胡，怎麼說》蔣萬安現象-親中統派大反撲的支點

一心改革救國團的理事長白秀雄，遭李鍾桂及其人馬圍剿逼退，婦聯會拖延拒交還不當取得的資產，說要捐160億給長照基金卻在天上飄。這兩個與國民黨有親密關係、原掛著「反共」大旗的團體，現在不反共了，卻轉成阻撓轉型正義、反改革的灘頭堡！

婦聯會拖延拒交還不當取得的資產，說要捐160億給長照基金卻在天上飄。（資料照，記者陳鈺馥攝）

促進轉型正義條例因國民黨一路杯葛，拖了15年才通過，但國民黨仍擺出「死豬不怕開水燙」樣，黨魁吳敦義稱，轉型正義只針對國民黨，他們反對到底；藍委還放話威脅稱，未來國民黨重新執政，將對蔡總統展開報復。

要問吳黨魁的是，六十多年來，曾經威權專制、不公不義、暴政迫害台灣人民的是那個黨？除了國民黨集團還有誰？轉型正義不針對國民黨造的惡，還能針對誰？

國民黨主席吳敦義稱，轉型正義只針對國民黨，他們反對到底。（資料照，記者廖振輝攝）

威權舊勢力為保既得利益，反改革、阻撓台灣轉型正義，不令人意外，問題在他們最近怎麼敢「硬」起來了？

關鍵就在蔡政府統治力弱化，台灣本土派因目標歧異、各取所需、爭食大餅等等而渙散，甚至有的與統派分進合擊，對蔡政府展開鬥爭，蔡政府屢因公共政策爭議（如勞基法修正）遭圍攻而左支右絀，民進黨內部各為己謀，步調不一，給了統派勢力可趁之機，藉勢藉端，暗中操作，集結反撲。

社福及衛環與經濟委員會聯席會議審理勞基法，國民黨立委蔣萬安（中）不肯離開發言台，遭民進黨立委架離。（資料照，記者陳志曲攝）

以蔣萬安的竄起為例，他是蔣家之後、頂級權貴後代，在代表國民黨競選立委之前，在美工作，對台灣幾乎沒有貢獻，最近卻靠勞基法修法爭議，杯葛兩小時，被封為藍「站神」，一人擋全部；促進轉型正義條例之爭，他在68次表決中，只有一次支持民進黨版，且是無關威權統治者迫害人民真相還原、追究加害者的一項，算來他只有1.5%挺促轉條例，媒體卻專為他炮製蔣家後人也挺轉型正義的正面形象。

檢視過去數十年來，國民黨掌權時從未挺勞工，在野時才惺惺作態！

若蔡政府未能強化統治力，民進黨仍自相爭奪內耗，台派繼續分崩離析，恐會綁住改革，讓台灣前進不得。（資料照，記者朱沛雄攝）

「蔣萬安現象」，反映的是台灣去威權未遠，威權幽靈仍在天空飄飛的鏡象，更深層的是，統派威權舊勢力策略是為蔣萬安造神塑英雄，再以蔣萬安現象為反撲支點，藉勢藉端打擊蔡政府。

若蔡政府未能強化統治力，民進黨仍自相爭奪內耗，台派繼續分崩離析，類似蔣萬安現象的出現只會更多更大更頻繁，如層層鎖鏈困住蔡政府、綁住改革，讓台灣前進不得。