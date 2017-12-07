自由開講》南島語族投共的背後—南向歸屬和西進尋根的錯亂與衝突

陳禹瑄

依據風傳媒2017-11- 29 13:46報導「台灣的原住民陳志強在網上表態稱想要「歸共」，……：「哪怕去複製一點共產黨的精神到台灣，形成民族融合，共產黨的為民精神，如果在我們部落落地，族人生活會變得更好！」

一個原住民的投共，背後隱含的其實正是長久以來，所挖掘出台灣文化論述的問題。國立暨南大學教授何景榮說過，「對台灣友善、同屬南島和東南亞文化的，我們歧視他們；兩千顆飛彈對我們叫兩岸一家親、同屬偉大中華民族，沒有比這個更錯亂的了」

都投共了，是有什麼資格講自己是真正台灣人？（翻攝自網路）

即便是非南島語族，台灣這塊土地還是跟東南亞比較接近，比方越南語跟台灣的台語和客家語，有同樣從漢字→自製字體→羅馬拼音的過程，台灣的台語和客家語白話字來自於新馬地區傳教士所研發的文字；台灣的台語歌除了台灣本土以外，主要的市場就是在新、馬、印、汶萊等，馬來西亞的ASTRO歡喜台專門播送台灣八點檔連續劇（台灣福建劇），歌唱節目歡喜第一等，裡面的年輕歌手所唱的福建歌（台語歌）幾乎都是台灣所譜寫編曲的歌。但是反觀中國，除了廈門，哪裡還有什麼接近台灣的元素？

但是我們長期已經被大中國的意識給洗腦到，眼光只有侷限在對岸，台灣自詡正統中華文化，教育資源和學術都是嚴重往中國方面傾斜，政府挾半個世紀來的教育基礎和中國狼狽為奸（比方兩岸合編國文課本事件），但是新南向喊了老半天的以人為本，有多少台灣人是用「台灣東協一家親」、「台灣和東南亞歷史文化上的密切」去看的？原住民自然也跟著錯亂了，怎麼不說越南少數民族政策和新馬兩國多元種族政策？因為沒有概念。

我常常講「台灣距離越南坐飛機只要兩個小時，是熟悉的陌生人；飛到山西要三個小時十五分鐘，較兩岸一家親，床頭吵床尾和。」馬來西亞水災和越南水災台灣有大規模捐助？但是四川大地震，台灣捐了2億美元。最後，原住民才是真正台灣人的論述，就更好笑了，因為這個立論的前提是原住民文化語言和中國無關，但是他都投共了，是有什麼資格講自己是真正台灣人？

（台聯政策部副主任兼東南亞知識組長）

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