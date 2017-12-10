自由開講》柯P是否太鄉愿？

◎陳振

促進轉型條例通過後，柯文哲說這是「正義者的勝利， 但不要冤冤相報」，到底有沒有搞錯？這怎麼能說是「 正義者的勝利」？又談何「冤冤相報」？

促進轉型條例通過後，柯文哲說這是「正義者的勝利，但不要冤冤相報」，到底有沒有搞錯？（資料照，記者劉信德攝）



照他的邏輯， 二二八與白色恐怖所死難或遭受政治迫害的人都是活該倒楣嗎？ 林義雄家屬與陳文成的命案兇手都可以不必追究嗎？ 柯P忘了自己祖父當年是怎麼被國民黨迫害而死嗎？ 那些以殘忍手段刑求政治犯的幫兇們，是否都該讓他們逍遙法外， 繼續享受納稅人的稅金嗎？



柯P是否還在刻意討好藍營人士以便角逐連任？他不知道「 轉型正義」為何物，否則為何連簡單的捷運中正紀念堂站改名， 至今還原封不動？他曾說讓獨裁者留在那裡，沒有甚麼不好， 讓民眾可以知道「歷史」的變化。不知他這樣的話， 若說給德國或波蘭官員聽時，人家會作何感想？



20世紀，國民黨執政，阿扁擔任台北市長， 可以改介壽路為凱達格蘭大道；21世紀，民進黨執政， 柯P擔任台北市長，卻不願將中正紀念堂站改名為民主紀念館。 扁與柯P的魄力為何差這麼多？如今柯P居然還好意思說風涼話， 是否對得起自己祖父與所有二二八與白色恐怖之受難家屬？



柯P可知當年有多少醫生枉死在蔣介石手中嗎？ 花蓮張七郎父子的滅門血案總該知道吧？ 難道他們是國民黨大老口中所說的「皇民」或「叛亂份子」嗎？ 國民黨還到處立獨裁者銅像與紀念館，無異於在人家傷口撒鹽！ 國民黨高官表面上同情政治受害者的悲慘遭遇， 卻定期到慈湖祭拜獨裁者，可說是表裡不一的小人。



每當社會談到二二八與白色恐怖時， 一些國民黨人總是叫大家往前看，不要往後看？若是如此， 那麼讀歷史做甚麼？還有一些鄉愿的人士說，談過去的事有何用處？ 對經濟有何幫助？為何不全力拚經濟？試問，德國、波蘭與以色列， 二十多年來不斷地進行轉型正義，為了是甚麼？ 又有影響其經濟發展嗎？



一個只知拚經濟而不顧歷史是非與正義的國家， 只知有受害者而無加害者的社會，國家如何往前邁進？ 社會如何正常發展？一些只知拚經濟而不顧歷史是非與正義的人， 與只會吃喝睡的「豬仔」有何異？念到台大博士， 是教授也是首都市長的柯P，怎麼會不知這個道理呢？





（大學教授）

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