的電腦問題。

完成任務後，John 趁著空檔來到2000年，探望父母和還是嬰兒的自己。期間John Titor 在各大論壇寫下未來世界的種種，當中預言了美國會發生內戰、中東核戰爭、第三次世界大戰。大約一段日子，John Titor 說要回到未來工作，然後便再沒有音訊。

John Titor 的預言在當時網絡世界掀起軒然大波。當然，我們現在身處的世界尚算天下太平，就知道那些預言不可靠，但不可靠的原因在哪？捏造是其中一個，也有網民說是平行時空來。除此之外，還有一個可能解釋....

假如John Titor的真正身份就是川普呢？

要明白為什麼人們說川普會是John Titor，我們需要先了解川普最尊敬的叔叔—約翰‧川普（John Trump）。

John Trump是一名著名的電子工程師，亦是麻省理工工程學教授。他改良了當時的醫學用X光機，對日後的癌症治療有莫大的貢獻。後來二戰爆發，他更協助盟軍研發更精準的雷達系統，打贏軸心國。

約翰‧川普（John Trump）是一名著名的電子工程師，亦是麻省理工工程學教授。（維基共享）

直到1943年，John Trump收到美國國防部科研委員會（NDRC）的委託，去調查突然在紐約酒店房間神秘死亡的"科學怪傑"尼古拉·特斯拉（Nikola Tesla）。Nikola Tesla是交流電力系統的重要設計者，其電磁學研究也是後世科技的基石，（同時都是現代高考物理的惡夢來源，）曾被喻為「創造出二十世紀的人」。

Nikola Tesla之所以被稱為「科學怪傑」，除了他不在乎財富權勢的態度外，主要是臨近晚年他沈醉在各種聽起來匪夷所思的科學研究裡，例如自由能源、地震機器、死光和時光旅行。他同時亦聲稱自己接收過來自火星的無線電。

雖然官方說Nikola Tesla死於冠心病，但大多數陰謀論者都認為出於CIA之手，然而那是另一個故事來。重點是NDRC委託John Trump去調查Nikola Tesla的筆記，確保裡頭沒有科學知識假如落入敵對間碟手中，會對美國造成危害。

於是乎John Trump埋首研究那堆筆記三日三夜，最後得出的結論是:「（Nikola Tesla）過去15年的付出和想法全都是推測性、哲學性，甚至開創性」，但是「沒有任何嶄新而可行的方法和理論，可以做出實際結果」這就是陰謀論的萌芽點。

尼古拉·特斯拉（Nikola Tesla）是交流電力系統的重要設計者，其電磁學研究也是後世科技的基石，（同時都是現代高考物理的惡夢來源，）曾被喻為「創造出二十世紀的人」。（維基共享）

從來陰謀論都會和官方歷史走一段路，然後到某個位大家不再相信彼此，然後各走各路，愈走愈遠。整個川普未來人陰謀論都建基於「John Trump其實從Nikola Tesla手稿中找到時光旅行的秘密，只是沒有說出來」。

根據陰謀論，當John Trump看到Nikola Tesla手稿時，他深知手稿如果落入NDRC手中，將導致世界毀滅，於是把手稿部份復製再毀掉，自行研究時光機器。John Trump後來掌控了時光機器後，穿越到末來。而在末來迎接他的是被連綿核戰摧殘到慘無人道的世界—亦即是John Titor描述的世界。

沒人知道John Trump有否帶最愛的姪子川普到未來，或者只是把未來的事情告訴他，但陰謀論者相信川普多少知道未來世界的可怕，而且有很深遠的影響。因為從川普的演講，我們不單止看到他們叔姪關係親密，而且川普從叔叔身上學到對核式「超越世代」的理解。

「我最尊敬的叔叔...」

川普談話時不時把最「尊敬的Uncel John」掛在嘴邊，而且對於小叔科學家的身份也非常自豪。例如他曾經在接受《波士頓環球報》訪問是說︰「我父親的弟弟是一個非常聰明的人..... 我們家族有很好的基因。」

另一次在南卡羅來納州演講時，川普也說：「麻省理工的約翰·川普博士有很好的基因，非常好的基因，好吧.，而且非常聰明...」

但最讓陰謀論者關注的是，John Trump如何影響川普對核武的看法，和當中一些不尋常的地方。例如在當選總統前，被記者問到假如將來手持核武的大權，會如何看待？川普提到︰「我叔叔以前對我說過關於核武，在核武還是核武之前。（My uncle used to tell me about nuclear before nuclear was nuclear）」

川普亦告訴《波士頓環球報》︰「他（叔叔）曾告訴我有些事情正在發生，在武器裝備方面，有機會讓世界陷入很糟糕的情況。」

類似的說話也出現在《泰晤士報》的訪問︰「（我的叔叔）多年前，曾告訴我關於那些武器的事的，那些武器的破壞力是如此巨大，足以讓整個世界變得恐怖。」

川普是1946年出世，那時候美國已經擁有核彈，而且在日本投擲過。雖然世界當時籠罩在核戰的陰影，但核彈的恐怖是已知的。為何John Trump仿佛在形容另一種未知的可怕武器？究竟「在核武還是核武之前」又是指什麼？是指之後出現的氫彈，還是只有菁英世界才知道的秘密武器？

