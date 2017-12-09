瞭望之窗》中國滲透中東歐，歐盟高度警戒

歐盟明知中國滲透中東歐之舉背後的企圖，也不可能關閉與北京做生意的機會。但北京慣用的技倆和手法是：承諾未能兌現、興建工程多輸入中國勞工，遑論經由佈建基礎建設工程，大舉入侵當地通訊傳播系統，宣傳中國文化，將協建的港口與基礎設施作為中國軍事與能源運輸通道等。這對於在民主制度、法治秩序已臻成熟的多數歐盟國家而言，不啻為嚴重威脅。更遑論貿易是雙邊的，中國部份產業在國際傾銷，且內部市場未開放，貿易障礙重重，都是與歐盟摩擦的導火線。

托克維爾

十月底，中國國家主席習近平在北京舉行的十九大成功鞏固其領導權力，並揭櫫長程中國外交戰略，重申推動「一帶一路」工程。總理李克強旋即於十一月底參加在俄羅斯索契舉行的「上海合作組織峰會」，接著前往匈牙利布達佩斯，出席第五屆中國與中東歐國家的「十六加一」峰會。幾近同時，中國一列火車駛進中歐小國斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦車站，兩國盛大舉行觀迎儀式，迎接中國貨品到來。

這場「十六加一」峰會自2012年起舉行，直到今年特別引起關注，除了時機點特殊之外，近期與歐盟屢起齟齬、且國內施政不佳的匈牙利總理歐爾班更有意利用此一峰會，營造國內支持，作為明年連任選舉造勢。「十六加一」峰會是「一帶一路」戰略下，中國欲運用其經濟誘因滲透中東歐的設計，這當然也引發歐盟的戒心，認為這是北京刻意拉攏中東歐與巴爾幹半島國家的分化舉動。

李克强出席十六加一峰會。右為匈牙利總理歐爾班。（圖：網路）

「十六加一」議程旨在經由投資基礎建設與交通設施，進一步強化中國與中東歐、巴爾幹半島國家關係。根據中國官方統計數字，北京已經在此區域投下超過美金八十億，自2011年以來，中國與中東歐國家的貿易成長11%。但嚴格檢視，這數字就算精確，也不是太驚人，因為中國對於這十六個國家也有優先順序，那就是非歐盟國家優先，避免直接涉及貿易相關法規的糾紛，以及歐盟的反彈。至於親中的匈牙利，除了經濟因素，還有前述的匈國內部政治考量。

獲利最多的是巴爾幹半島的塞爾維亞、蒙的內哥羅、波士尼亞這些未接受歐盟經援或是未受歐盟法規約制的國家。北京在塞爾維亞造橋鋪路、興建能源設施和鐵路系統。最著名的旗艦計劃就是從塞爾維亞首都貝爾格勒直通匈牙利首府布達佩斯的高速鐵路即將動工。未來這條運輸系統將直接運送從希臘港口上岸的貨物直達歐洲內陸，較過去鐵路運輸節省七個小時。

只是年初歐盟對於這項工程的標案是否符合相關法規標準仍有質疑，未來仍會持續監督考核相關作業。這也突顯中國欲藉由打通中東歐來滲透歐盟的野心，不但已經讓歐盟主流派有所警惕，未來在法規的適應性上，也將面臨挑戰。例如，拉脫維亞也歡迎中國在境內興建港口與鐵路，俾運送貨品到北歐地區，但中國公司也必須面臨與歐盟公司的競爭，不必然能夠輕鬆拿到合約。

從塞爾維亞首都貝爾格勒直通匈牙利首府布達佩斯的高速鐵路即將動工。未來這條運輸系統將直接運送從希臘港口上岸的貨物直達歐洲內陸，較過去鐵路運輸節省七個小時。（圖：新華社）

八月底，德國外長蓋布瑞爾在巴黎公開呼籲歐盟國家要團結，切勿被中國分化。他說中國主張「一個中國原則」，但歐盟也堅持「一個歐盟政策」，暗示北京別想拉攏前蘇聯解體後、且經濟發展程度尚未健全的若干中東歐國家。今年夏天，當習近平在北京主辦「一帶一路」峰會時，歐盟、印度、美國等皆未給予背書。由此可見，歐盟主流派對於中國勢力的入侵，抱持戒慎恐懼的態度來因應。

中國決定「轉向」歐洲，當然也有其全球戰略思考。亦即趁著美國川普政府採取「美國優先」的經濟民族主義，退出「泛太平洋夥伴協議」（TPP）和巴黎氣候變遷協定，讓各國憂心忡忡之際，經由幾個月前習近平出席「世界經濟論壇」的談話，型塑中國取代美國成為自由貿易推手和國際建制維持者的國際形象。尤其，如果川普政府與歐盟關係陷入緊張，中國更可趁虛而入，大搞分化離間。

習近平在北京主辦「一帶一路」峰會時，歐盟、印度、美國等皆未給予背書。（AP）

中國是歐盟第二大貿易夥伴，歐盟也是中國最大的貿易夥伴。2016年中國投資歐盟國家金額達到350億歐元，較2015年成長77%。歐盟明知中國滲透中東歐之舉背後的企圖，也不可能關閉與北京做生意的機會。但北京慣用的技倆和手法是：承諾未能兌現、興建工程多輸入中國勞工，遑論經由佈建基礎建設工程，大舉入侵當地通訊傳播系統，宣傳中國文化，將協建的港口與基礎設施作為中國軍事與能源運輸通道等。這對於在民主制度、法治秩序已臻成熟的多數歐盟國家而言，不啻為嚴重威脅。更遑論貿易是雙邊的，中國部份產業在國際傾銷，且內部市場未開放，貿易障礙重重，都是與歐盟摩擦的導火線。

誠如筆者詢問一位中歐國家國會議員對於中國挾經貿實力大舉進軍中東歐有何感想？他抱著一則以喜、一則以憂的態度回應：

中國的火車運來大批中國貨，但我們會看回程時，火車上是否載滿歐洲貨？