無以酩狀》Tennis Girl：《勝負反手拍》不管對錯只看勝負

景氣與世道持續嚴寒的日子，能怎麼度過呢？當然就喝杯「網球少女」暖暖身心啊。

縮梭

以1973年獲得「性別大戰網球賽」勝利的網球選手比莉珍．金恩（Billie Jean King）為靈感，電影《勝負反手拍（Battle of the Sexes）》描述當時女子網球選手薪資獎金僅有男選手的八分之一，即使女子網球賽門票收入與男子球賽相當，也無法改變男權霸道。金恩於是選擇另外成立女子網球協會，透過實際作為證明女性的努力也能值得對等報酬。

電影《勝負反手拍》以「性別大戰網球賽」為靈感。（圖：Cloud Eight Films）

現代網球起始於19世紀中後期社交場合，1877年英國倫敦舉辦的首屆溫布頓錦標賽遲至七年後才開放女性參賽；隨著國際網球總會成立，這項運動得以迅速襲捲世界各地發展。期間不乏多位亮眼的女性選手，如1920年時期習慣在中場喝點威士忌或咖啡補充體力的法國網球女神蘇珊・朗格倫（Suzanne Lenglen）、被稱作撲克臉小姐的美國選手海倫・威爾斯穆迪（ Helen Wills Moody）。

蘇珊・朗格倫被譽為法國網球女神，以運動員身份躋身名流。（圖：libertaddigital.com）

儘管如此，英國《每日鏡報》仍舊在一篇報導上轉述美國網球選手史坦．史密斯對這些網球女孩們的歧視，認為她們終將失去女人味並且無法適應社會。

金恩致力消弭男女選手這般不平等對待，爭取各界對女性體育活動重視與援助；為了感念她的貢獻，美國網球協會在2008年將美網公開賽的主場館－國家網球中心更名為比莉珍．金恩網球中心。

每逢夏末秋初美網公開賽（US Open）舉辦時，主辦方都會於比莉珍．金恩網球中心鄰近街道搭建起美食村（Food Village）提供觀眾們吃喝。一如肯塔基賽馬盛會必喝的薄荷茱莉普（ Mint Julep）調酒、溫布頓球賽人手數杯的「皮姆之杯（Pimm's Cup）」，美網公開賽也有其代表調酒－「哈尼平手（Honey Deuce）」。

美網公開賽熱鬧的美食村。（圖：Gildshire）

這款由法國灰雁伏特加（Grey Goose Vodka）品牌大使尼克．莫頓（Nick Mautone）在2007年為美網設計的「哈尼平手」，使用37.5毫升灰雁伏特加，15毫升華冠桑椹香甜酒（ Chambord ）或其它覆盆莓香甜酒，裝滿碎冰後再注入新鮮檸檬水，加上哈蜜瓜球串為飾。冰涼酸甜口感，適中的酒精強度（約10% ABV），很快就成為觀眾們豔陽天底下的心頭好；三顆綠色的哈蜜瓜球代表雙方各取得三球分數而平手（Deuce，網球術語，指40分比40分）。

美網公開賽的代表調酒Honey Deuce。（圖：InStyle）

另一款與網球相關的經典調酒「球拍（Racquet）」被視為馬丁尼（Martini）的變化版本，根據美國調酒考古學家－大衛．旺德里奇（David Wondrich）研究，起始於1893年紐約極富盛名的曼哈頓俱樂部。以60毫升琴酒（Gin，大衛建議使用Plymouth品牌）、30毫升不甜苦艾酒 （Dry Vermouth）、各少量白可可香甜酒（Crème de Cacao White）與柑橘苦精（Orange Bitters），冰鎮攪拌後倒入馬丁尼杯中，再噴附檸檬皮油；調酒「球拍」的豐富草本滋味柔順 ，帶著一點可可甜味與柑橘尾韻。

被視為是Martini變化版本的Racquet。

記載於海曼．蓋爾（Hyman Gale）與杰拉爾德．馬可（Gerald Marco）於1937年共同編撰的 《The How and When》葡萄酒與烈酒使用指南一書中，調酒「網球少女（Tennis Girl）」帶著些許酸甜又不失紮實力道的酒體，與球場上絲毫不遜於男人的網球女將形象相襯。以45毫升不甜苦艾酒為主體，搭配15毫升調和式蘇格蘭威士忌（Blended Scotch），加上一點萊姆汁後搖盪均勻，裝盛於雞尾酒杯中。

以調和式威士忌調製的Tennis Girl。

剛開始的網球活動偏重社交性質，逐漸發展成正式賽事過程不乏許多酒類品牌拿網球作為廣告；除了啤酒與葡萄酒，烈酒與調酒也將之視為行銷重點。其中又以琴湯尼（Gin Tonic）此類消暑聖品為大宗，琴酒與通寧水的形象廣告，甚至是美國威士忌或蘇格蘭威士忌。當然也讓許多相關調酒順理成章出現於各大賽事觀眾席間。

琴酒與網球的清新健康廣告。（圖：Adaholic）

電影《勝負反手拍》將抗爭運動交由勝負來憑斷是最簡易的方式，卻不必然是最適切又得宜的手段；即使眾志能成城但是耗時，所幸比莉珍．金恩取得了勝利，用分數證明女性運動員並不只是花拳繡腿。只可惜許多面對不公義的抵抗無法皆交由賭注，反映於選票的勝負也只是迎來另一方陳腐作為輪替；體壇女權有這件事推波助瀾，社會勞工卻沒有這樣的幸運。

在景氣與世道持續嚴寒的日子，只能喝杯「網球少女」暖暖身心了。

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