另一方面，川普對核擴散也表達出異常悲觀，甚至略帶預言性的看法。他曾經對安德森·古柏（Anderson Cooper）說：「我比任何人都討厭核武。 我叔叔是麻省理工的教授，他曾經告訴過我關於核武的事。」

「我能對你說實話嗎？ 無論如何，這終會發生。無論如何這終會發生，只是時間的問題罷了......」

對於以上說話，我們可以有很多合理解讀，然而陰謀論者卻提出另一個頗瘋狂的可能性︰在John Trump 1985年死後，他將時光機器交給臨死前一直陪伴在身旁的川普，讓川普自行窺探那個可怕的未來。

川普得悉未來的絕望後，決定無論如何都要做些事情阻止。他利用時光機為他原來雄厚的家產再添一倍，讓他有足夠的勢力影響國際。並暗中打壓那些根據未來世界，有機會觸發核戰的危險人物，其中一個就是希拉蕊 （Hillary Clinton）。

另一方面，他在2000年假扮成未來人John Titor，希望透過在網絡散播預言，產生足夠強的蝴蝶效應去影響歷史軌跡。

可惜的是，川普發現未來有自己的韌性，一項危機被剔除，只會有另一個代替品補上，例如預言的中東戰爭變成激進恐怖組織ISIS。隨著00年至12年，ISIS在中東肆虐崛起、希拉蕊以志在必得的姿態參選總統大選、北韓金正恩核危機揮之不散，眼見可怕未來逐步逼見的川普不得不踏上他最不願意走的一步....

他決定參選美國總統，讓世界由自己來掌舵。

「紙牌屋狂想曲」

縱使時勢所逼，然而川普打從心底裡不想當總統，亦自知自己不是當總統的料子，就像他經常說「如果有人他覺得能勝任，他絕不想走入白宮半步」。所以在這時候，川普找來最得力的幫手—現任副總統麥克·彭斯（Mike Pence）。

無錯，彭斯都是時光旅行者，而且其身份更加特殊。有人說他過去常常和川普出入未來，使他的身體產生突變。也有人說他來自更遙遠的未來，擁有一部更強大的時光機。但無論如何，他都有一項川普沒有的特殊能力︰在同一時空裡，出現好幾個自己。

彭斯（或者更確切地說，他的分身）主要職責是滲透政敵的生活，讓他們未能成為川普總統之路的威脅前就被除去。例如提姆·凱恩（Tim Kaine ），希拉蕊的副總統參選人。

雖然凱恩仍然活躍於政界，但其實早在參選前十年，他已經被彭斯鉗制住。你們記得有傳言凱恩是同性戀者嗎？再看看他妻子的樣貌，和彭斯的樣貌對比起來，你明白中間發生了什麼事嗎？

彭斯和凱恩妻子對比圖︰

彭斯（右）和凱恩妻子（紅色圈圈選者，左）（照片來源：http://imgur.com/a/FdOIP ）



（小編雖承認當初看到這裡時，在圖書館失控地笑出來）

事實上，的確有很多這樣的敵人，只是你們沒有聽過，因為在他們可能成為威脅前就已經死掉，又或淪為政治雜卒。所以你現在看那些能和川普正面對抗的人，都有可怕的時光洪流在背後支撐他們。

川普已經不止一次想制止希拉蕊。早在90年代，他已經嘗試過一次，可惜失敗了。那時候他企圖用希拉蕊的老公—克林頓總統的性醜聞，把他們兩夫婦踢出政界。但由於希拉蕊在未來核戰的角色實在太強大，所以歷史還是把她推到紐約州參議員、國務卿、總統候選人。

後來911事件的發生，ISIS的崛起，讓川普意識到希拉蕊這個女人不簡單，她的出現總是伴隨住災難。所以當希拉蕊有意出選總統時，川普也不得不親自出馬，並在艱辛的選舉戰中險勝希拉蕊。

但現在成功當選總統的川普，究竟能否成功阻止John Titor的可怕未來？又或淪為歷史洪流的一部份，把世界推向毀滅呢？

我們拭目以待。

「小總結」

其實陰謀論者還有很多推測，例如他們對比John Titor和川普對黑粉（關注明星缺點與不足的人）的態度，發現兩者回應都是很粗暴和直接；兩人都同樣好似知道很多內情，川普曾經說過︰「我比那些將軍更了解ISIS，相信我。」；川普過去也用很多有"John"的假名去紀念他的叔叔，例如John Miller 和 John Barron，所以為什麼不可以John Titor？

有人甚至說曼德拉效應、青蛙邪神Pepe也是於川普穿梭時空而弄出來。但其實這些「證據」都不是重點，正如文章標題，這系列文章都是介紹些很瘋狂的陰謀論，但你問小編本人當然不相信，太多憑空猜測了，只是小編覺得很有趣所以忍不住和大家分享。

你們試想想如果我們把新世界秩序、秘密社團、希拉蕊與比薩門事件、青蛙邪神Pepe，和未來人川普串聯起來，那將會是一部比魔戒更史詩式的奇幻小說來！

小編衷心希望這陰謀論「永遠只是奇幻小說」來。

本文經授權轉載自恐懼鳥:一人一個聽到腦袋冒煙的陰謀論—川普竟是2036年未來人？！





