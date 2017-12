恐懼鳥》一人一個聽到腦袋冒煙的陰謀論—川普竟是2036年未來人？！

即使在陰謀論的世界,川普的定位也相當模糊難解,究竟他是推向新世界秩序的旗子,又或是帶來暴風雨的亞馬遜蝴蝶?今天為大家帶來一個關於川普的陰謀論,一個會聽得你腦袋冒煙的陰謀論。

◎恐懼鳥

(事先聲明,小編不相信此陰謀論,但這是我聽過最瘋狂而有趣的一個陰謀論)

不經不覺,川普(Donald Trump,又譯特朗普)已經成為美國總統一年有多。對於他狂放的言行,特別是和金正恩那種中世紀君主也沒做過的隔空叫罵,眾多政治評論員鍥而不捨地嘗試找出當中的策略性,又或者去到某個位索性把所有文件推開,直截了當說︰「他是瘋的,好了嗎?」

即使在陰謀論的世界,川普的定位也相當模糊難解,究竟他是推向新世界秩序的旗子,又或是帶來暴風雨的亞馬遜蝴蝶?小編之前也介紹過川普和青蛙PePe的魔法關係,今天也為大家帶來另一個川普陰謀論,一個會聽得你腦袋冒煙的陰謀論。奇怪的是,這的陰謀論恰好解釋了川普一直以來的瘋狂言行。

你相信川普是2036年未來人嗎?

「科學怪傑與川普家族」

在開始之前,大家還記得未來人John Titor 嗎?2000年,網絡上出現了一個自稱來自2036年的時間旅行者John Titor 。John Titor聲稱受到2036年的美軍指揮,乘坐時光機回到1975年偷取一部BM 5100舊式電腦,好透過裡頭的程式來解決未來世界的電腦問題。

完成任務後,John 趁著空檔來到2000年,探望父母和還是嬰兒的自己。期間John Titor 在各大論壇寫下未來世界的種種,當中預言了美國會發生內戰、中東核戰爭、第三次世界大戰。大約一段日子,John Titor 說要回到未來工作,然後便再沒有音訊。

John Titor 的預言在當時網絡世界掀起軒然大波。當然,我們現在身處的世界尚算天下太平,就知道那些預言不可靠,但不可靠的原因在哪?捏造是其中一個,也有網民說是平行時空來。除此之外,還有一個可能解釋....

假如John Titor的真正身份就是川普呢?

要明白為什麼人們說川普會是John Titor,我們需要先了解川普最尊敬的叔叔—約翰‧川普(John Trump)。

John Trump是一名著名的電子工程師,亦是麻省理工工程學教授。他改良了當時的醫學用X光機,對日後的癌症治療有莫大的貢獻。後來二戰爆發,他更協助盟軍研發更精準的雷達系統,打贏軸心國。

約翰‧川普(John Trump)是一名著名的電子工程師,亦是麻省理工工程學教授。(維基共享)

直到1943年,John Trump收到美國國防部科研委員會(NDRC)的委託,去調查突然在紐約酒店房間神秘死亡的"科學怪傑"尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla)。Nikola Tesla是交流電力系統的重要設計者,其電磁學研究也是後世科技的基石,(同時都是現代高考物理的惡夢來源,)曾被喻為「創造出二十世紀的人」。

Nikola Tesla之所以被稱為「科學怪傑」,除了他不在乎財富權勢的態度外,主要是臨近晚年他沈醉在各種聽起來匪夷所思的科學研究裡,例如自由能源、地震機器、死光和時光旅行。他同時亦聲稱自己接收過來自火星的無線電。

雖然官方說Nikola Tesla死於冠心病,但大多數陰謀論者都認為出於CIA之手,然而那是另一個故事來。重點是NDRC委託John Trump去調查Nikola Tesla的筆記,確保裡頭沒有科學知識假如落入敵對間碟手中,會對美國造成危害。

