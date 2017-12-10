自由開講》新北突襲拆違建 「低端人口」何去何從？

◎侯宗穎

「低端人口」一詞起源於中國，通常用來指低收入的基層勞動者， 之所以突然受到關注， 是因為上個月底北京一處住宅與倉儲混合的公寓發生大火釀成19死 悲劇，為此中國政府大力驅趕這一類基層勞動者， 儘管天氣嚴寒仍鐵腕拆除違建，將住客趕出家門。 金馬最佳紀錄片獲獎人、中國籍的導演馬莉一句自己可能「 屬於待被清掃的低端人口」，就讓中國切斷金馬直播，可見「 低端人口」一詞已在中國引起波瀾。

無獨有偶，雙北近半個月來也發生兩起嚴重的出租套房火災，共造成 10人死亡，誘使台北、新北市府紛紛表態，將強力掃蕩違建， 新北市更是劍及履及，住戶表示週三才接到通知，週五就被拆。 建造違建藉此牟利的屋主有錯，但住戶何其無辜， 只見市府突襲拆除，工務局還通知媒體拆除地點， 卻不見相關單位協助住戶搬遷，何況出租套放的住戶， 幾乎都是學生或基層勞工，否則怎麼願意住在狹小的違建套房內。 市府只顧拆違建，卻不關心住客處境，其作法與中國政府有何不同？

無獨有偶，雙北近半個月來也發生兩起嚴重的出租套房火災，共造成10人死亡，誘使台北、新北市府紛紛表態，將強力掃蕩違建，新北市更是劍及履及，住戶表示週三才接到通知，週五就被拆。（資料照民，眾提供）

市府如果真的是為了安全而加強違建拆除， 那麼應該先清查違建建材是否防火、逃生動線是否順暢等問題， 將有安全疑慮的違建列為優先拆除對象， 並且協助違建住戶搬遷至政府社會住宅或協助媒合合乎法規的出租套 房，否則住客只是從這個違建搬到另一個違建罷了。

市府選擇拆中和景新街出租套房殺雞儆猴，究竟是急迫的安全問題， 還是該處方便大型機具進入，好讓媒體朋友拍攝？

（台聯中央辦公室主任）

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