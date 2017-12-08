日本自由行》日本人是怎麼辦到的？ 這道命題與讚嘆《哈日解癮雜貨店》會從各種角度給你答案

每個人都有故事，很喜歡作者挖掘介紹的人事物。收錄的篇章中有再造重生的淚與感動，有堅定信念甘之如飴的一生懸命，有發想奇特文創滿點的他山之石，更有波瀾萬丈宿命PK的百年傳說……，每個故事有緃深有底蘊，執念少不了，初心看得見，非常接地氣，大家每每讚嘆「日本人是怎麼辦到的？」這道命題，本書會從各種角度給你答案。

小葉日本台

書寫日本，在台灣一直都是顯學，寫的人不少，樣貌很多元，舉凡吃喝玩樂到再艱澀冷門，上網google多半找得到。寫不難，但內容要有自己的風格特色，且能有口碑者，不容易喔！

《哈日解癮雜貨店》就是一本題材多哏，滿滿故事，不管你哈不哈日，有沒有銀兩哈日，都會讀得興致盎然兼長知識的作品。

管你哈不哈日，有沒有銀兩哈日，買了這本書都會讀得興致盎然又兼長知識。（圖：印刻文化）

每個人都有故事，很喜歡作者挖掘介紹的人事物。收錄的篇章中有再造重生的淚與感動，有堅定信念甘之如飴的一生懸命，有發想奇特文創滿點的他山之石，更有波瀾萬丈宿命PK的百年傳說……，每個故事有緃深有底蘊，執念少不了，初心看得見，非常接地氣，大家每每讚嘆「日本人是怎麼辦到的？」這道命題，本書會從各種角度給你答案。

故事之一〈《文庫X》地方書店店員的神祕銷售術〉：明明內容很優的書卻可能是書名太弱賣不出去？太可惜了，乾脆把書加張紙包起來，純手工自己寫文案寫推文，然後遮住原書名另取叫《文庫X》，果真吸引讀者好奇，少掉沒亮點原書名的先入為主，書就這麼大賣了！原來書店店員未必只是上下架、進退貨、歡迎光臨和結帳等這般勞務，這是屬於成天與書共舞的職人本命。

故事之二〈畢業沒頭路才是贏家的東京藝大〉：東京藝大畢業生有一半下落不明，順利找到工作反倒被歸類為「敗組」。這篇文章一出臉書轉貼分享超熱烈，好多相關科系的年輕人迴響有被勵志到，追求藝術的價值本就不該等於22K，這是擠身世界一流的東京藝大教我們的事。

故事之三〈「完敗女王」賽馬春麗〉和〈逃過三次死劫的大阪強運奇「雞」〉：這兩個故事，這兩隻動物的生命歷程，不只是關關難過關關過的趣味，存在就有價值，「春麗」的屢敗屢戰，零勝一百一十三敗，激勵許多瀕臨自殺邊緣的失意人，她是失敗者的「希望之星」，更因此被封為賽馬界的「玉女偶像」。至於那隻福大命大的強運奇「雞」，則是樂天知命，不懼死神召喚，動物園的小雞人氣爆棚，動物園的奇「雞」可以大搖大擺橫著走，總之活得精采，認真做自己，牠們簡直就是魯蛇的勵志典範。

買書就送強運雞書簽喔。（圖：本站提供）

強運到救人又救己的雞界魯蛇典範正寬君（左）與仍是中雛時的小弟吉人。（http://blog.zaq.ne.jp/zoo_tennoji6/category/73/）

故事之更多：比如日劇《小孤島大醫生》和《拿破崙之村》的主角原型並非虛構的，現實人生的他們比日劇演的不知傳奇精采多少倍！比如東本日311災後重生的「奇跡醬油廠」和女設計師「把失去的家畫回來」的人心撫慰，過程中的勇氣與療癒，動容之外，見證的是屬於生命力的展現。又比如「茨城VS.群馬」、「天王山VS.關原」、「早稻田VS.慶應」、以及甲子園百年經典「箕島VS.星稜」的人生延長賽等的各式PK，不僅充滿戲劇性，包裝後營造出的對決哏同樣賣相十足。

身為本書作者的另一半，除了可以第一手先睹為快外，也完全了解每個主題，每篇文章，翠儀所耗費的時間精力。台灣人去日本旅遊的頻率超級高，愈玩愈精，愈玩愈細，這本《哈日解癮雜貨店》基本上可以算是出遊之外的補完，補你熱門景點之外沒太多機會可以到訪的地方，比如那個有山村阿婆賣樹葉締造傳奇的德島上勝町；補你到此一遊吃好料，打卡自拍背後更多屬於在地文化的原來如此，比如人家夏天吃鰻魚的習俗其實和咱們中秋節烤肉有著異曲同工之妙，都是藉由成功的廣告所創造「唬爛」出來的；還有啊，或者是你的老毛病又犯了，沒錢沒閒時，隨時都可以在此哈日雜貨店解解癮！

老婆出書，老公當然要大推力挺，不只是小葉賣瓜自誇，這本書真的超有料，趣味滿點，知識滿點。