於是乎John Trump埋首研究那堆筆記三日三夜,最後得出的結論是:「(Nikola Tesla)過去15年的付出和想法全都是推測性、哲學性,甚至開創性」,但是「沒有任何嶄新而可行的方法和理論,可以做出實際結果」這就是陰謀論的萌芽點。

尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla)是交流電力系統的重要設計者,其電磁學研究也是後世科技的基石,(同時都是現代高考物理的惡夢來源,)曾被喻為「創造出二十世紀的人」。(維基共享)

從來陰謀論都會和官方歷史走一段路,然後到某個位大家不再相信彼此,然後各走各路,愈走愈遠。整個川普未來人陰謀論都建基於「John Trump其實從Nikola Tesla手稿中找到時光旅行的秘密,只是沒有說出來」。

根據陰謀論,當John Trump看到Nikola Tesla手稿時,他深知手稿如果落入NDRC手中,將導致世界毀滅,於是把手稿部份復製再毀掉,自行研究時光機器。John Trump後來掌控了時光機器後,穿越到末來。而在末來迎接他的是被連綿核戰摧殘到慘無人道的世界—亦即是John Titor描述的世界。

沒人知道John Trump有否帶最愛的姪子川普到未來,或者只是把未來的事情告訴他,但陰謀論者相信川普多少知道未來世界的可怕,而且有很深遠的影響。因為從川普的演講,我們不單止看到他們叔姪關係親密,而且川普從叔叔身上學到對核式「超越世代」的理解。

「我最尊敬的叔叔...」

川普談話時不時把最「尊敬的Uncel John」掛在嘴邊,而且對於小叔科學家的身份也非常自豪。例如他曾經在接受《波士頓環球報》訪問是說︰「我父親的弟弟是一個非常聰明的人..... 我們家族有很好的基因。」

另一次在南卡羅來納州演講時,川普也說:「麻省理工的約翰·川普博士有很好的基因,非常好的基因,好吧.,而且非常聰明...」

但最讓陰謀論者關注的是,John Trump如何影響川普對核武的看法,和當中一些不尋常的地方。例如在當選總統前,被記者問到假如將來手持核武的大權,會如何看待?川普提到︰「我叔叔以前對我說過關於核武,在核武還是核武之前。(My uncle used to tell me about nuclear before nuclear was nuclear)」

川普亦告訴《波士頓環球報》︰「他(叔叔)曾告訴我有些事情正在發生,在武器裝備方面,有機會讓世界陷入很糟糕的情況。」

類似的說話也出現在《泰晤士報》的訪問︰「(我的叔叔)多年前,曾告訴我關於那些武器的事的,那些武器的破壞力是如此巨大,足以讓整個世界變得恐怖。」

川普是1946年出世,那時候美國已經擁有核彈,而且在日本投擲過。雖然世界當時籠罩在核戰的陰影,但核彈的恐怖是已知的。為何John Trump仿佛在形容另一種未知的可怕武器?究竟「在核武還是核武之前」又是指什麼?是指之後出現的氫彈,還是只有菁英世界才知道的秘密武器?

另一方面,川普對核擴散也表達出異常悲觀,甚至略帶預言性的看法。他曾經對安德森·古柏(Anderson Cooper)說:「我比任何人都討厭核武。 我叔叔是麻省理工的教授,他曾經告訴過我關於核武的事。」

「我能對你說實話嗎? 無論如何,這終會發生。無論如何這終會發生,只是時間的問題罷了......」

對於以上說話,我們可以有很多合理解讀,然而陰謀論者卻提出另一個頗瘋狂的可能性︰在John Trump 1985年死後,他將時光機器交給臨死前一直陪伴在身旁的川普,讓川普自行窺探那個可怕的未來。

川普得悉未來的絕望後,決定無論如何都要做些事情阻止。他利用時光機為他原來雄厚的家產再添一倍,讓他有足夠的勢力影響國際。並暗中打壓那些根據未來世界,有機會觸發核戰的危險人物,其中一個就是希拉蕊 (Hillary Clinton)。

另一方面,他在2000年假扮成未來人John Titor,希望透過在網絡散播預言,產生足夠強的蝴蝶效應去影響歷史軌跡。

可惜的是,川普發現未來有自己的韌性,一項危機被剔除,只會有另一個代替品補上,例如預言的中東戰爭變成激進恐怖組織ISIS。隨著00年至12年,ISIS在中東肆虐崛起、希拉蕊以志在必得的姿態參選總統大選、北韓金正恩核危機揮之不散,眼見可怕未來逐步逼見的川普不得不踏上他最不願意走的一步....

