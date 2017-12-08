自由開講》徐總召，凡事請三思而後行

黃豐仁

十二月八日的立法院，非常的有趣。 時代力量的徐永明總召，在早上搶先進入議場要遞案時，帶著自己隨行助理要一同進入拍照，被一旁的民進黨委員勸告，認為助理實在不宜一同進入議場，更不宜在議場拍照。沒想到，在稍後的媒體訪問時，被詢問到此問題，徐永明委員卻生氣的表示：「這要由院長來詢問我！」。

而中午的《公投法》協商，民進黨與國民黨及親民黨，好不容易達成協議，同意今日先就沒有異議的五十條條文完成二讀程序，下周二的院會，再來就各黨有不同意見的條文做處理，結果時代力量的徐永明總召又有意見了，不斷堅持今天必須要處理完，對於自己提出的延長開會時間動議絲毫不退讓，最後甚至演出退席的劇碼，令在場的各黨代表十分錯愕。

徐永明對於自己提出的延長開會時間動議絲毫不退讓，最後甚至演出退席的劇碼，令在場的各黨代表十分錯愕。（記者方賓照攝）

就今天徐永明委員表現來看，我們可以理解做為小黨的總召，必須要有一定程度的表態，才能爭取小黨的生存空間。只是從《勞基法》審查的杯葛理由，到今天的種種，我們只能說，徐永明委員，政治真的不是這樣玩的。

拿助理進議場這件事來說吧，事實上，《立法院議場管理規則》本就有明訂，攝影人員限於二樓進行拍照，連有採訪證的各大媒體記者，都能乖乖的遵守這項規定，實在不能理解徐永明委員或是其所屬之黨團，為何會發生這種錯誤？此外，關於這項規定，不僅僅是各委員，甚至是立法院職員都能清楚的解釋，何需一定要院長來親自與徐總召解釋？這樣的發言，除了不尊重院長，更是踐踏立法院的議事規則。

又，《公投法》在歷經多屆國民黨強烈阻擋之後，今日能順利將絕大部分的條文二讀，已可說是取得歷史性的重大進展，剩餘有爭議的條文，也獲得國民黨與親民黨同意，甚至民進黨也讓步，將於十二月十二日的院會進行協商處理，實在不懂為何徐永明委員如此堅持，一定要在八日處理完畢，還拿在外繞行總統府抗議的人民作主志工做為理由，這就令人感到十分不解了。

第一，立法院院會長久以來，都是「五二一次會」，也就是星期五與星期二是一次院會，因此，就算八日的院會無法處理完，但十二日的院會若能順利協調出一個結果，則依然能夠在本次院會處理完畢。

第二，以國民黨來說，《促轉條例》的通過，對他們而言算是一次重大挫敗，如果今天強行處理有爭議的公投法條文，難保國民黨不會狗急跳牆，使出各種手段來杯葛議事，這才是支持《公投法》通過的各界人士，所最不希望看到的，徐總召身為政治學的教授，不可能不知道「政治是妥協的藝術」這個道理，把你的敵人逼急了，孫子兵法有云：「圍師必闕」，國民黨為了求取生存，絕對會使出極端的手段奮力一搏，因此，徐總召今天這樣的表現，坦白說，實在令人懷疑其做為一黨總召的適格性。

時代力量做為新興的政黨，承載了許多人對於台灣政治的期待與希望，黨團成員的所作所為，皆是眾人的焦點，更是許多有志於政治的年輕朋友之模範，切莫逞一時之快，卻毀了台灣難得可以轉型成為一個正常國家的契機！

（智庫研究員）

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