他決定參選美國總統,讓世界由自己來掌舵。

「紙牌屋狂想曲」

縱使時勢所逼,然而川普打從心底裡不想當總統,亦自知自己不是當總統的料子,就像他經常說「如果有人他覺得能勝任,他絕不想走入白宮半步」。所以在這時候,川普找來最得力的幫手—現任副總統麥克·彭斯(Mike Pence)。

無錯,彭斯都是時光旅行者,而且其身份更加特殊。有人說他過去常常和川普出入未來,使他的身體產生突變。也有人說他來自更遙遠的未來,擁有一部更強大的時光機。但無論如何,他都有一項川普沒有的特殊能力︰在同一時空裡,出現好幾個自己。

彭斯(或者更確切地說,他的分身)主要職責是滲透政敵的生活,讓他們未能成為川普總統之路的威脅前就被除去。例如提姆·凱恩(Tim Kaine ),希拉蕊的副總統參選人。

雖然凱恩仍然活躍於政界,但其實早在參選前十年,他已經被彭斯鉗制住。你們記得有傳言凱恩是同性戀者嗎?再看看他妻子的樣貌,和彭斯的樣貌對比起來,你明白中間發生了什麼事嗎?

彭斯和凱恩妻子對比圖︰

彭斯(右)和凱恩妻子(紅色圈圈選者,左)(照片來源:http://imgur.com/a/FdOIP )



(小編雖承認當初看到這裡時,在圖書館失控地笑出來)

事實上,的確有很多這樣的敵人,只是你們沒有聽過,因為在他們可能成為威脅前就已經死掉,又或淪為政治雜卒。所以你現在看那些能和川普正面對抗的人,都有可怕的時光洪流在背後支撐他們。

川普已經不止一次想制止希拉蕊。早在90年代,他已經嘗試過一次,可惜失敗了。那時候他企圖用希拉蕊的老公—克林頓總統的性醜聞,把他們兩夫婦踢出政界。但由於希拉蕊在未來核戰的角色實在太強大,所以歷史還是把她推到紐約州參議員、國務卿、總統候選人。

後來911事件的發生,ISIS的崛起,讓川普意識到希拉蕊這個女人不簡單,她的出現總是伴隨住災難。所以當希拉蕊有意出選總統時,川普也不得不親自出馬,並在艱辛的選舉戰中險勝希拉蕊。

但現在成功當選總統的川普,究竟能否成功阻止John Titor的可怕未來?又或淪為歷史洪流的一部份,把世界推向毀滅呢?

我們拭目以待。

「小總結」

其實陰謀論者還有很多推測,例如他們對比John Titor和川普對黑粉(關注明星缺點與不足的人)的態度,發現兩者回應都是很粗暴和直接;兩人都同樣好似知道很多內情,川普曾經說過︰「我比那些將軍更了解ISIS,相信我。」;川普過去也用很多有"John"的假名去紀念他的叔叔,例如John Miller 和 John Barron,所以為什麼不可以John Titor?

有人甚至說曼德拉效應、青蛙邪神Pepe也是於川普穿梭時空而弄出來。但其實這些「證據」都不是重點,正如文章標題,這系列文章都是介紹些很瘋狂的陰謀論,但你問小編本人當然不相信,太多憑空猜測了,只是小編覺得很有趣所以忍不住和大家分享。

你們試想想如果我們把新世界秩序、秘密社團、希拉蕊與比薩門事件、青蛙邪神Pepe,和未來人川普串聯起來,那將會是一部比魔戒更史詩式的奇幻小說來!

小編衷心希望這陰謀論「永遠只是奇幻小說」來。

